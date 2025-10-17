独Omio、世界旅行トレンド調査「NowNext '25」を発表

世界1万人の声が示す、ポストコロナ時代の旅行の新常識。安全・AI・環境配慮が鍵に

ベルリン, 2025年10月17日 /PRNewswire/ -- 交通比較予約プラットフォーム Omio （本社：独ベルリン, CEO：ナレン シャーム, 以下：オミオ）は、旅行トレンド調査レポート「 NowNext '25 」*を発表しました。

世界的な調査会社YouGovと共同で世界8カ国1万人超を調査した結果、物価高や社会不安の中でも旅行意欲は衰えず、むしろ「安全な旅先の優先」（33%）や「AIの活用」（35%）によって、より堅実で計画的な旅を志向する実態が明らかになりました。

またZ世代においては「環境に優しい交通手段」(23%) を他世代よりも重視する傾向があり、サステイナブルな価値観が、旅の選択に影響を与えていることが示されました。

調査レポート (日本語版) のダウンロードURL

■ 世界1万人の声から読み解く、8つの新潮流

世界的な不安 節約しても旅に出る Z世代が変える、旅のカタチ オーバーツーリズムからの脱却 首都より第二の都市 男女で違う旅のかたち 口コミの世界 ビーチでのんびりが復活

■ 調査データで読み解く、 8つのハイライト

1. 世界的な不安の中でも、旅行意欲は健在

今後12ヶ月間に休暇取得予定の旅行者の69%が「世界情勢が旅行計画に影響する」と回答し、不確実性への不安を認識

しかし旅行意欲は衰えず、30%は「以前よりも頻繁に旅行したい」と回答

計画はより慎重になり、33%が「安全で安定した目的地」を優先する傾向

2. 節約しても旅に出る：「Savvy Savers（賢い旅行者）」の誕生

世界中で物価の高騰に直面しつつも、38%が「他の娯楽費を削ってでも旅行をしたい」と回答し、旅を最優先事項と捉えている

「オフシーズン（28%）」「早期計画（27%）」など、工夫を凝らして旅費を捻出

35%が「AIでお得な旅を探す」ことに意欲的で、テクノロジーを駆使する新しい旅行者像が明らかに

3. Z世代が変える、旅のカタチ：計画性、持続可能性、そして強い探求心

Z世代の34%が「もっと旅行したい」、26%が「より長く滞在したい」と強い旅行意欲を示す

一方で、31%が「早めにしっかり計画する」と回答し、経済的な堅実さも併せ持つ

23%が「環境に優しい交通手段」を重視するなど、サステナビリティへの意識が旅の選択に影響

4. オーバーツーリズムからの脱却：サステナブルな旅は「地域貢献」へ

サステナブルな旅の実践として、「環境配慮（17%）」より「文化体験（38%）」や「地元のお店を利用（25%）」することを重視

旅行者は、旅先を消費する対象ではなく、敬意を払い貢献する対象として捉える傾向

32%が「穴場スポットを探す」と回答し、オーバーツーリズムの回避と地域貢献を両立

5. 首都より第二の都市へ：自分だけの「本物の体験」を求めて

旅行者の21%が、有名な首都ではなく「あまり知られていない都市」への旅を希望

理由として「価格の安さ（51%）」「混雑の少なさ（44%）」に加え、「独自の魅力（40%）」を挙げる

Omioの予約データでも「第二の都市」への予約が前年比34%増と、実際の行動として顕著

6. 男女で違う旅のかたち：男性は「解放」、女性は「つながり」を希求

男性の19%が「一人旅」を予定し、日常から離れて自分だけの時間を求める傾向

女性は「人とのつながり」を重視し、「家族との時間（34%）」や「友人との旅行（22%）」を計画

7. 口コミの世界：デジタル時代にあえて信頼するのは「人」と「物語」

旅先決定に最も影響するのは「過去の自分の体験（42%）」と「友人・知人の口コミ（39%）」

SNS（29%）やAI（9%）よりも、信頼できる身近な情報源を重視する傾向へ回帰

23%が「テレビドラマや映画」に影響を受けており、「聖地巡礼」が新たな旅の動機に

8. ビーチでのんびりが復活：アクティブな旅から、心身を整える旅へ

46%が「ビーチでゆったり過ごす休暇」を希望し、旅の目的として「リフレッシュ（51%）」が最多

アクティブな冒険旅行よりも、穏やかで心身を整える旅への需要が再燃

20%が「自分を見つめ直す時間」、18%が「ウェルネスやセルフケア」を目的としており、旅が自己投資の一環に

■ 調査概要*

調査レポート名：NowNext '25

調査主体： Omio （オミオ）

調査会社： YouGov

調査対象：オーストラリア、ブラジル、ドイツ、イタリア、日本、スペイン、イギリス、アメリカの成人10,555名（うち、今後1年以内に旅行する可能性がある9,373名を分析）

調査期間：2025年8月6日〜25日（オンライン調査）

調査レポート(英語)： https://www.omio.com/c/travel-trends-report-2025-2026/

■ Omioからのメッセージ

欧州コンシューマー＆サプライビジネス担当プレジデント / ベロニカ・ディクアットロ

「今回が第２回目となる『NowNext '25』レポートは、外部調査のデータとOmio独自のデータをかけ合わせることで、世界中の旅行者の価値観や今後のニーズを浮き彫りにしています。現代の旅行者は、コストを意識し、これまで以上に多様な目的地を求めています、そしてZ世代はよりサステナビリティを重視するなど、そのニーズは大きく変化しています。私たちOmioは、あらゆる交通手段を一つのプラットフォームで提供することで、誰もが自分らしく、賢く、そして持続可能な旅を実現できるよう、これからも全力でサポートして参ります。」

■Omio (オミオ) について

Omioグループは、2013年の設立以来、世界中のお客様に新しい旅のスタイルを提案し続けています。当グループは、「Omio」と「Rome2Rio」という相互連携する2つのプラットフォームを軸に、交通手段の検索、比較、予約をワンストップで提供する世界有数のマルチモーダル旅行プラットフォームを提供しています。また、B2Bパートナーシップ事業を通じて、オンライントラベルエージェント（OTA）や交通事業者に対し、最適化したビジネスソリューションもお届けしています。鉄道、バス、飛行機、フェリーといったあらゆる交通手段を網羅し、ヨーロッパ、米国、カナダ、東南アジア、ブラジルを旅するお客様の自由な移動をサポートしています。チケット販売数は1日あたり8万枚以上にのぼり、現在、50カ国以上から集まった430名を超える多様なスタッフが、ベルリン、プラハ、メルボルン、バンガロール、シンガポールの各拠点で活躍しています。Omioグループは、これからもお客様の「心を動かす旅」をお届けします。

最新情報は https://www.omio.jp/ 、 Instagram 、 TikTok をご覧ください。

■ 会社概要 Omio Corp.

CEO ：ナレン シャーム

設立 ： 2012年

URL ：https://www.omio.jp/

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2482408/OMIO_Logo.jpg

SOURCE Omio