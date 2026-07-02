NTL HEALTHCARE entra no mercado sul-americano de rastreamento de câncer cervical com Dr.CerviCARE® AI

SEONGNAM, Coreia do Sul, 2 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A NTL HEALTHCARE, empresa sul-coreana de tecnologia em saúde da mulher, assinou um contrato de distribuição com a Synex Consulting Ltd. para apresentar o Dr.CerviCARE® AI no Paraguai, posicionando o país como uma base estratégica para a entrada da empresa no mercado de rastreamento de câncer cervical da América do Sul.

O câncer cervical continua sendo um grande desafio para a saúde das mulheres na América Latina, onde o acesso desigual ao rastreamento, a escassez de especialistas e o diagnóstico atrasado continuam afetando os resultados da prevenção. Nesse contexto, o Paraguai oferece à NTL HEALTHCARE uma importante oportunidade de demonstrar como a triagem assistida por IA no ponto de atendimento pode apoiar a detecção mais precoce e a tomada de decisão clínica mais padronizada em mercados onde os recursos de saúde são distribuídos de forma desigual.

Nos termos do acordo, a NTL HEALTHCARE fornecerá o Dr.CerviCARE® AI para instituições médicas no Paraguai e trabalhará com a Synex para construir a base local para coordenação regulatória, distribuição, comercialização, treinamento da equipe médica e suporte técnico.

A parceria com o Paraguai também está alinhada com a estratégia mais ampla da NTL HEALTHCARE para a América Latina, que conta com validação clínica contínua no Chile para avaliar a IA do Dr.CerviCARE® AI em uma população latino-americana. Ao combinar um lançamento comercial no Paraguai com o desenvolvimento regional de evidências clínicas, a NTL HEALTHCARE busca expandir o acesso ao mercado e construir credibilidade para uma adoção mais ampla em toda a América do Sul.

Dr.CerviCARE® AI é um sistema de triagem cervical alimentado por IA que analisa imagens cervicais para apoiar a detecção de lesões, avaliação de risco e tomada de decisão clínica. Sua tecnologia de IA no dispositivo permite análise diretamente no dispositivo sem necessidade de conexão à internet, tornando-a adequada para ambientes de saúde de linha de frente e regiões com conectividade limitada. O sistema fornece resultados em até cinco segundos após a captura da imagem e inclui recursos de análise e avaliação de qualidade de imagem assistidos por IA para ajudar a melhorar o fluxo de trabalho de triagem e reduzir a variabilidade na interpretação clínica. Com base nessa tecnologia, a NTL HEALTHCARE obteve a aprovação de dispositivos médicos de Classe III do Ministério de Segurança de Alimentos e Medicamentos da Coreia.

"O Paraguai é um primeiro passo significativo para expandir Dr.CerviCARE® AI em toda a América do Sul ", disse Taehee Kim, CEO da NTL HEALTHCARE. "Nosso objetivo é apoiar triagens cervicais mais acessíveis, eficientes e padronizadas, combinando tecnologia baseada em IA com comercialização local e suporte técnico."

Fundada em 1996, a NTL HEALTHCARE é uma empresa FemTech com 30 anos de experiência em cervicografia, dispositivos de imagem cervical, sistemas de leitura remota e softwares de rastreamento baseados com tecnologia de IA. A empresa expandiu sua presença para mais de 20 países, apoiando o acesso mais amplo ao rastreamento do câncer cervical por meio de soluções tecnológicas de saúde para mulheres.

FONTE NTL HEALTHCARE