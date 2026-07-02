NTL HEALTHCARE ingresa al mercado suramericano de la detección de cáncer cervical con Dr.CerviCARE® AI

SEONGNAM, Corea del Sur, 2 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- NTL HEALTHCARE, una empresa surcoreana de tecnología para la salud de la mujer, firmó un acuerdo de distribución con Synex Consulting Ltd. para presentar Dr.CerviCARE® AI en Paraguay, con lo que posiciona al país como un punto de apoyo estratégico para la entrada de la empresa en el mercado de detección de cáncer de cuello uterino de Suramérica.

El cáncer de cuello uterino sigue siendo un importante desafío para la salud de las mujeres en América Latina, donde el acceso desigual a las pruebas de detección, la escasez de especialistas y el diagnóstico tardío siguen afectando los resultados de la prevención. En este contexto, Paraguay ofrece a NTL HEALTHCARE una oportunidad importante para demostrar cómo la detección en el punto de atención asistida por IA puede apoyar la detección temprana y la toma de decisiones clínicas más estandarizada en mercados donde los recursos de atención médica están distribuidos de manera desigual.

En virtud del acuerdo, NTL HEALTHCARE suministrará Dr.CerviCARE® AI a instituciones médicas en Paraguay y trabajará con Synex para construir las bases locales para la coordinación regulatoria, distribución, comercialización, capacitación del personal médico y soporte técnico.

La asociación con Paraguay también se alinea con la estrategia más amplia de NTL HEALTHCARE para América Latina, que está respaldada por la validación clínica en curso en Chile para evaluar a Dr.CerviCARE® AI en una población latinoamericana. Al combinar un lanzamiento comercial en Paraguay con el desarrollo de evidencia clínica regional, NTL HEALTHCARE tiene como objetivo ampliar el acceso al mercado y generar credibilidad para una adopción más amplia en toda Suramérica.

Dr.CerviCARE® AI es un sistema de detección cervical impulsado por IA que analiza imágenes cervicales para apoyar la detección de lesiones, la evaluación de riesgos y la toma de decisiones clínicas. Su tecnología de IA en el dispositivo permite hacer el análisis directamente en el dispositivo sin necesidad de conexión a Internet, lo que lo hace adecuado para entornos de atención médica de primera línea y regiones con conectividad limitada. El sistema proporciona resultados dentro de los cinco segundos posteriores a la captura de imágenes e incluye funciones de análisis de imágenes y evaluación de la calidad de las imágenes asistidas por IA para ayudar a mejorar el flujo de trabajo de detección y reducir la variabilidad en la interpretación clínica. Basándose en esta tecnología, NTL HEALTHCARE obtuvo la aprobación de dispositivos médicos de Clase III del Ministerio de Seguridad Alimentaria y Farmacéutica de Corea.

"Paraguay es un primer paso significativo en la expansión de Dr.CerviCARE® AI en Suramérica", comentó Taehee Kim, directora ejecutiva de NTL HEALTHCARE. "Nuestro objetivo es apoyar un cribado cervical más accesible, eficiente y estandarizado combinando la tecnología basada en IA con la comercialización local y el soporte técnico".

Fundada en 1996, NTL HEALTHCARE es una empresa de FemTech con 30 años de experiencia en cervicografía, dispositivos de imágenes cervicales, sistemas de lectura remota y software de detección basado en IA. La empresa ha ampliado su presencia a más de 20 países, y ha apoyado un acceso más amplio a la detección del cáncer de cuello uterino a través de soluciones de atención médica para mujeres impulsadas por la tecnología.

FUENTE NTL HEALTHCARE