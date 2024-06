Nubank faz parceria com Lightspark para Lightning e UMA

LOS ANGELES, 25 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- Estamos entusiasmados com a parceria que a Lightspark acaba de firmar com a Nu Holdings para levar a Bitcoin Lightning Network aos clientes da maior plataforma de banco digital do mundo fora da Ásia. Estamos trabalhando com a equipe Nu na exploração de sinergias, iniciando a integração, o mapeamento e a criação de possíveis produtos, e teremos mais informações para compartilhar no futuro. Ao fazer parceria com a Nu Holdings, temos o prazer de ajudar a trazer uma das maiores plataformas de serviços financeiros digitais do mundo para a Lightning e a UMA.

A Lightspark oferece o melhor ponto de entrada de nível empresarial para a Lightning Network. Nossos softwares e serviços permitem que as instituições mais exigentes acessem a Lightning Network de forma confiável, permitindo transações de Bitcoin e fiduciárias quase em tempo real e a baixo custo. Os SDKs, APIs e ferramentas de desenvolvedor da Lightspark permitem uma experiência perfeita e simplificada e fornecem ferramentas de IA que otimizam os requisitos de liquidez e roteamento em tempo real para alcançar as maiores taxas de sucesso nas transações. UMAs são como endereços de e-mail, mas para dinheiro.

As equipes de produto, engenharia e operações da Nu poderão se concentrar em criar as melhores experiências de ponta a ponta para seus clientes, sem a distração advinda das complexidades de gerenciar e otimizar uma implementação Lightning em larga escala. Isso significa uma experiência mais barata, rápida e segura para os clientes da Nu.

"A parceria com a Lightspark, que desenvolveu uma excelente solução técnica para a Bitcoin Lightning Network, é mais um passo dentro do propósito do Nubank de oferecer as melhores soluções para nossos clientes e reforçar nosso relacionamento de longo prazo com todos eles. A futura integração da Lightning endossa a constante missão do Nu em oferecer serviços mais eficientes, com maior velocidade e menor custo por meio da tecnologia blockchain." Thomaz Fortes, Diretor Executivo, Nubank Cripto.

"Possibilitar aos mais de 100 milhões de clientes do Nubank o acesso a soluções que tornem as suas vidas financeiras mais simples e eficientes por meio da Lightning é algo único e que nos deixa extremamente orgulhosos. Na Lightspark, estamos encantados em viabilizar o desenvolvimento de novos serviços a partir do universo cripto junto à talentosa equipe do Nu." David Marcus, CEO e co-fundador da Lightspark.

Este é outro marco significativo para a Lightning Network, que tende a incorporar um número ainda maior de usuários da rede. A integração com a Lightspark potencializa à Nu Holdings o contínuo aprimoramento da experiência em serviços financeiros oferecida a seus mais de 100 milhões de clientes na América Latina.

Sobre a Nu

A Nu é a maior plataforma bancária digital do mundo fora da Ásia, atendendo a mais de 100 milhões de clientes no Brasil, México e Colômbia. A empresa tem liderado uma transformação do setor, aproveitando dados e tecnologia proprietária para desenvolver produtos e serviços inovadores. Guiada por sua missão de combater a complexidade e capacitar as pessoas, a Nu atende integralmente à jornada financeira dos clientes, promovendo o acesso e o crescimento financeiro com empréstimos responsáveis e transparência. A empresa é alimentada por um modelo de negócios eficiente e escalável que combina baixo custo para atender a retornos crescentes. O impacto da Nu foi reconhecido em vários prêmios, incluindo Time 100 Companies, Fast Company's Most Innovative Companies e Forbes World' s Best Banks. Para mais informações, visite https://international.nubank.com.br/about/

Sobre a Lightspark

A Internet não tem um protocolo financeiro. A Lightspark está criando as ferramentas e os serviços para que isso aconteça. A Lightspark cria uma infraestrutura pronta para empresas destinada a pagamentos abertos para a Internet em escala usando a Lightning Network. Uma rede de pagamentos universal sempre ativa e de baixo custo que transformará completamente a forma como o dinheiro é movimentado, permitindo que empresas e desenvolvedores transformem as soluções existentes e construam novos sistemas, serviços e processos financeiros acessíveis a todos, transcendendo as restrições geográficas. O Universal Money Addresses (www.uma.me) permite que qualquer pessoa envie e receba dinheiro (fiduciário e cripto) 24 horas por dia, 7 dias por semana, usando sua carteira, exchange ou banco favorito habilitado para UMA. UMA é global e de código aberto. A Lightspark está sediada em Los Angeles, Califórnia, mas atende o mundo inteiro.

