/C O R R E Ç Ã O -- Nuvei/

No comunicado à imprensa, Nuvei lança aquisição direta no México, emitido 21-Apr-2026 pela Nuvei através da PR Newswire, o comunicado à imprensa na íntegra deve-se ler "adquirência" ao invés de "aquisição", conforme transmitido incorretamente pela PR Newswire. Segue a versão completa e corrigida:

Nuvei lança adquirência direta no México

Com adquirência local em mais de 50 mercados, a Nuvei oferece cobertura incomparável, expandindo sua infraestrutura para cada pagamento, em qualquer lugar.

CIDADE DO MÉXICO, 21 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Nuvei, a fintech global que está construindo a infraestrutura para cada pagamento, em qualquer lugar, anunciou hoje o lançamento da adquirência direta no México, permitindo que empresas processem transações com cartão localmente por meio da própria infraestrutura licenciada da Nuvei.

O lançamento marca o mais recente passo na estratégia da Nuvei de operar diretamente dentro dos ecossistemas de pagamentos domésticos, dando às empresas a capacidade de melhorar as taxas de aprovação, aumentar a visibilidade dos dados de transação e reduzir a complexidade de gerenciar pagamentos entre mercados, tudo por meio de uma única plataforma.

Phil Fayer, Presidente e CEO da Nuvei, disse: "O comércio é global, mas o desempenho dos pagamentos é local. Nossa expansão de adquirência direta no México avança nossa estratégia de Pagamentos em Qualquer Lugar – construindo infraestrutura dentro dos ecossistemas de pagamentos domésticos para que os clientes possam escalar globalmente enquanto performam como locais."

O México representa um dos mercados de comércio digital de crescimento mais rápido do mundo. Seu ecossistema de pagamentos processou mais de US$ 676 bilhões em volume de transações em 2024, enquanto o comércio eletrônico atingiu aproximadamente US$ 97 bilhões, tornando-se o segundo maior mercado online da América Latina. Espera-se que o crescimento acelere ainda mais, com o comércio eletrônico projetado para expandir a uma taxa anual composta de 24% até 20271.

No entanto, apesar de sua escala, o México continua sendo um mercado de pagamentos complexo, onde métodos de pagamento locais, requisitos regulatórios e acesso financeiro desigual continuam a moldar o desempenho das transações. As taxas de aprovação, os resultados de fraude e a experiência do cliente são determinados não pelo alcance global, mas pela forma como os pagamentos são processados dentro do ecossistema doméstico.

Melhorando o desempenho de pagamentos por meio de um ecossistema local completo

A Nuvei agora processa transações com cartão no México por meio de integrações diretas com infraestrutura doméstica e redes globais de cartões, eliminando a dependência de intermediários de adquirência e reduzindo o número de relações de pagamento que as empresas precisam gerenciar entre mercados.

Processar localmente dá às empresas acesso a dados completos de transações em tempo real, permitindo detecção de fraude mais precisa, desempenho de autorização mais forte e experiências de cliente mais consistentes. Ao processar transações dentro do ecossistema doméstico, as empresas se beneficiam de taxas de aprovação aprimoradas, maior visibilidade do desempenho de pagamentos e maior controle sobre como as transações são gerenciadas no ponto de pagamento.

Essa capacidade de adquirência local forma a base da oferta mais ampla da Nuvei no México. Por meio de uma única integração, as empresas também podem acessar métodos de pagamento locais altamente utilizados, como OXXO Pay e SPEI, além de pagamentos, gestão de risco e relatórios em tempo real.

Ao reunir essas capacidades em uma única plataforma, a Nuvei permite que as empresas expandam a cobertura de pagamentos enquanto simplificam suas operações. Em vez de gerenciar múltiplos relacionamentos de adquirência, integrações e ambientes de relatórios em diferentes mercados, as empresas podem acessar adquirência local, métodos de pagamento alternativos, pagamentos e gestão de risco por meio de uma única conexão. Isso reduz a sobrecarga operacional, melhora a visibilidade e permite que as empresas escalem internacionalmente sem aumentar a complexidade de sua estrutura de pagamentos.

Construindo infraestrutura para cada pagamento, em qualquer lugar

O México faz parte de uma estratégia mais ampla: construir infraestrutura dentro dos ecossistemas domésticos, e não ao redor deles, para que os clientes permaneçam conectados localmente em cada mercado enquanto operam globalmente por meio de uma única plataforma. A Nuvei agora possui licenças de adquirência local em 52 mercados e suporta mais de 720 métodos de pagamento alternativos globalmente. Expansões recentes no Canadá e na Colômbia seguem a mesma abordagem, estabelecendo conexões diretas com ecossistemas de pagamento domésticos para melhorar o desempenho de autorização, aumentar a visibilidade dos dados e reduzir a complexidade operacional.

O México representa a continuidade desse modelo: infraestrutura construída localmente, projetada para desempenho no mercado e escalada globalmente.

Um investimento de longo prazo em infraestrutura de mercado

Obter uma licença de adquirência local requer aprovação regulatória, conectividade doméstica e investimento contínuo em operações locais. Isso sinaliza algo mais do que acesso ao mercado – participação e responsabilidade de longo prazo.

À medida que mais provedores buscam atender regiões de alto crescimento por meio de modelos internacionais, a abordagem da Nuvei é diferente: construir a infraestrutura dentro de cada mercado, e não acima dele. Isso significa combinar alcance global com expertise local, alinhamento regulatório e conectividade direta aos sistemas de pagamento domésticos, em uma ampla presença de mercados.

Sobre a Nuvei

A Nuvei é a fintech global que constrói a infraestrutura para cada pagamento, em qualquer lugar. A tecnologia modular, flexível e escalável permite que empresas líderes aceitem pagamentos de próxima geração, ofereçam todas as opções de pagamento e se beneficiem de serviços de emissão de cartões, serviços bancários, gestão de risco e prevenção de fraudes. Conectando empresas aos seus clientes em mais de 200 mercados, com adquirência local em 52 mercados, 150 moedas e mais de 720 métodos de pagamento alternativos, a Nuvei fornece a tecnologia e os insights para que clientes e parceiros tenham sucesso local e globalmente por meio de uma única integração.

Para mais informações, acesse www.nuvei.com

Contato:

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1 México: análise de 2024 de pagamentos e tendências de comércio eletrônico | Inteligência de mercado de pagamentos e comércio

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FONTE Nuvei