Nuvei lanza su servicio de adquisición directa en México

Nuvei cuenta con servicios de adquisición locales en más de 50 mercados, por lo que ofrece una cobertura incomparable y amplía su infraestructura para todo tipo de pagos, en cualquier lugar.

CIUDAD DE MÉXICO, 21 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- El día de hoy, Nuvei, empresa mundial de tecnología financiera que construye la infraestructura necesaria para todo tipo de pagos, en cualquier lugar, anunció el lanzamiento de su servicio de adquisición directa en México, lo que permitirá a las empresas procesar transacciones con tarjeta a nivel local mediante la infraestructura propia de Nuvei.

Este lanzamiento supone el último paso en la estrategia de Nuvei para operar directamente en los ecosistemas de pago nacionales, lo que permite a las empresas mejorar las tasas de aprobación, aumentar la visibilidad de los datos de transacciones y reducir la complejidad de la gestión de pagos en distintos mercados, todo ello mediante una única plataforma.

Phil Fayer, presidente y director ejecutivo de Nuvei, comentó: "El comercio es mundial, pero la gestión de los pagos es local. Nuestra ampliación en el ámbito de la adquisición directa en México impulsa nuestra estrategia "Every Payment Everywhere" (Todos los pagos, en cualquier lugar): la creación de una infraestructura dentro de los ecosistemas de pago nacionales para que los clientes puedan expandirse a nivel mundial sin dejar de operar como si estuvieran en su propio país".

México representa uno de los mercados de comercio digital de más rápido crecimiento a nivel mundial. Su ecosistema de pagos procesó un volumen de transacciones superior a los 676.000 millones de dólares en 2024, mientras que el comercio electrónico alcanzó aproximadamente 97.000 millones de dólares, lo que lo convierte en el segundo mercado en línea más grande de América Latina. Se prevé que el crecimiento se acelere aún más y se estima que el comercio electrónico crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta del 24 % para 20271.

Sin embargo, a pesar de su magnitud, México sigue siendo un mercado de pagos complejo, en el que los métodos de pago locales, los requisitos normativos y el acceso desigual a los servicios financieros siguen determinando el funcionamiento de las transacciones. Las tasas de aprobación, los resultados en materia de fraude y la experiencia del cliente no dependen del alcance global, sino por la forma en que se procesan los pagos dentro del ecosistema nacional.

Mejorar la gestión de pagos mediante un ecosistema local completo

Ahora, Nuvei procesa transacciones con tarjeta en México mediante integraciones directas con la infraestructura nacional y las redes mundiales de tarjetas, lo que elimina la dependencia de socios adquirentes intermediarios y reduce la cantidad de relaciones de pago que las empresas deben gestionar en los distintos mercados.

El procesamiento local permite a las empresas acceder a datos completos de transacciones en tiempo real, lo que facilita una detección más precisa de fraudes, mejora el rendimiento de las autorizaciones y garantiza una experiencia del cliente más coherente. Al gestionar las transacciones dentro del ecosistema nacional, las empresas se benefician de mejores tasas de aprobación, mayor visibilidad de rendimiento de los pagos y mayor control sobre la gestión de transacciones en el punto de pago.

Esta capacidad de adquisición local constituye la base de la oferta mundial de Nuvei en México. Además, mediante una única integración, las empresas pueden acceder a métodos de pago locales muy utilizados, como OXXO Pay y SPEI, además de funciones de pago, gestión de riesgos y generación de informes en tiempo real.

Al reunir estas funciones en una sola plataforma, Nuvei permite a las empresas ampliar sus opciones de pago y simplificar sus operaciones. En lugar de gestionar múltiples relaciones con entidades adquirentes, integraciones y entornos de generación de informes en distintos mercados, las empresas pueden acceder a servicios de adquisición locales, métodos de pago alternativos, pagos y gestión de riesgos mediante una única conexión. Estas características reducen gastos operativos, mejoran la visibilidad y permiten a las empresas expandirse a nivel internacional sin aumentar la complejidad de su infraestructura de pagos.

Crear una infraestructura para todo tipo de pagos, en cualquier lugar

México forma parte de una estrategia más amplia: crear infraestructuras dentro de los ecosistemas nacionales y no a su alrededor, de modo que los clientes sigan conectados a nivel local en cada mercado, a la vez que operan a escala mundial mediante una única plataforma. En la actualidad, Nuvei cuenta con licencias de adquisición locales en 52 mercados y admite más de 720 métodos de pago alternativos en todo el mundo. Las recientes ampliaciones en Canadá y Colombia siguen el mismo enfoque y establecen conexiones directas con los ecosistemas de pago nacionales para mejorar el rendimiento de las autorizaciones, aumentar la visibilidad de los datos y reducir la complejidad operativa.

México representa la continuación de ese modelo: una infraestructura construida a nivel local, diseñada para funcionar dentro del mercado y con presencia a escala mundial.

Inversión a largo plazo en una infraestructura de mercado

Para obtener una licencia de adquisición local se requiere la autorización de las autoridades reguladoras, conectividad nacional y una inversión sostenida en las operaciones locales. Esto implica algo más que el acceso al mercado: participación a largo plazo y responsabilidad.

Mientras que cada vez más proveedores buscan prestar servicio en regiones de rápido crecimiento mediante modelos transfronterizos, el enfoque de Nuvei es diferente: construir la infraestructura dentro de cada mercado, no por encima de este. Este enfoque implica combinar el alcance a nivel mundial con el conocimiento del mercado local, el cumplimiento normativo y la conectividad directa con los sistemas de pago nacionales, en una amplia variedad de mercados.

Acerca de Nuvei

Nuvei es la empresa mundial de tecnología financiera que está creando la infraestructura necesaria para cualquier pago, en cualquier lugar. Su tecnología modular, flexible y escalable permite a las empresas líderes aceptar pagos de última generación, ofrecer todas las opciones de pago y beneficiarse de servicios de emisión de tarjetas, banca, gestión de riesgos y de fraudes. Conectamos a las empresas con sus clientes en más de 200 mercados, con servicios de adquisición locales en 52 de ellos, 150 divisas y más de 720 métodos de pago alternativos, Nuvei ofrece la tecnología y los conocimientos necesarios para que los clientes y socios alcancen el éxito tanto a nivel local como mundial mediante una única integración.

Para más información, visite www.nuvei.com

Contacto:

Relaciones Públicas

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1 México: Análisis de las tendencias en pagos y comercio electrónico para 2024 | Información de mercado sobre pagos y comercio

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FUENTE Nuvei