O 10º Fórum Mundial da Água começa oficialmente, e o presidente do Conselho Mundial da Água convida todos a se tornarem "Guerreiros da Água"

BALI, Indonésia, 24 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- O presidente da Indonésia, Joko Widodo, abriu oficialmente o 10º Fórum Mundial da Água na segunda-feira (20/05/2024) no Centro de Convenções Bali Nusa Dua (BNDCC). Em seu discurso, Jokowi apresentou o sistema de irrigação balinês Subak, que foi declarado Patrimônio Mundial pela UNESCO em 2012.

Na cerimônia de abertura, Loïc Fauchon, presidente do Conselho Mundial da Água, expressou gratidão à Indonésia por sediar o Fórum Mundial da Água em Bali, destacando a Indonésia como a Capital Mundial da Água.

O presidente Joko Widodo (à frente, à esquerda) posou para uma foto com o presidente do Conselho Mundial da Água, Loïc Fauchon (frente, direita) e vários comitês do Conselho Mundial da Água para o 10º Fórum Mundial da Água 2024 em Nusa Dua, Bali, na segunda-feira, ( 20/05/2024 (PRNewsfoto/Secretariat of the 10th World Water Forum)

Ele também enfatizou a necessidade urgente de gerenciamento sustentável da água, inovação tecnológica e cooperação global. Fauchon pediu ações para garantir a segurança da água, promover os direitos da água e envolver as gerações mais jovens na luta pela preservação da água e pela paz.

Após a cerimônia de abertura, o presidente Jokowi presidiu a Reunião de Alto Nível, onde afirmou que todos os países deveriam usar isso como um impulso para revigorar a ação real e o compromisso coletivo para enfrentar os desafios da água, compartilhando conhecimento, promovendo soluções inovadoras e implementando a gestão integrada de recursos hídricos.

No mesmo dia, as sessões políticas começaram com a Reunião Parlamentar, que foi oficialmente aberta pela presidente da Câmara dos deputados da Indonésia, Puan Maharani. Ela declarou que o Parlamento apoiará a agenda para alcançar a segurança hídrica por meio da diplomacia.

Nessa ocasião, o Plano da Juventude de Bali vem realizando uma série de eventos paralelos, incluindo as Sessões do Parlamento Mundial da Juventude pela Água e a Sessão de Delegados Jovens do Conselho Mundial da Água.

A Feira e a Exposição do Fórum também foram lançadas com um total de 160 participantes de 17 países.

O dia foi encerrado com a Visita dos Líderes ao Parque Florestal Ngurah Rai, onde o presidente Jokowi destacou a responsabilidade coletiva de conservar e proteger o ecossistema dos manguezais.

O ministro de Obras Públicas e Habitação, Basuki Hadimuljono, disse que 10 chefes de estado, incluindo da Indonésia, Timor Leste, Fiji, Tajiquistão, Sri Lanka, Hungria e Marrocos, como também vice-primeiros-ministros da Malásia, Papua Nova Guiné, Eslováquia e três enviados especiais dos presidentes da Holanda, França e Emirados Árabes Unidos estão presentes e participam da série de eventos.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2421833/the_10th_World_Water_Forum.jpg

FONTE Secretariat of the 10th World Water Forum