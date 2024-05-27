第十屆世界水論壇正式開幕

他還強調人們對可持續水資源管理、技術創新和全球合作的迫切需要。福勳呼籲採取行動，確保用水安全，促進用水權利，並讓年輕一代參與到保護水資源與和平的行動中來。

開幕式後，佐科總統主持了高級別會議，並在會上指出，各國應該利用這一契機重新點燃熱情，展開實際行動並履行集體承諾，通過分享知識、推廣創新解決方案和實施水資源綜合管理來應對水挑戰。

當日還舉行了一系列政治會議，首先召開的是國會會議，印尼國會議長普安-馬哈拉尼(Puan Maharani)致開幕詞。她表示，國會將通過外交手段支持實現水安全的議程。

借此機會，巴厘島青年計劃組織(Bali Youth Plan)舉辦了多項會外活動，包括世界青年水議會會議和世界水理事會青年代表會議。

來自17個國家的160名代表參加了論壇的博覽會。

當天的最後一項活動是領導人參觀努阿萊森林公園，佐科總統強調保護紅樹林生態系統是每個人的責任。

據印尼公共工程與住房部部長巴蘇基-哈迪穆佐諾(Basuki Hadimuljono)介紹，來自印尼、東帝汶、斐濟、塔吉克斯坦、斯里蘭卡、匈牙利和摩洛哥的10位國家元首，馬來西亞、巴布亞新幾內亞和斯洛伐克的副總理，以及荷蘭、法國和阿聯酋的三位總統特使出席參加了一系列活動。

SOURCE Secretariat of the 10th World Water Forum