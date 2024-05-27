第十屆世界水論壇正式開幕

新聞提供者

Secretariat of the 10th World Water Forum

27 5月, 2024, 09:02 CST

- 世界水理事會主席強調保護水資源是每個人的責任

印尼巴厘島2024年5月27日 /美通社/ -- 印尼總統佐科-維多多(Joko Widodo)於週一（2024年5月20日）在巴厘島努沙杜瓦會議中心(BNDCC)正式拉開第十屆世界水論壇的帷幕。佐科總統在致辭中介紹了巴厘島的「蘇巴克」(Subak)灌溉系統，該系統於2012年被聯合國教科文組織列為世界遺產。

開幕式上，世界水理事會主席洛克-福勳(Loïc Fauchon)對印尼在巴厘島舉辦世界水論壇表示感謝，並強調印尼是「世界水之都」的重要地位。

President Joko Widodo (front, left) posed for a photo with President of World Water Council Loïc Fauchon (front, right) and several committee of the World Water Council for the 10th World Water Forum 2024 in Nusa Dua, Bali, on Monday, (20/5/2024) (PRNewsfoto/Secretariat of the 10th World Water Forum)
President Joko Widodo (front, left) posed for a photo with President of World Water Council Loïc Fauchon (front, right) and several committee of the World Water Council for the 10th World Water Forum 2024 in Nusa Dua, Bali, on Monday, (20/5/2024) (PRNewsfoto/Secretariat of the 10th World Water Forum)

他還強調人們對可持續水資源管理、技術創新和全球合作的迫切需要。福勳呼籲採取行動，確保用水安全，促進用水權利，並讓年輕一代參與到保護水資源與和平的行動中來。

開幕式後，佐科總統主持了高級別會議，並在會上指出，各國應該利用這一契機重新點燃熱情，展開實際行動並履行集體承諾，通過分享知識、推廣創新解決方案和實施水資源綜合管理來應對水挑戰。

當日還舉行了一系列政治會議，首先召開的是國會會議，印尼國會議長普安-馬哈拉尼(Puan Maharani)致開幕詞。她表示，國會將通過外交手段支持實現水安全的議程。

借此機會，巴厘島青年計劃組織(Bali Youth Plan)舉辦了多項會外活動，包括世界青年水議會會議和世界水理事會青年代表會議。

來自17個國家的160名代表參加了論壇的博覽會。

當天的最後一項活動是領導人參觀努阿萊森林公園，佐科總統強調保護紅樹林生態系統是每個人的責任。

據印尼公共工程與住房部部長巴蘇基-哈迪穆佐諾(Basuki Hadimuljono)介紹，來自印尼、東帝汶、斐濟、塔吉克斯坦、斯里蘭卡、匈牙利和摩洛哥的10位國家元首，馬來西亞、巴布亞新幾內亞和斯洛伐克的副總理，以及荷蘭、法國和阿聯酋的三位總統特使出席參加了一系列活動。

SOURCE Secretariat of the 10th World Water Forum