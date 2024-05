O 10º Fórum Mundial da Água foi oficialmente encerrado com uma Declaração Ministerial, um novo marco para as iniciativas globais relacionadas à água

BALI, Indonésia, 29 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- O ministro de Obras Públicas e Habitação da Indonésia e vice-presidente do 10º Fórum Mundial da Água, Basuki Hadimuljono, e o presidente do Conselho Mundial da Água, Loïc Fauchon, fizeram o encerramento oficial do 10º Fórum Mundial da Água no Centro Internacional de Convenções de Bali (BICC), em Nusa Dua, Bali, na sexta-feira (24/5/2024). Ambos entregaram pessoalmente a bandeira do Conselho Mundial da Água ao Vice-Ministro da Água da Arábia Saudita, Ministério do Meio Ambiente, Água e Agricultura, Abdulaziz Al Shaiban

O 10º Fórum Mundial da Água resultou em uma declaração ministerial que definiu uma direção clara a ser tomada em meio aos desafios globais. A proposta da Indonésia para o Dia Mundial dos Lagos foi aprovada, assim como a criação do Centro de Excelência em Água e Resiliência Climática e a inclusão da gestão integrada de recursos hídricos em pequenas ilhas. Muitas outras iniciativas contribuem para a Agenda de Ação das Nações Unidas para a Água.

Loïc Fauchon elogiou a ratificação de uma Declaração Ministerial com um compêndio de resultados e ações concretas, abrangendo 113 projetos de água limpa e saneamento no valor total de US$ 9,4 bilhões, com o apoio de 33 países e 53 organizações internacionais.

Ele agradeceu ao governo e ao povo da Indonésia pelo amor e apoio que demonstraram para o êxito do 10º Fórum Mundial da Água.

O Ministro Basuki enfatizou a importância de aumentar as sinergias entre todos os interessados e que a síntese iniciada na reunião ministerial deve ser implementada em prol da sociedade.

Nessa ocasião, o ministro também parabenizou Iffah Rachmi, coordenadora da Youth Sanitation Concern, agraciada com o Grande Prêmio Mundial da Água de Kyoto 2024.

O 10º Fórum Mundial da Água contou com a presença de 64 mil participantes e visitantes provenientes de 160 países, com 278 sessões de debates e 254 estandes na feira e exposição. Compareceram também 200 membros do parlamento de 49 países e um total de 150 representantes de autoridades locais e regionais de 23 países e 847 representantes de sub-regiões.

O 11º Fórum Mundial da Água acontecerá na Arábia Saudita em 2027.

Documentos: https://drive.google.com/drive/folders/1vxqOFbK6A5OybXKbMz7J9Lggch_XRyZS?usp=share_link

