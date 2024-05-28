第十屆世界水論壇以部長宣言正式閉幕

Loïc Fauchon對批准《部長宣言》表示敬意，該《部長宣言》納入了一份《具體行動簡編》，涵蓋了113個清潔水和衛生項目，價值94億美元，得到33個國家和53個國際組織的支持。

他感謝印尼政府和全體印尼人民為第十屆世界水論壇的成功舉辦所給予的關愛和支持。

Basuki部長強調了加強利益攸關方之間協同作用的重要性，並強調必須落實部長級會議上提出的綜合意見，以造福社會。

借此機會，部長還向獲得2024年京都世界水大獎(Kyoto World Water Grand Prize)的Youth Sanitation Concern協調員Iffah Rachmi表示祝賀。

來自160個國家的6.4萬名與會者和參觀者參加了第十屆世界水論壇，論壇期間共舉辦了278場討論會，並在博覽會和展覽會上設立了254個展位。此外，來自49個國家的200名議員、23個國家的150名地方和地區當局代表以及847名分地區代表出席了論壇。

第11屆世界水論壇將於2027年在沙特阿拉伯舉行。

文件： https://drive.google.com/drive/folders/1vxqOFbK6A5OybXKbMz7J9Lggch_XRyZS?usp=share_link

SOURCE Secretariat of the 10th World Water Forum