第十屆世界水論壇以部長宣言正式閉幕

28 5月, 2024, 23:40 CST
全球水倡議的新里程碑
印尼巴厘島2024年5月28日 /美通社/ -- 印尼公共工程與住房部部長兼第十屆世界水論壇(10th World Water Forum)副主席Basuki Hadimuljono和世界水理事會主席Loïc Fauchon週五（2024年5月24日）在巴厘島努沙杜瓦會議中心(BICC)正式宣佈第十屆世界水論壇閉幕。兩人都出席了會議，並將世界水理事會的旗幟交給了沙特阿拉伯環境、水利和農業部分管水利事務的副部長Abdulaziz Al Shaiban。
第十屆世界水論壇發表了部長級宣言，為應對全球挑戰指明了方向。印尼關於「 世界湖泊日」World Lakes Day的建議獲得通過，建立水與氣候復原力高級研究中心(Center of Excellence on Water and Climate Resilience)的建議也獲得通過。其他各種倡議是對《聯合國水行動議程》的補充。
Loïc Fauchon對批准《部長宣言》表示敬意，該《部長宣言》納入了一份《具體行動簡編》，涵蓋了113個清潔水和衛生項目，價值94億美元，得到33個國家和53個國際組織的支持。
他感謝印尼政府和全體印尼人民為第十屆世界水論壇的成功舉辦所給予的關愛和支持。
Basuki部長強調了加強利益攸關方之間協同作用的重要性，並強調必須落實部長級會議上提出的綜合意見，以造福社會。
借此機會，部長還向獲得2024年京都世界水大獎(Kyoto World Water Grand Prize)的Youth Sanitation Concern協調員Iffah Rachmi表示祝賀。
來自160個國家的6.4萬名與會者和參觀者參加了第十屆世界水論壇，論壇期間共舉辦了278場討論會，並在博覽會和展覽會上設立了254個展位。此外，來自49個國家的200名議員、23個國家的150名地方和地區當局代表以及847名分地區代表出席了論壇。
第11屆世界水論壇將於2027年在沙特阿拉伯舉行。
文件：https://drive.google.com/drive/folders/1vxqOFbK6A5OybXKbMz7J9Lggch_XRyZS?usp=share_link
SOURCE Secretariat of the 10th World Water Forum
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