第十屆世界水論壇以部長宣言正式閉幕

全球水倡議的新里程碑

印尼巴厘島2024年5月28日 /美通社/ -- 印尼公共工程與住房部部長兼第十屆世界水論壇(10th World Water Forum)副主席Basuki Hadimuljono和世界水理事會主席Loïc Fauchon週五(2024年5月24日)在巴厘島努沙杜瓦會議中心(BICC)正式宣佈第十屆世界水論壇閉幕。兩人都出席了會議,並將世界水理事會的旗幟交給了沙特阿拉伯環境、水利和農業部分管水利事務的副部長Abdulaziz Al Shaiban。

第十屆世界水論壇發表了部長級宣言,為應對全球挑戰指明了方向。印尼關於「 世界湖泊日」World Lakes Day的建議獲得通過,建立水與氣候復原力高級研究中心(Center of Excellence on Water and Climate Resilience)的建議也獲得通過。其他各種倡議是對《聯合國水行動議程》的補充。