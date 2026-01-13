OTTAWA, ONTÁRIO, 13 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- Cem anos após a constituição da maior organização de apoio a veteranos e serviços comunitários do país, hoje conhecida como Legião Real Canadense (a Legião), a Casa da Moeda Real Canadense emitiu moedas de ouro e prata puros, finamente trabalhadas, para reconhecer o 100º aniversário da Legião. A missão centenária da Legião de apoiar veteranos, incluindo militares na ativa e membros da RCMP (Polícia Montada Real Canadense) e suas famílias, promover a lembrança e servir o Canadá e suas comunidades é celebrada na moeda de ouro puro de 100 dólares de 2026, na moeda de prata fina de 2026 e no conjunto de prata fina de 2026, todos disponíveis a partir de hoje.

A artista canadense Laurie McGaw concebeu um desenho reverso com imagem dividida na moeda de ouro puro de 100 dólares de 2026, que ilustra o passado, o presente e o futuro da Legião. A metade direita da moeda apresenta dois membros atuais vestidos com o uniforme da Legião, diante de uma colagem de símbolos da Primeira Guerra Mundial composta por um soldado de infantaria canadense, um avião de combate S.E.5a e a silhueta distante do HMCS Niobe, um cruzador de batalha da recém-formada Marinha do Canadá. Esses elementos representam a contribuição do Canadá para o esforço aliado e os sacrifícios da Primeira Guerra Mundial que deram origem à Legião Real Canadense. As papoulas acima e abaixo, sobrepondo as duas cenas, simbolizam o ciclo duradouro da lembrança.

O verso da moeda Proof Silver Dollar de 2026 foi desenhado pelo artista canadense Steve Hepburn. Ele mostra dois membros da Legião em posição de homenagem, diante de uma folha de bordo do brasão oficial da Legião. Abaixo dessa cena, aparece um arranjo de 14 papoulas, uma para cada província e território canadense e uma para as filiais internacionais da Legião, bem como uma flor miosótis, simbolizando a lembrança em Newfoundland e Labrador. Este arranjo floral é sobreposto por uma faixa com as datas "1926" e "2026" e três papoulas do brasão oficial da Legião no centro.

O Conjunto Fine Silver Proof 2026 contém uma versão seletivamente banhada a ouro rosa da Moeda Fine Silver Proof. O anverso de todos esses itens colecionáveis apresenta a efígie de Sua Majestade, o Rei Carlos III, pelo artista canadense Steven Rosati.

Além dessas lembranças históricas, a Casa da Moeda lançou várias novas moedas colecionáveis, incluindo:

A moeda de prata fina de 10 dólares de 2026 - Bordo brilhante;

A moeda de prata fina de $10 de 2026 - Bem-vindo ao mundo!

A moeda de prata fina de $20 de 2026 - Celebre o amor;

A moeda de prata fina de $30 de 2026 - Folhas de bordo preciosas;

A moeda de prata fina de $50 de 2026 - Dragão triunfante;

A edição de colecionador de 2026, moeda especial de $1 não circulante, enrolada em papel especial, Lucky Loonie;

A moeda de $1 de 2026 - Lucky Loonie em chaveiro; e

Os conjuntos para presente de 2026 (Baby, Birthday e O Canadá)

As tiragens, preços e informações completas sobre cada produto podem ser encontrados na guia "Loja" do site www.mint.ca. Estes produtos podem ser encomendados a partir de hoje, entrando em contato diretamente com a Casa da Moeda Real Canadense pelo telefone 1-800-267-1871 no Canadá, 1-800-268-6468 nos EUA ou pelo site www.mint.ca. Eles também estão disponíveis nas boutiques da Casa da Moeda Real Canadense em Ottawa e Winnipeg, nas lojas participantes do Canada Post e através da rede global de revendedores e distribuidores da Casa da Moeda.

Imagens das moedas de colecionador em ouro e prata comemorativas do 100º aniversário da Legião Real Canadense podem ser encontradas aqui.

