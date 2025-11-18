A COLEÇÃO OPULENCE DA ROYAL CANADIAN MINT RETORNA COM MOEDAS DE PLATINA E OURO COM DIAMANTES AMARELOS DA MUNDIALMENTE FAMOSA MINA DE DIAMANTES EKATI DO CANADÁ

OTTAWA, ON, 18 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Opulence Collection da Royal Canadian Mint, uma oferta luxuosa de moedas raras de metais preciosos que misturam o mundo das joias finas e da arte numismática, deslumbra mais uma vez com criações de ouro puro e platina adornadas com raros diamantes amarelos extravagantes provenientes da renomada Mina de Diamantes Ekati, nos Territórios do Noroeste do Canadá.

A coleção deste ano consiste em "Brilliance", uma moeda de platina pura de 10 onças, e "Radiance", uma moeda de ouro puro de 1 onça, cada uma adornada com diamantes amarelos canadenses, entre as pedras preciosas mais raras do mundo. Os diamantes foram habilmente cortados e polidos pela Crossworks Manufacturing Ltd., com sede em Vancouver Estes colecionáveis exclusivos estão disponíveis a partir de hoje.

"A Opulence Collection é um testemunho da dedicação da Casa da Moeda Real do Canadá à inovação e à excelência na fabricação de moedas, e a adição de raros diamantes amarelos cria peças de colecionador visualmente impressionantes que também celebram a vasta riqueza mineral do Canadá", disse Marie Lemay, presidente e CEO da Casa da Moeda Real do Canadá. "Estamos orgulhosos de mais uma vez encantar os colecionadores de arte numismática fina com tesouros raros e preciosos produzidos por pessoas e empresas apaixonadas por celebrar o melhor do Canadá."

"A Borgonha tem orgulho de fazer parceria com a Casa da Moeda Real Canadense para a criação dessas obras de arte requintadas que incorporam a herança e o artesanato canadenses", disse Jeremy King, CEO da Burgundy Diamond Mines. "Os diamantes canadenses são conhecidos por serem de alta qualidade, extraídos com responsabilidade e entre os mais antigos do mundo. A adição de diamantes amarelos extravagantes da Ekati às moedas os torna um colecionável único e precioso que é verdadeiramente canadense em sua essência."

A Moeda de Platina Pura 2025 – Brilliance é uma peça meticulosamente trabalhada de 10 oz., 99,95% de platina, projetada pela dupla canadense de Chris Reid e Rosina Li. Seu reverso celebra o lírio canadense (Lilium canadense) em um motivo acentuado pelo revestimento seletivo de ouro e uma deslumbrante variedade de 14 diamantes amarelos de corte de pera e nove de corte redondo. Sete diamantes formam o centro do maior lírio, que é cercado por oito elementos adicionais de jóias e gravados que, juntos, mostram o lírio em vários estágios de crescimento. Esta criação excepcional é limitada a apenas 10 exemplos em todo o mundo.

A Moeda de Ouro Puro 2025 – Radiance é o trabalho do artista canadense Simon Ng, que criou um reverso em torno de um adorno de joias em forma de lírio canadense. Suas pétalas são formadas por seis diamantes amarelos extravagantes de corte marquise que emolduram elegantemente um diamante branco de corte redondo no centro. Esta peça central de joias repousa sobre um design sunburst gravado inspirado na estrela Compass. Quatro flores semelhantes ao sol, cada uma adornada com um diamante branco de corte redondo, estão gravadas ao longo da borda. Esses tesouros artesanais são limitados a uma cunhagem de apenas 30.

Os anversos de ambas as moedas apresentam a imagem de Sua Majestade, o Rei Charles III, do artista canadense Steven Rosati. Esses preciosos colecionáveis também são apresentados em caixas de madeira preta fosca criadas pela fabricante canadense Manubois.

Os diamantes amarelos extravagantes no centro da Opulence Collection de 2025 vêm da Ekati, a primeira mina de diamantes de superfície e subterrânea do Canadá, atualmente detida e operada pela Burgundy Diamond Mines Ltd. Por mais de 27 anos, a Ekati é conhecida principalmente por seus diamantes brancos de alta qualidade produzidos eticamente, com diamantes amarelos e raros representando uma pequena porcentagem de seu rendimento total.

As obras de arte numismáticas exclusivas da Coleção Opulence 2025 podem ser encomendadas diretamente na Casa da Moeda em 1-800-267‑1871 no Canadá, 1-800-268‑6468 nos EUA, em www.mint.ca e através dos revendedores e distribuidores oficiais da Casa da Moeda.

Para uma análise aprofundada da Opulence Collection de 2025, visite www.mint.ca/opulence. Imagens e vídeos dessas moedas espetaculares estão disponíveis aqui.

Sobre a Royal Canadian Mint

A Royal Canadian Mint é a corporação da Coroa responsável pela cunhagem e distribuição das moedas em circulação do Canadá. A Casa da Moeda Canadense é uma das maiores e mais versáteis casas da moeda do mundo, produzindo moedas de colecionador premiadas, produtos de ouro líderes de mercado, bem como as prestigiosas honras militares e civis do Canadá. Como uma refinaria estabelecida em Londres e na COMEX Good Delivery, a Casa da Moeda Canadense também oferece um espectro completo dos melhores serviços de refino de ouro e prata da categoria. Como uma organização que se esforça para cuidar melhor do meio ambiente, cultivar locais de trabalho seguros e inclusivos e causar um impacto positivo nas comunidades onde opera, a Casa da Moeda Canadense integra práticas ambientais, sociais e de governança em todos os aspectos de suas operações.

Para mais informações sobre a Casa da Moeda Canadense, seus produtos e serviços, acesse www.mint.ca. Siga a Casa da Moeda Canadense no LinkedIn, Facebook e Instagram.

Sobre a Burgundy Diamond Mines Ltd.

A Burgundy Diamond Mines é uma empresa de diamantes de primeira linha, independente e em escala global, focada na captura de margens em toda a cadeia de valor, desde a mineração e produção até a venda de diamantes. A abordagem estratégica da Borgonha envolve a construção de um portfólio equilibrado de projetos de diamantes localizados em jurisdições favoráveis, incluindo o ativo de mineração canadense globalmente classificado Ekati. O modelo de negócios exclusivo da mina de Borgonha para o mercado garante a cadeia de custódia total e fornece rastreabilidade ao longo de cada etapa do processo, salvaguardando a produção ética dos diamantes desde a mina até o ponto de venda. Fundada em Perth, na Austrália Ocidental, a Borgonha é liderada por uma equipe de gestão e diretoria de classe mundial, combinando experiência global com um compromisso com operações de diamantes sustentáveis e responsáveis.

