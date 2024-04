O Aeroporto Internacional de Hamad foi reconhecido como o 'Melhor Aeroporto do Mundo'' no Skytrax World Airport Awards de 2024

A porta de entrada para o Catar também foi eleito o 'Melhor Aeroporto para Compras do Mundo' pela segunda vez consecutiva e o 'Melhor Aeroporto do Oriente Médio' pelo décimo ano consecutivo

DOHA, Catar, 19 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- O Aeroporto Internacional de Hamad (DOH) garantiu novamente sua posição como o 'Melhor Aeroporto do Mundo' pelo prestigiado prêmio Skytrax World Airport Awards 2024, realizado na Passenger Terminal Expo 2024 em Frankfurt, Alemanha. O aeroporto também conquistou o título de 'Melhor Aeroporto para Compras do Mundo' pela segunda vez consecutiva e 'Melhor Aeroporto do Oriente Médio' pelo décimo ano consecutivo.

O CEO do Qatar Airways Group, Eng. Badr Mohammed Al-Meer, que liderou o desenvolvimento e o crescimento do Aeroporto Internacional de Hamad na última década, disse: "Esta é uma conquista notável para o Aeroporto Internacional de Hamad, pois ele comemora seu 10º aniversário de excelência operacional, conectando perfeitamente passageiros de todas as partes do mundo. É uma prova da dedicação de nossa equipe e parceiros, que contribuíram para proporcionar aos passageiros a melhor experiência de viagem. Nosso investimento contínuo em nossas instalações e iniciativas pioneiras em varejo e hospitalidade tornaram essa conquista possível."

Al-Meer continuou: "No centro de nossa estratégia de crescimento está a jornada dos passageiros, suas necessidades em evolução e nosso compromisso em atender e superar suas expectativas. Introduzimos uma variedade de experiências no aeroporto, incluindo 'Souq Al Matar', 'Orchard' e lounges de alto padrão. Permanecemos dedicados a ultrapassar os limites da indústria para manter nossa posição como o principal aeroporto do mundo."

O Aeroporto Internacional de Hamad alcançou um marco significativo em 2023, testemunhando um aumento excepcional no tráfego de passageiros. Atendendo a mais de 45 milhões de passageiros, o aeroporto experimentou um aumento notável de 31% em comparação com o ano anterior. O aeroporto também recebeu novos parceiros aéreos de prestígio, incluindo Vistara, Iberia, Xiamen Airlines, Garuda Indonesia e Japan Airlines, e atende a mais de 250 destinos, incluindo voos de passageiros, cargas e fretados.

À medida que o Aeroporto Internacional de Hamad se aproxima de seu 10º ano de operações, espera-se um 2024 movimentado. O aeroporto também visa aprimorar os esforços de sustentabilidade por meio de investimentos em novas tecnologias e iniciativas pioneiras na indústria, consolidando ainda mais sua posição como líder no setor de aviação.

Aeroporto Internacional de Hamad, a porta de entrada do Catar e do mundo.

O Aeroporto Internacional de Hamad é um destino de estilo de vida diversificado por si só. Abrigado em um amplo terminal amplo, o aeroporto integra opções contemporâneas de compras e restaurantes, centros de entretenimento e relaxamento, além de uma coleção de arte de nível internacional de artistas internacionalmente aclamados.

O Aeroporto Internacional de Hamad concluiu com sucesso a primeira fase do projeto de expansão do aeroporto, que aumentou significativamente a capacidade e aprimorou sua oferta multidimensional.

As funções comerciais e operacionais do aeroporto são gerenciadas pela MATAR, a Qatar Company for Airports Management and Operation, e uma subsidiária corporativa do Qatar Airways Group.

