哈马德国际机场在 2024 年 Skytrax 世界機場大獎中獲評為「全球最佳機場」

新聞提供者

Hamad International Airport

19 4月, 2024, 22:30 CST

此外，作為卡塔爾門戶，哈马德国际机场也連續二次被評為「全球最佳購物機場」(World's Best Airport Shopping)，連續十年被評為「中東最佳機場」(Best Airport in the Middle East)

卡塔爾多哈2024年4月19日 /美通社/ -- 哈马德国际机场 (DOH) 於2024 年再次榮獲 Skytrax 世界機場大獎「全球最佳機場」(World's Best Airport) 殊榮，該獎項於德國法蘭克福舉辦的 Passenger Terminal Expo 2024 上揭曉。該機場亦蟬聯「全球最佳購物機場」(World's Best Airport Shopping) 殊榮，以及連續第十年奪得「中東最佳機場」(Best Airport in the Middle East)獎項。

在過去十年負責發展哈马德国际机场業務的 Qatar Airways Group 執行長兼工程師Badr Mohammed Al-Meer 表示：「對於哈马德国际机场而言，這是一項非凡的成就，恰逢其營運卓越十周年之際，機場為世界各地的乘客提供無縫的接駁體驗。我們團隊和合作夥伴致力於為乘客提供最优质的旅行體驗，由此可見，這些成就離不開我們團隊和合作夥伴的努力付出。我們持續投資於設施以及在零售和款待業方面開拓創新舉措，才成就了今天的榮耀。」

Hamad International Airport Recognised as the “World’s Best Airport” at the 2024 Skytrax World Airport Awards
Hamad International Airport Recognised as the “World’s Best Airport” at the 2024 Skytrax World Airport Awards
Hamad International Airport Recognised as the “World’s Best Airport” at the 2024 Skytrax World Airport Awards
Hamad International Airport Recognised as the “World’s Best Airport” at the 2024 Skytrax World Airport Awards
Hamad International Airport Recognised as the “World’s Best Airport” at the 2024 Skytrax World Airport Awards Hamad International Airport Recognised as the “World’s Best Airport” at the 2024 Skytrax World Airport Awards

Al-Meer 續指：「我們發展策略的核心是乘客的旅程、他們不断变化的需求以及我們作出承諾努力滿足和超越他們期望。我們在機場內開設了多種體驗設施，包括『Souq Al Matar』、『Orchard』和多間高級貴賓室。一直以來，我們矢志突破業界界限，保持在全球機場的領先地位」。

哈马德国际机场在 2023 年實現了重要里程碑，見證了乘客流量的激增。該機場服務了超過 4,500 萬名乘客，與去年相比客流量增長了 31%，表現亮眼。該機場亦迎來了多家知名航司夥伴的加入，包括 Vistara、Iberia、Xiamen Airlines、Garuda Indonesia 和 Japan Airlines，現時航線網絡覆蓋超過 250 個目的地，涵蓋客運、貨運和包機航班。

隨著哈马德国际机场營運滿十周年之際，預計 2024 年將會更加熱鬧繁忙。該機場亦投資新科技及采取開創性的業界環保舉措，旨在加強可持續發展工作，進一步鞏固其在航空業的領導地位。

哈马德国际机场是卡塔爾與世界連接的門戶。

哈马德国际机场本身就是一個生活多元化的地點。哈马德国际机场的航站樓寬敞明亮，巧妙融合了現代購物和餐飲、康樂設施以及由國際知名藝術家精心打造的世界級藝術收藏館。

哈马德国际机场已成功建成機場擴建項目第一期工程，顯著提升了機場接待能力，並豐富了其多元化服務。

該機場的商業和營運業務由卡塔爾機場管理和營運公司 Qatar Airways Group 的附屬公司 MATAR 負責管理。

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SOURCE Hamad International Airport