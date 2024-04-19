哈马德国际机场在 2024 年 Skytrax 世界機場大獎中獲評為「全球最佳機場」

Al-Meer 續指：「我們發展策略的核心是乘客的旅程、他們不断变化的需求以及我們作出承諾努力滿足和超越他們期望。我們在機場內開設了多種體驗設施，包括『Souq Al Matar』、『Orchard』和多間高級貴賓室。一直以來，我們矢志突破業界界限，保持在全球機場的領先地位」。

哈马德国际机场在 2023 年實現了重要里程碑，見證了乘客流量的激增。該機場服務了超過 4,500 萬名乘客，與去年相比客流量增長了 31%，表現亮眼。該機場亦迎來了多家知名航司夥伴的加入，包括 Vistara、Iberia、Xiamen Airlines、Garuda Indonesia 和 Japan Airlines，現時航線網絡覆蓋超過 250 個目的地，涵蓋客運、貨運和包機航班。

隨著哈马德国际机场營運滿十周年之際，預計 2024 年將會更加熱鬧繁忙。該機場亦投資新科技及采取開創性的業界環保舉措，旨在加強可持續發展工作，進一步鞏固其在航空業的領導地位。

哈马德国际机场是卡塔爾與世界連接的門戶。

哈马德国际机场本身就是一個生活多元化的地點。哈马德国际机场的航站樓寬敞明亮，巧妙融合了現代購物和餐飲、康樂設施以及由國際知名藝術家精心打造的世界級藝術收藏館。

哈马德国际机场已成功建成機場擴建項目第一期工程，顯著提升了機場接待能力，並豐富了其多元化服務。

該機場的商業和營運業務由卡塔爾機場管理和營運公司 Qatar Airways Group 的附屬公司 MATAR 負責管理。

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SOURCE Hamad International Airport