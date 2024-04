哈马德国际机场在 2024 年 Skytrax 世界機場大獎中獲評為「全球最佳機場」

此外,作為卡塔爾門戶,哈马德国际机场也連續二次被評為「全球最佳購物機場」(World's Best Airport Shopping),連續十年被評為「中東最佳機場」(Best Airport in the Middle East)

卡塔爾多哈2024年4月19日 /美通社/ -- 哈马德国际机场 (DOH) 於2024 年再次榮獲 Skytrax 世界機場大獎「全球最佳機場」(World's Best Airport) 殊榮,該獎項於德國法蘭克福舉辦的 Passenger Terminal Expo 2024 上揭曉。該機場亦蟬聯「全球最佳購物機場」(World's Best Airport Shopping) 殊榮,以及連續第十年奪得「中東最佳機場」(Best Airport in the Middle East)獎項。

在過去十年負責發展哈马德国际机场業務的 Qatar Airways Group 執行長兼工程師Badr Mohammed Al-Meer 表示:「對於哈马德国际机场而言,這是一項非凡的成就,恰逢其營運卓越十周年之際,機場為世界各地的乘客提供無縫的接駁體驗。我們團隊和合作夥伴致力於為乘客提供最优质的旅行體驗,由此可見,這些成就離不開我們團隊和合作夥伴的努力付出。我們持續投資於設施以及在零售和款待業方面開拓創新舉措,才成就了今天的榮耀。」