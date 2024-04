Der Hamad International Airport wird bei den Skytrax World Airport Awards 2024 als "World's Best Airport" ausgezeichnet

Das Tor zu Katar wurde außerdem zum zweiten Mal in Folge als "World's Best Airport Shopping" und zum zehnten Mal in Folge als "Best Airport in the Middle East" ausgezeichnet.

DOHA, Katar, 18. April 2024 /PRNewswire/ -- Der Hamad International Airport (DOH) hat sich erneut seine Position als "World's Best Airport" bei den prestigeträchtigen Skytrax World Airport Awards 2024 gesichert, die auf der Passenger Terminal Expo 2024 in Frankfurt, Deutschland, verliehen wurden. Der Flughafen erhielt außerdem zum zweiten Mal in Folge den Titel "World's Best Airport Shopping" und zum zehnten Mal in Folge den Titel "Best Airport in the Middle East".

Hamad International Airport Recognised as the “World’s Best Airport” at the 2024 Skytrax World Airport Awards Hamad International Airport Recognised as the “World’s Best Airport” at the 2024 Skytrax World Airport Awards

Der Vorstandsvorsitzende der Qatar Airways Gruppe, Engr. Badr Mohammed Al-Meer, der die Entwicklung und das Wachstum des internationalen Flughafens Hamad in den letzten zehn Jahren federführend vorangetrieben hat, sagte: "Dies ist ein bemerkenswerter Erfolg für den Hamad International Airport, der sein 10 jähriges Bestehen feiert und Passagiere aus der ganzen Welt nahtlos miteinander verbindet. Es ist ein Beweis für das Engagement unseres Teams und unserer Partner, die dazu beigetragen haben, den Passagieren das beste Reiseerlebnis zu bieten. Unsere kontinuierlichen Investitionen in unsere Einrichtungen und unsere bahnbrechenden Initiativen im Einzelhandel und im Gastgewerbe haben diesen Erfolg möglich gemacht."

Al-Meer fuhr fort: "Im Mittelpunkt unserer Wachstumsstrategie stehen die Reise der Passagiere, ihre sich verändernden Bedürfnisse und unser Engagement, ihre Erwartungen zu erfüllen und zu übertreffen. Wir haben ein vielfältiges Angebot an Erlebnissen auf dem Flughafen eingeführt, darunter "Souq Al Matar", "Orchard" und High-End-Lounges. Wir sind weiterhin bestrebt, die Grenzen der Branche zu verschieben, um unsere Position als weltweit führender Flughafen zu behaupten".

Der Hamad International Airport hat im Jahr 2023 einen wichtigen Meilenstein erreicht und einen außergewöhnlichen Anstieg des Passagieraufkommens erlebt. Mit über 45 Millionen Fluggästen verzeichnete der Flughafen einen bemerkenswerten Zuwachs von 31 % im Vergleich zum Vorjahr. Der Flughafen begrüßte auch neue geschätzte Airline-Partner, darunter Vistara, Iberia, Xiamen Airlines, Garuda Indonesia und Japan Airlines, und bedient über 250 Ziele, darunter Passagier-, Fracht- und Charterflüge.

Der Hamad International Airport nähert sich dem 10. Jahr seines Bestehens und erwartet ein geschäftiges Jahr 2024. Der Flughafen will außerdem seine Bemühungen um Nachhaltigkeit durch Investitionen in neue Technologien und bahnbrechende Brancheninitiativen verstärken und so seine Position als Vorreiter in der Luftfahrtbranche weiter festigen.

Der internationale Flughafen Hamad, das Tor zu Katar und der Welt.

Der Hamad International Airport ist ein vielfältiges Lifestyle-Reiseziel der besonderen Art. Der Flughafen ist in einem weitläufigen Terminal untergebracht und bietet moderne Einkaufs- und Speisemöglichkeiten, Unterhaltungs- und Entspannungseinrichtungen sowie eine Kunstsammlung von Weltrang von international anerkannten Künstlern.

Der Hamad International Airport hat die erste Phase seines Ausbauprojekts erfolgreich abgeschlossen, wodurch die Kapazität deutlich erhöht und das multidimensionale Angebot verbessert wurde.

Die kommerziellen und betrieblichen Funktionen des Flughafens werden von MATAR, der Qatar Company for Airports Management and Operation, einer Tochtergesellschaft der Qatar Airways Group, verwaltet.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Hamad International Airport: www.dohahamadairport.com und in den sozialen Medien:

X: @HIAQatar, Facebook: HIAQatar, Instagram: @HIAQatar, YouTube: @HIAQatar, TikTok: HIAQatar

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2390984/Hamad_International_Airport_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2390983/Hamad_International_Airport_2.jpg