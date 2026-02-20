O ano começou de verdade! Conheça tratamentos que vão cuidar da sua pele em 2026

O bioestimulador de colágeno e ácido hialurônico injetável são grandes aliados para regenerar a pele e realçar pontos estratégicos do rosto

SÃO PAULO, 20 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- Após o período de festividades e descanso do Carnaval, o ano de 2026 finalmente ganha seu ritmo e, com ele, a necessidade de retomar e estabelecer novas prioridades na rotina. Entre os cuidados essenciais para se iniciar bem o ano, a saúde e a vitalidade da pele se destacam como um investimento fundamental.

Divulgação: Galderma
"Com o ano começando para valer, é o momento ideal para reavaliar e priorizar os cuidados com a pele, integrando-os à rotina de bem-estar. Além dos cuidados diários essenciais de limpeza, fotoproteção e hidratação, considerar procedimentos estéticos injetáveis pode ser um passo importante. Para isso, é fundamental consultar um dermatologista que poderá indicar o melhor plano de tratamentos, de acordo com cada caso", explica o dermatologista Bruno Vargas (CRM-MG 38959/ RQE 32477).

Nesse contexto, tratamentos que atuam na regeneração profunda da pele se tornam grandes aliados. Sculptra® emerge como uma opção poderosa, um bioestimulador de colágeno injetável, sendo o únicoA com ação regenerativa completa1,2B. Isso significa que, além de estimular a produção de colágeno e elastina2-6, ele também age aumentando a espessura dérmica4,7 e regenerando a matriz extracelular8, estrutura que sustenta as células e regula suas funções. 

O influenciador Theodoro (@theodoro), que compartilha sua jornada de cuidados com a pele nas redes sociais, usa Sculptra® e aprova. "Eu sempre destaco a importância de investir no nosso bem-estar, especialmente na nossa pele! Para mim, cuidar dela agora é fundamental para colher os resultados ao longo de todo o ano. E para ter aquela pele firme e regenerada, pronta para aproveitar cada momento de 2026, meu segredo é Sculptra®. Desde que comecei a usá-lo, percebi uma diferença enorme na qualidade dela!", comenta.

Complementando essa abordagem regenerativa, outro tratamento que tem ganhado a atenção de quem busca realçar pontos de beleza do rosto é o ácido hialurônico injetável. Uma das opções disponíveis no mercado é Restylane®, linha reconhecida por redefinir contornos9-11 e melhorar a qualidade da pele12-14, entregando naturalidadeC e personalizaçãoD11,15-18. Para sustentação e efeito lifting, há Restylane® Lyft™19-22; para contorno e projeção do rosto, Restylane® Defyne20-22; para suavizar linhas, olheiras e rugas, Restylane® Lidocaine™23; para volumizar os lábios, Restylane® Kysse™24,25; e para projeção e contorno do queixo, Restylane® Shaype™26-28

"O segredo de um bom protocolo, além da expertise do profissional e da escolha correta do produto usado, muitas vezes reside na sinergia dos tratamentos. Enquanto o bioestimulador atua na sustentação, reconstruindo o colágeno e elastina de dentro para fora para uma firmeza e qualidade de pele duradouras, o ácido hialurônico injetável permite projetar, volumizar e refinar contornos de forma precisa e imediata", explica o médico.

O cuidado com a pele deve ser mantido diariamente em casa

Para potencializar e prolongar os resultados obtidos com bioestimuladores como Sculptra®, o Dr. Bruno Vargas destaca também a importância da sinergia com produtos de skincare de alta performance, com ativos que podem contribuir para o processo de regeneração da pele.

A marca de skincare regenerativo Alastin®, por exemplo, conta com alguns produtos que apresentam em sua formulação a exclusiva Tecnologia TriHex®, uma combinação de peptídeos que ajuda a remover fragmentos de colágeno e elastina danificados, estimulando a regeneração da pele. Estudos já mostram, inclusive, que a associação de Sculptra® e Alastin® Restorative Skin Complex, por exemplo, favorece resultados estéticos superiores, com melhora em radiância, textura e do dano causado à pele pela exposição cumulativa ao sol, além de conferir maior densidade e firmeza29.

"É um erro pensar que o cuidado com a pele se resume a procedimentos isolados. A verdadeira transformação vem da combinação estratégica de tratamentos profissionais, personalizados por um médico habilitado, com a manutenção diária de produtos de alta qualidade. Essa sinergia não só potencializa os resultados, como garante a saúde e a vitalidade da pele a longo prazo", finaliza o médico.

Vale lembrar que Sculptra® e Restylane® devem ser aplicados por profissionais habilitados à prática de injetáveis.

Sobre a Galderma 

A Galderma é uma das empresas líderes em dermatologia, presente em aproximadamente 90 países. Oferecemos um portfólio inovador, embasado em ciência, com marcas e serviços premium que abrangem todo o universo do mercado dermatológico em rápido crescimento, por meio dos negócios de Estética Injetável e Skincare Dermatológico & Dermatologia Terapêutica. Desde a nossa fundação, em 1981, dedicamos nosso foco e paixão ao maior órgão do corpo humano - a pele - atendendo às necessidades individuais de consumidores e pacientes com resultados superiores, em parceria com profissionais de saúde. Estamos avançando a dermatologia para cada história de pele, por entender que a pele em que estamos molda nossas vidas. Para mais informações, acesse: www.galderma.com/br-pt/brasil

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2917422/Galderma_Imagem.jpg

FONTE Galderma

