O Bairro Bonança, hoje, é palco de desenvolvimento de infraestrutura e mobilidade. Uma nova centralidade na zona norte de Bragança Paulista

SÃO PAULO, 22 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Em um cenário de contínuo crescimento e desenvolvimento urbano, o Bairro Planejado Bonança, uma iniciativa da Fibra Experts, reafirma seu compromisso em transformar a Zona Norte de Bragança Paulista em uma nova centralidade vibrante e inovadora. Conhecida por ser uma das cidades mais seguras do país e por sua excelente qualidade de vida, Bragança Paulista continua a se preparar para o futuro com este projeto visionário que conecta urbanismo, sustentabilidade e qualidade de vida.

Uma Localização Estratégica

Localizado a apenas 80 minutos de São Paulo e 60 minutos de Jundiaí e Campinas, o Bairro Bonança oferece proximidade com grandes centros urbanos, ao mesmo tempo em que proporciona a tranquilidade de uma cidade considerada uma das melhores para se morar no Brasil. Essa localização privilegiada é ideal para aqueles que buscam um equilíbrio entre vida profissional e pessoal, com acesso fácil a importantes regiões metropolitanas.

Infraestrutura Completa e Sustentável

O Bairro Bonança é um marco no planejamento urbano de Bragança Paulista, projetado para atender às necessidades de uma comunidade moderna e dinâmica. A primeira fase deste bairro, o Jardim Bonança, trouxe uma transformação significativa para a região, proporcionando um novo patamar de qualidade de vida para seus moradores. O empreendimento ocupa parte da área localizada na conhecida "Fazenda do Cafezal", abrangendo cerca de 3 milhões de m². Em uma área privilegiada, o Jardim Bonança possui aproximadamente 50 mil m² de mata nativa, batizada de Parque Jardim Bonança, com espaços projetados para lazer e praças. Um dos destaques do projeto é a Avenida Amoreira, que se tornou um eixo de mobilidade essencial para o presente e o futuro da região. Com 2,3 km de ciclovia e vias de ligação, essa avenida facilita o deslocamento dos moradores e da população local, integrando áreas de comércio e serviços e promovendo um ambiente de convivência e interação.

Bem-Estar e Comunidade

Os espaços de lazer e convivência são projetados para fortalecer os laços entre os moradores, criando um bairro onde a qualidade de vida é a prioridade. A Associação de Moradores do Bairro Bonança desempenha um papel fundamental na construção de um ambiente comunitário unido, trabalhando em prol do bem-estar coletivo. O desenvolvimento já conta com uma rede de infraestrutura pública de ponta, incluindo um ecoponto, uma creche municipal em construção, além da licitação para a construção de uma UBS e um CAPS, consolidando a região como um polo de conveniência e qualidade de vida.

O Bonança Ypês, segundo residencial lançado, é a continuação natural do Jardim Bonança, com uma proposta quase exclusivamente residencial. O Bonança Ypês destaca-se pela segurança e qualidade de vida dos moradores, com acessos limitados para garantir tranquilidade e privilegiar o pedestre. O bairro foi projetado para atender às rotinas dos habitantes, com ruas planas ideais para caminhadas e um paisagismo que favorece a conexão com a natureza. O ponto central é uma alameda com área verde, espaço para esportes, lazer e convivência, onde todas as gerações, inclusive pets, encontram infraestrutura completa para atividades ao ar livre e momentos de socialização.

Um Bairro para o Futuro

Tudo isso é apenas o ponto de partida de um grandioso bairro, que ocupa uma área total de quase 3 milhões de metros quadrados. No planejamento desse futuro principal bairro da cidade, a Fibra Experts trabalhou em conjunto com a Universidade São Francisco (USF) para desenvolver um Plano Diretor da área, trazendo um olhar cuidadoso para uma transformação positiva da região e estabelecendo diretrizes urbanísticas claras: qualidade de vida por meio de áreas de lazer, preservação ambiental integrada ao ambiente urbano, diversidade de usos e mobilidade e segurança. Um bairro completo, com usos combinados e uma mistura saudável de funções, pensado para pessoas, para a transformação positiva da Zona Norte e como um novo destino da cidade. No futuro, o Bairro Bonança tem potencial para mais de 2 mil lotes, além de áreas para incorporações verticais e condomínios de casas, com uma população possível de mais de 10 mil habitantes. Dentro dessa diretriz de diversidade de usos, o projeto destinará áreas para lotes comerciais e de serviço, desde comércios locais a grandes operações, como shopping centers, escolas, universidades ou outros equipamentos de impacto para a região, consolidando o bairro como um destino vibrante e conveniente.

Além disso, o planejamento inclui novas faixas de ciclovia, amplas calçadas para caminhadas e vias em torno de um novo parque urbano. Com mais de 800 mil m², ou quatro vezes a área do Lago do Taboão, este parque tem o potencial de se consolidar como o maior parque urbano da cidade e ser a principal atração do bairro. Este espaço verde e de lazer foi planejado para que todos os residentes do bairro fiquem a, no máximo, 500 metros de distância, garantindo acesso fácil a áreas de lazer e contato com a natureza. E para contribuir com o crescimento sustentável da cidade e a geração de novos empregos, ao longo da Rodovia Benevenutto Moretto há potencial para a instalação de empresas em uma área superior a 100 mil m², reforçando o compromisso com o desenvolvimento econômico da região.

O diretor de urbanismo da Fibra Experts, Stefan Riess, concluiu que "O Bairro Bonança é mais do que um empreendimento; é a concretização de uma visão de futuro para Bragança Paulista. Estamos criando um espaço onde as pessoas poderão viver, trabalhar e se divertir com qualidade de vida, cercadas pela natureza e com todas as conveniências de um bairro planejado. Este projeto é um marco para a cidade, e temos orgulho de fazer parte dessa transformação", finalizou.

Sobre a Fibra Experts

A Fibra Experts é uma empresa especializada no setor imobiliário, com foco nos segmentos corporativo, residencial e de urbanismo. Presente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará, a empresa oferece soluções arquitetônicas e urbanísticas para empreendimentos dotados dos mais modernos padrões de qualidade, tecnologia, inovação e sustentabilidade, sempre visando atender às necessidades de seus clientes. Sinônimo de artesania urbana de ponta, a empresa se consolida como uma full developer company promovendo negócios imobiliários com elevado padrão de qualidade e de retorno financeiro e adicionando sua expertise aos diferentes segmentos em que atua.

A Fibra Experts tem um modelo de gestão profissional e conservadora, com executivos experientes, melhores práticas de governança, estrutura enxuta e baixo nível de alavancagem. Para mais informações, visite o site da Fibra Experts: www.fibraexperts.com.br/

