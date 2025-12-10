O Boticário surpreende passageiros e entrega mais de seis mil presentes nas esteiras dos aeroportos do Brasil e da Colômbia

Marca preferida para presentear promoveu ação em São Paulo, Curitiba e Medellín para incentivar a troca de presentes nas festas de fim de ano

SAO PAULO, 10 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- Neste Natal, O Boticário reforça o seu posicionamento como a marca preferida para presentear* para além das telas e das lojas, ao transformar as esteiras de bagagem dos aeroportos internacionais de Guarulhos (SP), Afonso Pena (PR), e Jose María Córdova (Colômbia), em uma experiência única de presentear. O Boticário distribuiu mais de 6 mil presentes para todos aqueles que passaram pelas esteiras de desembarque nos aeroportos de Guarulhos, Curitiba e Medellín, no dia 05 de dezembro.

O Boticário - Medellín - Cámara Sebas O Boticário - Guarulhos - Sarça

Intitulada "Presenteie com Amor", a ativação, idealizada pela Agência Pros, começou na surpresa, mas terminou na troca: ao buscar sua bagagem na esteira de malas despachadas, o passageiro recebeu um kit de Natal com itens para si e um vale presente - convidando-o a presentear uma pessoa que deseja.

"Os aeroportos estão lotados de pessoas e suas histórias sempre, mas em especial no fim do ano. As pessoas podem estar desembarcando para reencontros, despedidas ou para um momento especial de descanso. Pensamos na ação como uma forma de lembrar os passageiros de transmitir amor e carinho presenteando essas pessoas com nossos kits e estimulando eles a passar a 'mensagem' positiva a frente, presenteando alguém", detalha Carolina Carrasco, diretora de branding e comunicação do Boticário.

Ao ocupar um lugar de grande fluxo, "Presenteie com Amor" reforçou o potencial do PR Stunt como ferramenta capaz de gerar conversa espontânea e impacto de marca, ampliando o alcance da campanha para muito além dos passageiros presentes.

"Essa é uma típica ideia que nasce do PR: entender onde as pessoas estão, como se sentem e como podemos ressignificar esses momentos. Decidimos transformar a universal espera pela bagagem nas esteiras em um gesto de carinho, com potencial de gerar conversa orgânica e conexão real neste Natal", destaca Adriano Abdalla, CCO da PROS.

*Entre marcas de fragrâncias, beleza e cosméticos. Fonte: Kantar Insights Brasil - Pesquisa Nacional - 400 entrevistas por onda - Homens e Mulheres/ 18-60 anos/ Compradores de presentes no segmento de fragrâncias, beleza e cosméticos em 2024.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2842186/O_Botic_rio___Medell_n___C_mara_Sebas.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2842187/OBOTICARIO_SAR_A_GUARULHOS_4.jpg

FONTE O Boticário