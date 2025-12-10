O Boticário sorprende a pasajeros y entrega más de seis mil regalos en las cintas de equipaje de aeropuertos de Brasil y Colombia

La marca preferida para regalar de Brasil realiza una activación simultánea en São Paulo, Curitiba y Medellín para incentivar el intercambio de regalos en temporada navideña

SAO PAULO , 10 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Esta Navidad, O Boticário reforzó su posicionamiento como la marca preferida para regalar en Brasil*, más allá de las pantallas y de las tiendas, y transformó las cintas de equipaje de los aeropuertos internacionales de Guarulhos (SP), Afonso Pena (PR) y José María Córdova (Colombia) en una experiencia única de obsequiar. O Boticário distribuyó más de 6 mil regalos para todas las personas que pasaron por las cintas de equipaje en los aeropuertos de Guarulhos, Curitiba y Medellín, el 5 de diciembre.

O Boticário - Medellín - Cámara Sebas O Boticário - Guarulhos - Sarça

Bajo el nombre "Regala con Amor", la activación, ideada por la agencia PROS, comenzó con una sorpresa: al recoger su equipaje en la cinta de maletas despachadas, el pasajero recibió un kit de Navidad con artículos para sí mismo y una tarjeta de regalo, invitándolo a obsequiar a alguien que deseara.

"Los aeropuertos están siempre llenos de personas y de sus historias, pero especialmente a fin de año. Las personas pueden estar desembarcando para reencuentros, despedidas o para un momento especial de descanso. Pensamos en la acción como una forma de recordar a los pasajeros la importancia de transmitir amor y cariño obsequiando a estas personas con nuestros kits y estimulándolos a llevar este mensaje positivo más allá, regalando a alguien", detalla Carolina Carrasco, directora de branding y comunicación de O Boticário.

Al ocupar un espacio de gran flujo, "Regala con Amor" reforzó el potencial del PR Stunt como herramienta capaz de generar conversación espontánea y impacto de marca, ampliando el alcance de la campaña mucho más allá de los pasajeros presentes.

"Esta es una idea típica que nace del PR: entender dónde están las personas, cómo se sienten y cómo podemos resignificar esos momentos. Decidimos transformar la espera universal por el equipaje en las cintas en un gesto de cariño, con potencial para generar conversación y conexión real", destaca Adriano Abdalla, Chief Creative Officer de PROS.

