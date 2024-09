O 'CINEBEAM Q', O MENOR PROJETOR 4K DA LG, SERÁ APRESENTADO NA IFA 2024 EM BERLIM

Empresa convida participantes da IFA a eternizar momentos com seu projetor portátil, LG CineBeam Q

SÃO PAULO, 6 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A LG Electronics (LG) vai causar um impacto significativo na IFA 2024 em Berlim, Alemanha (6 a 10 de setembro) com a estreia europeia de seu poderoso mini projetor 4K, o LG CineBeam Q (modelo HU710PB). O CineBeam Q vai impressionar os visitantes no amplo estande da LG na Messe Berlin, com um design minimalista exclusivo, excelente qualidade de imagem e uma série de recursos avançados. O stand também contará com uma área especial para fotos, onde os visitantes poderão tirar fotos em um cenário com visuais impressionantes projetados pelo CineBeam Q e receber um presente exclusivo para eternizar o momento.

CineBeam Q. Foto: Reprodução LG

Apresentado pela primeira vez na CES 2024 em janeiro, o LG CineBeam Q continua a receber elogios de consumidores e da imprensa por seu desempenho estelar, funcionalidade conveniente e aparência marcante e moderna. Entre os muitos elogios que recebeu está a indicação ao "Top Choice 2024" do AVS Forum um site confiável de avaliações e um dos maiores fóruns online do mundo para aficionados por home theater e áudio e vídeo.

O HU710PB se diferencia de outros projetores no mercado por seu design instantaneamente reconhecível e altamente portátil. Integrando uma alça giratória exclusiva de 360 graus que funciona como um suporte, o LG CineBeam Q oferece imagens nítidas de resolução 4K UHD (3.840 x 2.160) em uma escala cinematográfica (até 120 polegadas). Ele também conta com uma excelente taxa de contraste de 450.000:1 e 154% de cobertura da gama de cores DCI-P3, proporcionando cores vibrantes, pretos profundos e experiências de visualização excepcionais, de dia ou à noite

Além disso, o LG CineBeam Q apresenta o Ajuste Automático de Tela, que ajusta automaticamente o foco, a distorção trapezoidal e o alinhamento da tela para uma configuração sem complicações e uma imagem calibrada com precisão em vários ambientes. Equipado com a plataforma LG webOS de uso intuitivo, o HU710PB apresenta fácil acesso a serviços de streaming populares, incluindo Netflix, Disney+, Amazon Prime Video e YouTube, dando aos usuários uma riqueza de ótimas opções de conteúdo, sem a necessidade de se conectar a um dispositivo externo. Para mais opções de visualização, o LG CineBeam Q permite que os usuários transmitam e espelhem conteúdo de forma fácil de seus dispositivos inteligentes via AirPlay 2 e ScreenShare.

Junto com qualidade de imagem premium e configuração e controle intuitivos, o projetor 4K exclusivo da empresa combina perfeitamente com quase qualquer decoração residencial graças ao seu design simples e minimalista. Além de apresentar o CineBeam Q na IFA, a LG está conscientizando o público sobre seu mini projetor e suas muitas vantagens, incluindo sua versatilidade e adequação a diversos ambientes de vida, com uma campanha de mídia social com cerca de 100 influenciadores. A campanha destaca os vários usos do CineBeam Q, mostrando como ele se encaixa na decoração residencial e as configurações de tecnologia para cada lar, família e casal, bem como suas aplicações para uma vida sofisticada, exibição de esportes e exposições de arte.

Os visitantes podem conhecer o projetor LG CineBeam Q em primeira mão – e receber brindes exclusivos e gratuitos – no stand da LG no Hall 18 na Messe Berlin durante a IFA 2024.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma inovadora global em tecnologia e produtos eletrônicos de consumo com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional de mais de 74 mil pessoas. As quatro empresas da LG – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions e Business Solutions – combinadas geraram uma receita global de mais de 84 bilhões de KRW em 2023. A LG é uma fabricante líder de produtos de consumo e comerciais que vão desde TVs, eletrodomésticos, soluções de ar, monitores, componentes e soluções automotivos e suas marcas premium LG SIGNATURE e inteligente LG ThinQ são nomes conhecidos em todo o mundo. Visite o site www.LGnewsroom.com para obter as últimas notícias.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica na planta de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG fora da Coreia, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 3 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2498893/Image_LG_CineBeam_Q_at_IFA_2024_02.jpg

