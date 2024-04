O dissidente austríaco Trickster lança 'O Hino Nacional', um presente do Dia de São Jorge para o rei Carlos III

LONDRES, 23 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Trickster, pseudônimo do músico e empresário austríaco Juergen Pichler, tem apenas uma regra: "faça grande ou não faça". E então ele está disponibilizando sua nova e emocionante versão do hino nacional do Reino Unido hoje, 23 de abril de 2024, Dia de São Jorge. Um novo arranjo encomendado ao festejado Callum Au, que também regeu os músicos, esta versão foi gravada no Studio One em Abbey Road e apresenta uma formação expandida da Royal Philharmonic Orchestra.

Trickster / Juergen Pichler - credit Trickster Callum Au & Royal Philharmonic Orchestra - credit Trickster Callum Au & Royal Philharmonic Orchestra - credit Trickster



Trickster disse: "Então, sim, sou austríaco, mas adoro o Reino Unido e queria fazer algo especial. Espero que, quando ele ouvir isso, isso traga alguma alegria ao rei Carlos e, claro, a todo o país."

O processo para criar esta gravação incrível começou antes da notícia do diagnóstico do Rei e agora pretende ser um presente e uma homenagem ao chefe de estado de um país para o qual Trickster fez contribuições tanto para a vida social como cultural.

Grande parte da música do Trickster foi gravada em estúdios lendários do Reino Unido, no próprio Abbey Road, mas também em RAK, Angel e muito mais. O vídeo de seu single de Natal "Silent Night v Santa Claus Is Coming To Town" foi filmado no Pinewood Studios - e acumulou mais de um milhão de visualizações no YouTube. Trabalhar no Pinewood Studios foi uma ótima experiência, e Trickster agora também está migrando para o cinema. Seu primeiro projeto foi um filme de ação – baseado em eventos da vida real – intitulado Agentes de viagens. O próprio Trickster participará do filme, e alguns grandes nomes do cinema estão na mistura para se juntar a ele.

A filosofia do Malandro também abraça a ideia de desafiar as velhas formas de fazer as coisas e fazer uma diferença genuína. O seu lema é "A mudança real não é brincadeira", e ele colocou o seu dinheiro onde está com uma série de grandes doações a bancos de alimentos em todo o Reino Unido; em Londres, ele "superou" a Tesco em 2022, e o seu apoio mais recente foi para a iniciativa South West Belfast.

Então, todos se levantem, por favor, para "God Save The King", a primeira versão gravada para o monarca por um estrangeiro. A próxima etapa é encontrar a ocasião certa para realizá-la; Estádio de Wembley, talvez, mas é claro que o Trickster adoraria estreá-lo no próprio Palácio de Buckingham.

Ouça agora: https://open.spotify.com/album/3ViSPK792sseeSZyu1zBLl

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2393497/Trickster___Juergen_Pichler.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2393498/Callum_Au.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2393499/Callum_Au_and_Royal_Philharmonic_Orchestra.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/2391989/Trickster_God_Save_The_King_Logo.jpg

FONTE Trickster Group