Le non-conformiste autrichien Trickster publie "The National Anthem", un cadeau du jour de la Saint-Georges pour le roi Charles III

LONDRES, 23 avril 2024 /PRNewswire/ -- Trickster, alias du musicien et entrepreneur autrichien Juergen Pichler, n'a qu'une seule règle : « Faites-le grand ou ne le faites pas. » Il rend donc disponible aujourd'hui, le 23 avril 2024, Saint-Georges, sa nouvelle interprétation émouvante de l'hymne national du Royaume-Uni. Un tout nouvel arrangement commandé au feted Callum Au, qui a également dirigé les joueurs, cette version a été enregistrée dans le studio One d'Abbey Road, et présente une gamme élargie de l'Orchestre philharmonique royal.

Trickster / Juergen Pichler - credit Trickster
Callum Au & Royal Philharmonic Orchestra - credit Trickster



Trickster a déclaré : "Oui, je suis autrichien, mais j'aime le Royaume-Uni et je voulais faire quelque chose de spécial. J'espère que lorsqu'il l'entendra, cela apportera un peu de joie au roi Charles et, bien sûr, à tout le pays."

Le processus de création de cet enregistrement incroyable a commencé avant la nouvelle du diagnostic du Roi, et se veut désormais à la fois un cadeau et un hommage au chef d'État d'un pays auquel Trickster a contribué à la vie sociale et culturelle.

Une grande partie de la musique de Trickster a été enregistrée dans des studios légendaires du Royaume-Uni, Abbey Road elle-même, mais aussi RAK, Angel, et plus encore. La vidéo de son single de Noël 'Silent Night v Santa Claus Is Coming To Town' a été tournée chez Pinewood Studios et a généré plus d'un million de vues sur YouTube. Travailler chez Pinewood Studios a été une expérience formidable, et Trickster passe également au cinéma, son premier projet étant un film d'action - basé sur des événements réels - intitulé Agents de voyage. Trickster présentera lui-même le film, et certains grands noms de films sont dans le mix pour le rejoindre.

La philosophie de Trickster embrasse également l'idée de remettre en question les anciennes façons de faire les choses et de faire une réelle différence. Sa devise est "Le vrai changement n'est pas une blague", et il a joint le geste à la parole en faisant une série de dons importants aux banques alimentaires du Royaume-Uni. À Londres, il a 'dépassé' Tesco en 2022, et son plus récent soutien a été accordé à l'initiative de South West Belfast.

Alors, levez-vous tous pour 'God Save The King', la première version à être enregistrée pour le monarque par un ressortissant étranger. L'étape suivante est de trouver la bonne occasion de le réaliser ; le stade de Wembley peut-être, mais bien sûr, Trickster aimerait le lancer au palais de Buckingham lui-même.

Écoutez-le maintenant : https://open.spotify.com/album/3ViSPK792sseeSZyu1zBLl

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2393497/Trickster___Juergen_Pichler.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2393498/Callum_Au.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2393499/Callum_Au_and_Royal_Philharmonic_Orchestra.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2391989/Trickster_God_Save_The_King_Logo.jpg