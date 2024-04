創作這段錄音的過程在國王診斷患癌消息之前開始,現在旨在作為向 Trickster 曾對其社會和文化生活作出貢獻的國家之國家元首的禮物和致敬。

Trickster 的大部分音樂都在英國傳奇錄音室錄製,包括了阿比里路一號錄音室(Studio One at Abbey Road)本身、RAK、Angel 等。他充滿搖擺樂風格的聖誕單曲《平安夜大戰聖誕老人進城來》(Silent Night v Santa Claus Is Coming To Town)的影片在松木錄音室(Pinewood Studios)拍攝,並獲得了超過一百萬次 YouTube 觀看次數。在松木錄音室(Pinewood Studios)工作是一個很棒的經驗,Trickster 現在亦正在開始進行電影製作,其首個項目是一部以真實生活事件為基礎的動作電影,名為《旅行社》(Travel Agents)。Trickster 自己將在電影中出演,一些大電影名人亦會在片中亮相。

Trickster 哲學還包括挑戰陳規,創造真正的改變。他的座右銘是「真正的改變不是開玩笑」,他向英國各地的食品銀行進行了一系列大量捐款;在倫敦,他在 2022 年「超出」Tesco,他最近的支持已向西南貝爾法斯特計劃提供了。

因此,請全體起立高唱首個由外國人為英國君主錄製的《天佑吾王》嶄新版本。下一階段是找到適當的場合來演出;也許在溫布利體育場,但 Trickster 當然很想在白金漢宮首次亮相。

