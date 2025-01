O Foxconn TLPGA Players Championship 2025 retorna com um novo marco de bolsa de US$ 1,5 milhão.

Mulheres golfistas profissionais entre as 100 melhores competidoras no 2º torneio anual

A atual campeã Haruka Kawasaki , do Japão, pretende conquistar títulos consecutivos

, do Japão, pretende conquistar títulos consecutivos Jiyai Shin da Coreia do Sul, ex-número 1 do mundo, volta a Taiwan

Chia-Yen Wu , patrocinada pela Foxconn e favorita da cidade natal, é destaque pelo segundo ano

TAIPEI, 3 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- O LPGA de Taiwan (TLPGA), em colaboração com o patrocinador principal Hon Hai Technology Group (Foxconn), tem o prazer de anunciar o Foxconn TLPGA Players Championship de 2025. Em sua segunda edição, as principais jogadoras profissionais de golfe competirão por uma bolsa total recorde de US$ 1,5 milhão, representando um aumento de 50% em relação ao ano passado e estabelecendo um novo recorde para o TLPGA Tour.

O Foxconn TLPGA Players Championship de 2025 apresenta um aumento de 50% no total, com uma bolsa recorde de US$ 1,5 milhão, a maior da história do Tour sancionado pela TLPGA. O torneio retorna ao Orient Golf & Country Club pelo segundo ano.

O torneio de vários dias acontecerá de 27 de fevereiro a 2 de março no Orient Golf & Country Club em Taiwan, onde o evento foi inaugurado em 2024. Pela primeira vez, o torneio sancionado pela TLPGA terá cobertura internacional com transmissão ao vivo, indo ao ar no Japão pela Sky A, juntamente com a VL Sports e a Sportcast Sports em Taiwan.

Competição de nível internacional

O Foxconn TLPGA Players Championship de 2025 se diferencia por sua pontuação excepcional no ranking, prêmios substanciais em dinheiro e espírito esportivo de elite. A Foxconn, maior fornecedora de serviços de fabricação de eletrônicos do mundo e patrocinadora principal, tem a honra de promover a presença internacional e a competitividade do TLPGA Tour.

Seja ambiciosa. Mostre o que pode fazer.

O Foxconn TLPGA Players Championship de 2025 atraiu mais de 140 jogadoras do mundo inteiro desde que as inscrições foram abertas em dezembro de 2024, mostrando o crescente prestígio do torneio. Liderando o campo estão a atual campeã Haruka Kawasaki, do Japão, e a vice-campeã do ano passado, Yu-Sang Hou, de Taiwan. A estrela em ascensão patrocinada pela Foxconn, Chia-Yen Wu, de 20 anos, atualmente classificada entre as três melhores em Taiwan, competirá pelo segundo ano.

Para aumentar a emoção, a ex-número 1 do mundo Jiyai Shin, da Coreia do Sul, fará seu tão esperado retorno a Taiwan depois de sete anos, entrando como uma das principais candidatas após seu recente triunfo no ISPS Handa Australian Open. A partida deste ano deve contar com mais de dez jogadoras de elite classificadas entre as 100 melhores do mundo. Após as performances impressionantes das golfistas japonesas no ano passado, o Foxconn TLPGA Players Championship de 2025 verá mais de 15 jogadoras do JLPGA Tour competindo pelo troféu do campeonato. A lista final de jogadoras será anunciada em 17 de janeiro de 2025.

Sobre a TLPGA aqui.

Sobre a Foxconn aqui.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2589584/The_2025_Foxconn_TLPGA_Players_Championship_features_a_50__increase.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2589922/TLPGA_Players_Championship_Logo.jpg

FONTE Foxconn TLPGA Players Championship