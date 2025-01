Le Foxconn TLPGA Players Championship 2025 revient avec une nouvelle cagnotte de 1,5 million USD

Des golfeuses professionnelles du top 100 seront au rendez-vous pour le 2e tournoi annuel

La championne en titre Haruka Kawasaki (Japon) vise deux titres consécutifs

(Japon) vise deux titres consécutifs Retour à Taïwan pour l'ancienne numéro 1 mondiale Jiyai Shin de Corée du Sud

Chia-Yen Wu, parrainée par Foxconn et favorite de sa ville natale, mise à l'honneur pour la deuxième année consécutive

TAIPEI, 3 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Le LPGA de Taiwan (TLPGA), en collaboration avec le sponsor titre Hon Hai Technology Group (Foxconn), est ravi d'annoncer le Foxconn TLPGA Players Championship 2025. Pour cette deuxième édition, les meilleures golfeuses professionnelles se disputeront une cagnotte totale record de 1,5 million USD, soit une augmentation de 50 % par rapport à l'année dernière et une nouvelle référence pour le TLPGA Tour.

Le tournoi de plusieurs jours se déroulera du 27 février au 2 mars à l'Orient Golf & Country Club à Taïwan, où l'événement a été inauguré en 2024. Pour la première fois, le tournoi sanctionné par la TLPGA bénéficiera d'une couverture internationale en direct, diffusée au Japon sur Sky A, ainsi que sur VL Sports et Sportcast Sports à Taïwan.

Une concurrence de niveau mondial

Le Foxconn TLPGA Players Championship 2025 se distingue par des points de classement exceptionnels, des prix substantiels et un esprit sportif d'élite. Foxconn, le plus grand fournisseur de services de fabrication électronique au monde, est honoré, en tant que sponsor principal, de promouvoir la présence internationale et la croissance compétitive du TLPGA Tour.

Viser haut. Pour un swing parfait.

Le Foxconn TLPGA Players Championship 2025 a attiré plus de 140 joueuses internationales depuis l'ouverture des inscriptions en décembre 2024, ce qui témoigne du prestige croissant du tournoi. La Japonaise Haruka Kawasaki, championne en titre, et la Taïwanaise Yu-Sang Hou, deuxième l'an dernier, mènent la danse. L'étoile montante sponsorisée par Foxconn, Chia-Yen Wu, 20 ans, actuellement classée parmi les trois premières à Taïwan, participera à la compétition pour la deuxième année.

L'ancienne numéro 1 mondiale, la Sud-Coréenne Jiyai Shin, fera son retour très attendu à Taïwan après sept ans d'absence, en tant que redoutable challenger après son récent triomphe à l'ISPS Handa Australian Open. Cette année, plus de dix joueuses d'élite classées parmi les 100 meilleures mondiales participeront au championnat. Suite aux performances impressionnantes des joueuses japonaises l'année dernière, le Foxconn TLPGA Players Championship 2025 verra plus de 15 joueuses du JLPGA Tour se disputer le trophée. La liste définitive des joueuses sera annoncée le 17 janvier 2025.

