O Halving do Bitcoin influenciará o iGaming? Visão da SOFTSWISS no primeiro semestre de 2024

O segundo trimestre de 2024 foi marcado por um evento histórico: o Halving do Bitcoin. Mas esse evento afetou o mercado de iGaming? A SOFTSWISS compartilha insights em sua visão geral trimestral.

Visão geral do mercado de iGaming pós-halving

Total Bet Sum Will Bitcoin Halving Influence iGaming

O Halving do Bitcoin ocorre aproximadamente a cada quatro anos, reduzindo em 50% a recompensa pela mineração de novos blocos. Especialistas em blockchain acreditam que o recente halving pode levar a novas regulamentações no setor de iGaming impulsionado por criptomoedas, além de potencialmente aumentar o valor do Bitcoin e beneficiar as marcas de iGaming amigáveis ao Bitcoin.

Os especialistas da SOFTSWISS analisaram os dados coletados de cerca de 250 marcas amigáveis a criptomoedas, alimentadas pela empresa que se envolveu em transações de criptomoedas durante o primeiro semestre de 2024. O índice avançou 13% desde o início do ano.

Em termos absolutos, a Soma Total de Apostas, englobando moedas fiduciárias (fiat) e criptomoedas, cresceu 46,6% na primeira parte de 2024 em comparação com o mesmo período do ano anterior. A análise em andamento desde o início de 2022 indica que as apostas fiduciárias estão crescendo mais em comparação com as apostas em criptomoedas. Comparando o primeiro semestre de 2024 com o mesmo período de 2023, a Soma de Apostas Fiduciárias aumentou 65,2%.

Abordagem cautelosa para jogos de criptomoedas

No primeiro semestre de 2024, a Soma de Apostas em Criptomoedas mostra um modesto aumento de 2,3% em comparação com o mesmo período do ano anterior. À medida que as taxas fiduciárias crescem muito mais rápido do que as taxas de criptomoedas, a participação das apostas em criptomoedas diminuiu visivelmente em 2024, fixando-se em 20,6%.

Cerca de 93% são facilitados por meio da ferramenta de conversão de moeda no jogo, que permite que as operadoras envolvam os jogadores com ativos de criptomoeda em jogos fiduciários. Esse alto percentual ressalta a forte demanda pela ferramenta.

Andrey Starovoitov, Co-Director Executivo da SOFTSWISS, comenta: "O impacto antecipado do Halving do Bitcoin, juntamente com o fortalecimento da taxa de câmbio do Bitcoin no primeiro semestre de 2024, pode levar a uma atitude mais cautelosa entre os jogadores em relação ao uso de criptomoedas".

Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Tether e Dogecoin formam as cinco criptomoedas mais populares do iGaming.

Bitcoin – 52,72%

Litecoin – 14,32%

Ethereum – 14,14%

Tether – 11,72%

Dogecoin – 4,59%

Outros – 2,51%

O Bitcoin experimentou um declínio de cerca de 23 p.p (pontos percentuais) no primeiro semestre de 2024 em comparação com o primeiro semestre de 2023, à medida que a taxa de câmbio se fortaleceu. Por outro lado, o Litecoin e o Tether demonstraram crescimento de 8,9 p.p. e 7,1 p.p., respectivamente.

Andrey Starovoitov, resume: "Confirmando as expectativas dos especialistas, a indústria de iGaming está experimentando um crescimento ativo, com um quinto de todas as apostas provenientes do segmento de criptomoedas. As flutuações intrigantes na posição do Bitcoin prometem um aumento de lucros e uma atitude mais cautelosa em relação aos gastos. No entanto, cada desafio traz suas próprias oportunidades. A chave para o sucesso está na adaptação, investindo no treinamento de funcionários e no desenvolvimento de software, integrando o processamento de criptomoedas e garantindo que sua plataforma permaneça segura durante todo o processo".

