O HERO OF THE SEAS DA ROYAL CARIBBEAN APRESENTA A PRÓXIMA EVOLUÇÃO DAS EXPERIÊNCIAS DE FÉRIAS EM FAMÍLIA

"Icon Class realmente estabeleceu um novo padrão para férias em família, e Hero of the Seas leva essa visão ainda mais longe", declarou Michael Bayley, presidente e CEO da Royal Caribbean. "Com mais água, mais aventura e mais opções para todas as idades, continuamos criando o que nossos hóspedes amam na Royal Caribbean e proporcionando as experiências que as famílias mais buscam quando viajam juntas".

Novas maneiras de se divertir na água

Os hóspedes podem mergulhar em nove piscinas distintas – a maior quantidade no mar – incluindo espaços familiares, uma nova piscina inspirada no Caribe, três opções exclusivas para adultos, os maiores bares de piscina no mar e muito mais.

O Hero vai inaugurar Coconut Cove , uma nova piscina a poucos passos do bar caribenho tropical The Lime and Coconut. Com espreguiçadeiras na água e serviço à beira da piscina para bebidas refrescantes, os hóspedes podem relaxar contemplando a vegetação exuberante da área do Central Park.

vai inaugurar , uma nova piscina a poucos passos do bar caribenho tropical The Lime and Coconut. Com espreguiçadeiras na água e serviço à beira da piscina para bebidas refrescantes, os hóspedes podem relaxar contemplando a vegetação exuberante da área do Central Park. O oásis só para adultos The Hideaway contará com duas piscinas, incluindo o maior bar de água no mar para coquetéis tropicais e uma cabine de DJ na água para uma atmosfera de festa contínua.

contará com duas piscinas, incluindo o maior bar de água no mar para coquetéis tropicais e uma cabine de DJ na água para uma atmosfera de festa contínua. Os favoritos mais conhecidos serão renovados com mais espaço para brincar e relaxar na piscina ampliada Swim & Tonic e no bar para adultos na natação, além de novos brinquedos aquáticos no Splashaway Bay, o parque aquático projetado para crianças pequenas na área familiar de Surfside.

Mais aventura

A aventura alcançará novos patamares no Hero of the Seas, com mais atividades cheias de ação para toda a família vivenciar juntas.

No Category 6 – o maior parque aquático do mar – aventureiros podem experimentar dois novos toboáguas de jangada para a família , incluindo o primeiro toboágua de funil no mar , além de novas versões da dupla de corrida em tapetes Storm Chasers .

– o maior parque aquático do mar – aventureiros podem experimentar , incluindo . Os hóspedes podem testar sua coragem no Crown's Edge – parte passarela suspensa e parte tirolesa a quase 47 metros acima do mar – ou pegar ondas no simulador de ondas FlowRider.

– parte passarela suspensa e parte tirolesa a quase 47 metros acima do mar – ou pegar ondas no simulador de ondas As famílias podem participar de competições amigáveis no a parede de escalada Adrenaline Peak, o minigolfe Lost Dunes e as quadras esportivas para pickleball, basquete, futebol americano e muito mais.

Mais opções de refeições

O Hero oferece os pratos favoritos da família na frota, com 28 lugares para comer, trazendo sabores do mundo e experiências imersivas para a mesa.

A mais recente novidade em clubes de jantar, o Orleans Parish Supper Club , oferece um jantar com vários pratos com jazz ao vivo, coquetéis artesanais e pratos gourmet cajun e crioulos inspirados na elegância do início do século XX do French Quarter.

, oferece um jantar com vários pratos com jazz ao vivo, coquetéis artesanais e pratos gourmet cajun e crioulos inspirados na elegância do início do século XX do French Quarter. O Royal Railway – Hero Station trará vida à experiência gastronômica mais imersiva no mar, transportando clientes aventureiros de trem para novos destinos por meio de uma combinação de entretenimento, comida e tecnologia.

trará vida à experiência gastronômica mais imersiva no mar, transportando clientes aventureiros de trem para novos destinos por meio de uma combinação de entretenimento, comida e tecnologia. A área familiar de Surfside oferecerá aulas práticas de culinária em um novo espaço que será revelado posteriormente. Famílias de todas as idades podem, juntas, aprender habilidades culinárias, desde receitas divertidas para crianças pequenas até cursos mais avançados focados em picar e assar.

Famílias de todas as idades podem, juntas, aprender habilidades culinárias, desde receitas divertidas para crianças pequenas até cursos mais avançados focados em picar e assar. O refeitório AquaDome Market retornará com quatro novos conceitos gastronômicos, além de sobremesas no Crème de la Crêpe e sucos e refrigerantes frescos no Simply Pressed.

retornará com quatro novos conceitos gastronômicos, além de sobremesas no Crème de la Crêpe e sucos e refrigerantes frescos no Simply Pressed. A variedade completa de refeições também incluirá favoritos antigos, como sushi no Izumi e com a janela de pedidos Izumi in the Park; pratos familiares no Giovanni's Italian Kitchen & Wine Bar, cortes premium de carne no Chops Grille e peixe fresco no Hooked Seafood. Além disso, as famílias podem reabastecer durante o dia em destinos com tudo incluído para levar, como Basecamp para hambúrgueres e bolinhos de batata crocantes, El Loco Fresh para pratos mexicanos e Sorrento's para pizza.

Mais acomodações para famílias

O Hero terá mais opções do que nunca para as famílias se manterem com estilos e celebrarem qualquer ocasião.

A Ultimate Family Treehouse é um sonho realizado para crianças e jovens de espírito, com uma casa na árvore de três andares que conta com terraço na cobertura e banheira de hidromassagem, espaço para adolescentes em dois andares e dois quartos principais, cada um com seu próprio banheiro e varanda.

é um sonho realizado para crianças e jovens de espírito, com uma que conta com terraço na cobertura e banheira de hidromassagem, espaço para adolescentes em dois andares e dois quartos principais, cada um com seu próprio banheiro e varanda. As famílias podem ficar em quartos projetados especialmente para elas na Ultimate Family Townhouse de três andares com acesso direto a Surfside; Surfside Family Suites e Family Infinite Ocean View Balconies .

de três andares com acesso direto a Surfside; e . Para acomodações de alto padrão, os hóspedes podem relaxar com estilo nas Royal Loft Suites e Icon Loft Suites, que oferecem conforto espaçoso com vista privilegiada para o oceano. Além disso, Interior Plus e Sunset Suites oferecem estadias confortáveis para hóspedes que descansam para o próximo grande dia de aventura.

Os favoritos da Icon Class retornarão ao Hero, desde restaurantes, bares, vistas do oceano do chão ao teto para a área Royal Promenade, e a deslumbrante Pearl – a maior escultura de arte cinética do mundo – até o Central Park ao ar livre, ladeado por mais de 30.500 plantas reais, restaurantes e janelas para coletar sushi, champanhe e mais. Além disso, o entretenimento mais ousado assume o destaque com novas produções no Royal Theater, AquaTheater e Absolute Zero – a maior pista de gelo do mar – além de espaços para música ao vivo dia e noite.

O Hero levará os hóspedes em aventuras de sete noites no Caribe Oriental e Caribe Ocidental a partir de Miami, com cada viagem visitando o destino exclusivo mais bem avaliado da Royal Caribbean, Perfect Day at CocoCay, nas Bahamas. Os hóspedes podem escolher entre férias de uma semana no Caribe visitando locais do Caribe Ocidental como Roatán, Honduras, Cozumel e Costa Maya, México, ou explorar águas cristalinas em destinos do Caribe Oriental como Philipsburg, St. Maarten, e Charlotte Amalie, St. Thomas.

As férias no Hero já estão disponíveis para reserva no site da Royal Caribbean.

Sobre a Royal Caribbean

Royal Caribbean, parte do Royal Caribbean Group (NYSE: RCL), oferece férias inesquecíveis há mais de 50 anos. Os navios inovadores e os destinos exclusivos da companhia de cruzeiros revolucionam as férias com inovações líderes do setor e uma combinação abrangente de experiências, desde emoções e maneiras de relaxar até refeições e entretenimento, para todos os tipos de famílias e hóspedes. Eleita "Best Cruise Line Overall" ("Melhor Companhia de Cruzeiros em Geral") por 23 anos consecutivos no Travel Weekly Readers Choice Awards, a Royal Caribbean cria memórias inesquecíveis com aventureiros em mais de 300 destinos em 80 países em todos os sete continentes, incluindo a marca de férias Perfect Day at CocoCay and Royal Beach Club Paradise Island in The Bahamas, além de quatro novos destinos exclusivos que se juntarão à crescente lista até 2027.

A mídia pode se manter atualizada seguindo @RoyalCaribPR no X e acessando www.RoyalCaribbeanPressCenter.com. Para obter informações adicionais ou fazer reservas, os hóspedes podem acessar www.RoyalCaribbean.com, ligar para 0800 891 3998 ou entrar em contato com seu agente de viagens.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=Hst6sl2PSRg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2938425/Royal_Caribbean_Hero_of_the_Seas_Day_Aft_Aerial.jpg

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FONTE Royal Caribbean International