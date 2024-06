O legado de "valorizar o passado" é exaltado

PEQUIM, 10 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- Um relatório do China Daily:

Os legados perenes das civilizações antigas ressoam com aqueles que buscam inspiração para o mundo moderno, e a província de Liaoning, no nordeste da China, parece ser um ponto de partida ideal para essa jornada cultural.

Liu Huiyan (extrema esquerda), chefe do departamento de publicidade do Comitê Provincial de Liaoning do PCC, e Qu Yingpu (extrema direita), editor e redator-chefe do China Daily, posam para fotos com palestrantes depois de presenteá-los com lembranças durante o evento Vision China em Jinzhou, província de Liaoning, no domingo. [Foto de Feng Yongbin/China Daily] (PRNewsfoto/China Daily)

O charme cativante do rico e diversificado patrimônio cultural de Liaoning, historicamente um ponto de interseção entre as culturas de pesca e caça, agrícola e nômade, foi demonstrado no domingo no evento Vision China em Jinzhou, Liaoning.

Organizado conjuntamente pelo China Daily e pelo Departamento de Publicidade do Comitê Provincial de Liaoning do Partido Comunista da China, o evento reuniu arqueólogos, acadêmicos e profissionais da área cultural do país e do exterior, bem como jovens representantes estrangeiros na China, para compartilhar suas experiências e percepções sob o tema "Valorizar o passado, enriquecer o futuro".

Qu Yingpu, editor e redator-chefe do China Daily, observou que o evento serviu como uma manifestação concreta da ampla promoção e implementação do Pensamento de Xi Jinping sobre Cultura.

"No contexto de uma era em que ocorrem mudanças em uma escala nunca vista em um século, a um ritmo acelerado, precisamos contar boas histórias sobre a China e a civilização chinesa, bem como o glorioso capítulo do caminho chinês para a modernização, para o mundo, com base em práticas vívidas e patrimônio cultural diversificado nesta terra, incluindo Liaoning", disse ele.

Liu Huiyan, chefe do departamento de publicidade do Comitê Provincial do PCC de Liaoning, disse que a revitalização da cultura - no caso de Liaoning, uma combinação de vários legados históricos e recursos culturais e industriais revolucionários - é um aspecto essencial do esforço da província para alcançar uma revitalização abrangente.

A província busca o desenvolvimento coordenado da cultura, dos esportes e do turismo, e tem acumulado vitalidade e oportunidades sem precedentes em empreendimentos e setores culturais, acrescentou.

Na sua visita a Jinzhou em agosto de 2022, o Presidente Xi a elogiou como uma cidade heroica com um temperamento cultural distinto e um profundo patrimônio histórico e cultural, e expressou sua confiança e expectativas em relação à revitalização completa do nordeste da China na nova era.

O secretário do partido de Jinzhou, Liu Kewu, disse que para Jinzhou o evento Vision China foi uma oportunidade de oferecer um forte apoio à revitalização e ao desenvolvimento, e manifestou a esperança de aumentar a amizade e a cooperação com especialistas de todas as esferas da vida.

Chang Shana, 93 anos, um respeitado estudioso das artes de Dunhuang, enviou um vídeo parabenizando o evento, assim como o pianista Lang Lang, que nasceu e cresceu na capital da província de Liaoning, Shenyang.

De acordo com Marcella Festa, professora associada da School of Cultural Heritage da Northwest University em Xi'an, província de Shaanxi, os estudos arqueológicos recentes revelaram a presença de civilizações avançadas além das Planícies Centrais da China e demonstraram ligações antigas entre várias regiões da Ásia desde os tempos pré-históricos. Com projetos como a Iniciativa do Cinturão e Rota (Belt and Road Initiative), a expectativa é que mais informações sobre essas sociedades antigas sejam descobertas.

Zhu Yong, diretor do Palace Museum Cultural Communication Research Institute, em Pequim, disse que sua província natal, Liaoning, por ser uma terra de integração cultural, moldou o caráter cultural do povo como dinâmico, de mente aberta e entusiasmado, e sua cultura brilha como um exemplo notável das características proeminentes da civilização chinesa.

Zhong Lina, reitora do Instituto de Planejamento de Turismo e Cultura da Universidade de Estudos Internacionais de Pequim, analisou a riqueza cultural de Liaoning, resultante de sua localização central, observando que uma visita a Liaoning permite que turistas nacionais e estrangeiros tenham uma imagem mais vívida da China.

Ao celebrar os tesouros do passado, Steve Brown, pesquisador sênior do Centro de Pesquisa Criativa e Cultural da Universidade de Canberra, também pediu atenção ao patrimônio familiar cotidiano e às histórias importantes para a sociedade moderna, e Erik Nilsson, expatriado do China Daily, ressaltou o valor de um toque pessoal que não pode ser substituído pela tecnologia digital na conservação da cultura e na manutenção do patrimônio nas próximas décadas.

Quatro jovens representantes da Rússia, Hungria, Belarus e Indonésia expuseram seus conhecimentos sobre herança, preservação e promoção do patrimônio cultural durante uma mesa redonda.

