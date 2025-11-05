A influência global do Distrito Financeiro de Pequim atinge novo recorde

PEQUIM, 5 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- Notícia publicada no China Daily:

A Conferência Anual do Financial Street Forum 2025, realizada em Pequim de 27 a 30 de outubro, contou com 38 eventos paralelos de alto nível, atraindo mais de 400 autoridades ministeriais, líderes de organizações internacionais, altos executivos de instituições financeiras e acadêmicos de mais de 30 países e regiões.

Um evento de divulgação dos resultados foi realizado durante a Conferência Anual do Financial Street Forum 2025.

O evento contou com mais de 6.000 participantes presenciais e envolveu bilhões de pessoas online, estabelecendo recordes tanto em escala quanto em influência.

O fórum deste ano alcançou grandes marcos, incluindo a revelação de várias instituições importantes, a assinatura de inúmeros acordos de cooperação internacional e o anúncio de mais de 100 resultados importantes.

Notavelmente, mais de 300 empresas de alta qualidade participaram de debates intensos com mais de 100 instituições de investimento, promovendo uma grande cooperação que fortaleceu os serviços financeiros para a economia real.

Em termos de pesquisa e prática, foram divulgados dois relatórios importantes. O Financial Street Development Report 2025 indicou que, durante o 14º Plano Quinquenal (2021-25), o Distrito Financeiro de Pequim assumiu papéis mais proeminentes na tomada de decisões, regulamentação, definição de normas, gestão de ativos, liquidação de pagamentos, troca de informações e cooperação internacional, aumentando sua influência internacional.

Além disso, a Instituição Nacional para Finanças e Desenvolvimento divulgou orientações sobre a aplicação de grandes modelos de IA no setor financeiro, definindo os limites de aplicação, as formas de implementação e os requisitos de conformidade.

Esta orientação contém referenciais de transformação digital para bancos, corretoras de valores mobiliários e seguradoras.

As orientações sobre políticas foram esclarecidas, com os órgãos reguladores financeiros centrais enfatizando medidas de apoio, como a manutenção de uma política monetária moderadamente flexível e a promoção de um novo modelo de serviços financeiros.

As finanças sustentáveis também avançaram com o lançamento do Green Finance White Paper (Documento Técnico sobre Finanças Sustentáveis), que oferece soluções sistemáticas para atingir as metas de pico e neutralidade de carbono.

A cooperação internacional obteve um grande progresso, graças à Iniciativa Cinturão e Rota, que se tornou uma plataforma crucial para o investimento e a cooperação globais. O Export-Import Bank of China concedeu mais de 2 trilhões de yuans (US$ 281 bilhões) em empréstimos para projetos relacionados à iniciativa do Cinturão e Rota e assinou acordos com várias instituições financeiras e empresas globais, abrangendo infraestrutura, comércio exterior e investimentos internacionais.

É importante ressaltar que todos os 29 bancos de importância global participaram do fórum, e foram estabelecidos cinco locais no exterior para aprimorar o diálogo global.

A serviço da economia real, Pequim divulgou opiniões sobre a promoção do desenvolvimento de alta qualidade do capital de risco e do investimento em capital privado, bem como o apoio às fusões e aquisições de empresas listadas.

Essas medidas destinam-se a otimizar todo o ciclo de vida da captação de recursos, investimento, gestão e saída, fornecendo suporte sistemático.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2811491/image.jpg

FONTE China Daily