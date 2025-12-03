O Precision Aviation Group expande as capacidades do Rolls-Royce M250/RR300 com a aquisição da Helicopter Engine Repair Overhaul Services, Inc. (H.E.R.O.S).

Fundada em 1988, a H.E.R.O.S. é especializada em serviços de MRO para as plataformas de motores Rolls-Royce M250/RR300, bem como acessórios e componentes relacionados. A empresa é reconhecida por sua experiência técnica, forte relacionamento com clientes e suporte de longa data para operadores nacionais e internacionais. A H.E.R.O.S. opera uma instalação de motor de última geração e altamente especializada, equipada com ferramentas avançadas, célula de teste e conjunto de recursos.

David Mast, presidente e CEO da PAG, comentou: "A aquisição da H.E.R.O.S. representa uma adição empolgante e muito estratégica à PAG. Ele nos permite apoiar melhor nossos clientes com uma presença geográfica expandida e aumenta nossas instalações de suporte dedicadas M250/RR300 para mais de 80.000 pés quadrados. Além disso, sua reputação de excelência, seu compromisso com os clientes e sua equipe experiente fazem deles a escolha ideal para nossa organização. Estamos entusiasmados em receber Heróis, Raffi, Blake e toda a equipe na PAG."

Heros Kajberouni, presidente da H.E.R.O.S. Inc., acrescentou: "Estamos entusiasmados em nos juntar ao Precision Aviation Group. Tornar-se parte da PAG dá à H.E.R.O.S. acesso a recursos aprimorados, uma rede global de clientes e a oportunidade de expandir nossos recursos, mantendo a qualidade do serviço e a capacidade de resposta que nossos clientes esperam. Essa parceria posiciona nossa empresa e nossos funcionários para o crescimento e o sucesso a longo prazo."

Sobre o Precision Aviation Group (PAG)

O Precision Aviation Group (PAG) é um fornecedor líder de manutenção, reparo e revisão (MRO) e serviços de cadeia de suprimentos de valor agregado para os setores aeroespacial e de defesa. Com 26 Estações de Reparo, 28 locais em todo o mundo, 1.280 funcionários e mais de 1,2 milhão de pés quadrados de instalações de produção e distribuição, a PAG oferece serviços completos de MRO em mais de 200.000 linhas de produtos. A PAG apoia as operadoras nos mercados de Aviação Aérea, Negócios e Aviação Geral (BGA), Militar e Asa Rotativa por meio de seu modelo de negócios de Manutenção, Reparo e Revisão com Suporte de Estoque (ISMRO®).

www.precisionaviationgroup.com

Sobre a H.E.R.O.S. Inc.

A H.E.R.O.S. Inc. é uma fornecedora líder de serviços de MRO de motor de turbina especializada na família de motores, acessórios e componentes Rolls-Royce M250/RR300. Com mais de três décadas de experiência, a H.E.R.O.S. oferece suporte a uma base global de clientes de operadores comerciais, militares e de missões especiais.

www.herosinc.com

