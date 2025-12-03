Precision Aviation Group amplía las capacidades del Rolls-Royce M250/RR300 con la adquisición de Helicopter Engine Repair Overhaul Services, Inc. (H.E.R.O.S).

Fundada en 1988, H.E.R.O.S. se especializa en servicios de MRO para las plataformas de motores Rolls-Royce M250/RR300, así como accesorios y componentes relacionados. La empresa es reconocida por su experiencia técnica, sus sólidas relaciones con los clientes y su soporte de larga data para operadores nacionales e internacionales. H.E.R.O.S. opera una instalación de motores de última generación y altamente especializada, equipada con herramientas avanzadas, celda de prueba y conjunto de capacidades.

David Mast, presidente y director ejecutivo de PAG, comentó: "La adquisición de H.E.R.O.S. representa una adición emocionante y muy estratégica a PAG. Nos permite brindar un mejor soporte a nuestros clientes con una mayor presencia geográfica y aumenta nuestras instalaciones de soporte dedicadas M250/RR300 a más de 80,000 pies cuadrados. Además, su reputación de excelencia, su compromiso con los clientes y su equipo experimentado los convierten en una opción ideal para nuestra organización. Estamos encantados de dar la bienvenida a Heros, Raffi, Blake y a todo el equipo a PAG ".

Heros Kajberouni, presidente de H.E.R.O.S. Inc., agregó: "Estamos entusiasmados por unirnos a Precision Aviation Group. Formar parte de PAG le da a H.E.R.O.S. acceso a recursos mejorados, una red global de clientes y la oportunidad de expandir nuestras capacidades mientras mantenemos la calidad del servicio y la capacidad de respuesta que nuestros clientes esperan. Esta asociación posiciona a nuestra empresa y a nuestros empleados para el crecimiento y el éxito a largo plazo ".

Acerca de Precision Aviation Group (PAG)

Precision Aviation Group (PAG) es un proveedor líder de servicios de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) y de cadena de suministro de valor agregado para las industrias aeroespacial y de defensa. PAG cuenta con 26 estaciones de reparación, 28 ubicaciones en todo el mundo, 1.280 empleados y más de 1,2 millones de pies cuadrados de instalaciones de producción y distribución y ofrece servicios integrales de MRO en más de 200.000 líneas de productos. PAG apoya a los operadores en los mercados de aviación aérea, comercial y general (BGA, por sus siglas en inglés), militar y de ala rotatoria mediante su modelo de negocio de mantenimiento, reparación y revisión con soporte de inventario (ISMRO®).

Acerca de H.E.R.O.S. Inc.

H.E.R.O.S. Inc. es un proveedor líder de servicios de MRO de motores de turbina que se especializa en la familia de motores, accesorios y componentes Rolls-Royce M250/RR300. Con más de tres décadas de experiencia, H.E.R.O.S. apoya a una base global de clientes de operadores comerciales, militares y de misiones especiales.

