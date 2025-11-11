O prêmio Sigourney Award de 2025 homenageia quatro pessoas por seu trabalho criativo e inovador que expande o pensamento psicanalítico globalmente.

Trabalho interdisciplinar de Israel, Uruguai e Estados Unidos conquista o prestigioso prêmio Sigourney Award de 2025.

SAN FRANCISCO, 11 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- O trabalho inovador de quatro laureados recebeu o prêmio Sigourney Award de 2025, alcançando reconhecimento internacional e um prêmio em dinheiro significativo por promover o pensamento e os princípios psicanalíticos globalmente. Anunciados hoje por Robin A. Deutsch, PhD, analista e coadministradora do The Sigourney Award Trust, os vencedores são os seguintes: Dana Amir, PhD (Haifa, Israel); Calibán, Revista Latino-Americana de Psicanálise (Montevidéu, Uruguai); Siri Hustvedt, PhD (Nova York, EUA); e ROOM: A Sketchbook for Analytic Action (Nova York, EUA).

O prêmio Sigourney Award de 2025 homenageia quatro pessoas por seu trabalho pioneiro no avanço do pensamento e da prática psicanalítica. Em ordem alfabética e no sentido horário, a partir do canto superior esquerdo, os destinatários são os seguintes: Dana Amir, PhD (Haifa, Israel); Calibán, Revista Latino-Americana de Psicanálise (Montevidéu, Uruguai); Siri Hustvedt, PhD (Nova York, EUA); e ROOM: A Sketchbook for Analytic Action (Nova York, EUA).

"O trabalho dos premiados em 2025 evidencia um renascimento do pensamento psicanalítico, mais criativo e aplicado. Suas contribuições abrangem os campos da teoria, das artes visuais, da literatura, da poesia e da prática clínica e aplicada, enriquecendo profundamente o campo psicanalítico. Esse trabalho aprimora e influencia a compreensão e a aceitação da psicanálise e seus benefícios para a sociedade", diz o Dr. Deutsch.

Fundado por Mary Sigourney em 1989, o prêmio Sigourney Award foi criado para reconhecer e promover anualmente conquistas excepcionais da última década que fomentem maior compreensão, inovação e aceitação da psicanálise e seus benefícios para a sociedade. Um painel notável de jurados anônimos avaliou um amplo espectro de trabalhos de 11 países e selecionou quatro conjuntos de obras que mais se alinhavam com a visão de Sigourney. Os resumos completos dos trabalhos premiados estão disponíveis em www.sigourneyaward.org.

Dana Amir, PhD (Haifa, Israel)

O trabalho pioneiro da professora Dana Amir trouxe uma perspectiva inovadora e sofisticada para o estudo de como o trauma é transmitido na linguagem. Seu trabalho retrata a lacuna traumática como um caldeirão linguístico que cria múltiplas formas de sintaxe externa e interna. Sua pesquisa investiga os depoimentos tanto dos agressores quanto das vítimas, concentrando-se em aspectos como escolha de palavras, tom, ritmo e inflexão. Ao mapear a interação entre forças dissociativas e associativas, a autora identificou novas vias de intervenção terapêutica, demonstrando que a linguagem pode funcionar simultaneamente como sintoma do trauma e como instrumento de cura. A pesquisa e as reflexões de Amir sobre a linguagem da vingança e do perdão transformaram-se em uma ferramenta essencial, tanto para intervenções terapêuticas quanto para ações sociais mais amplas, oferecendo ainda uma estrutura capaz de promover o diálogo entre israelenses e palestinos.

Calibán , Revista Latino-Americana de Psicanálise (Montevidéu, Uruguai)

Calibán, A Revista Latino-Americana de Psicanálise, a revista oficial da Federação Psicanalítica da América Latina (FEPAL), é uma publicação internacional notável e envolvente, que vem promovendo o pensamento crítico e o intercâmbio cultural dentro da comunidade psicanalítica. Calibán proporciona um espaço onde a teoria psicanalítica se envolve de forma significativa com a diversidade linguística, as perspectivas culturais e as sensibilidades sociais e artísticas. Impulsionada por uma dedicada equipe de cerca de 80 voluntários oriundos de vários países, a Calibán é reconhecida por suas iniciativas editoriais colaborativas. Publicada originalmente em espanhol e português, Calibán agora também foi traduzido para o inglês. Trata-se de um recurso global para leitores científicos e leigos, disponível em sua plataforma digital de acesso gratuito. Calibán incorpora um espírito colaborativo e uma capacidade de diálogo que continua a crescer cada vez mais e é liderada por María Luisa Silva, editora-chefe de Calibán.

Siri Hustvedt, PhD (Nova York, EUA)

O trabalho extraordinário da Dra. Siri Hustvedt explora ricas vertentes da psicanálise, da literatura e da cultura e avançou significativamente a relevância contínua da psicanálise no discurso intelectual e cultural atual. Autor de renome internacional, com obras de ficção e não ficção, Hustvedt explora as interseções entre a psicanálise, a arte, a filosofia, a neurociência, a psiquiatria e a história da medicina. Seu trabalho destaca-se por investigar temas relacionados à identidade, ao gênero, à individualidade e à percepção, inspirando-se nas ideias de pensadores psicanalíticos como Freud, Lacan, Winnicott, Bion e o neuropsicanalista Solms. Ao rejeitar a ideia de que o pensamento psicanalítico esteja ultrapassado ou preso ao passado, os escritos de Hustvedt ressoam não apenas entre profissionais da área, mas também junto ao público em geral, revelando o impacto profundo e duradouro que a teoria e a prática psicanalíticas continuam a exercer na vida das pessoas.

ROOM: A Sketchbook for Analytic Action (Nova York, EUA)

Brilhantemente organizado e editado, ROOM: A Sketchbook for Analytic Action é um fórum e plataforma digital global e gratuita, que tem lançado luz sobre as conexões entre a psicanálise e as questões sociais, políticas e culturais mais urgentes do mundo contemporâneo, além de criar novas formas de diálogo entre elas. Por meio de sua ampla coleção de ensaios, textos criativos, memórias, poemas, obras de arte e iniciativas comunitárias, ROOM oferece um olhar psicanalítico sobre os desafios do mundo contemporâneo, ao mesmo tempo que propõe uma abordagem analítica inovadora para promover a conexão coletiva e a transformação social. Hoje, a ROOM serve como uma ferramenta valiosa para a educação e a pesquisa pública, tendo evoluído além de seu formato original para produzir filmes, livros, eventos e programação educacional colaborativa. Lideradas pela cofundadora e editora-chefe Hattie Myers, PhD, essas iniciativas ampliam ainda mais o conhecimento sobre psicanálise e destacam suas potenciais aplicações em diversos campos.

"Calibán e Room estimulam o diálogo científico, político e artístico e oferecem perspectivas regionais com uma ambição global. A obra consegue dissolver as fronteiras artificiais entre a psicanálise pura e a aplicada, assim como entre os campos clínico e cultural, ampliando o alcance do prêmio Sigourney Award e abrindo espaço para a valorização de uma ampla diversidade de perspectivas", afirma Deutsch.

O trabalho resultante dessas publicações, somado às realizações notáveis do professor Amir e da Dra. Hustvedt, reflete a visão do nosso fundador sobre a importância da psicanálise como um instrumento capaz de beneficiar a sociedade como um todo", afirma Michael J. Harrington, JD, advogado e coadministrador do The Sigourney Award Trust.

Encontre resumos dos vencedores do prêmio Sigourney Award de 2025 em www.sigourneyaward.org. As inscrições para o prêmio Sigourney Award de 2026 serão abertas em 1º de março de 2026. Siga-nos nas redes sociais: Facebook, Instagram e LinkedIn (@SigourneyAward); X (@sigourney_the); e Bluesky (@sigourneyaward.bsky.social).

Sobre o Prêmio Sigourney Award

Fundada por Mary Sigourney em 1989, a Sigourney Award Trust, uma organização sem fins lucrativos totalmente independente, concede anualmente prêmios de reconhecimento internacional a trabalhos excepcionais que contribuem para o avanço dos princípios psicanalíticos. Desde 1990, a Sigourney Award Trust tem homenageado o trabalho excepcional de 153 laureados de 22 países. A Sra. Sigourney era psicoterapeuta, editora e ativista comunitária, e compreendia o potencial da psicanálise para beneficiar a humanidade. Os trabalhos homenageados com o prêmio Sigourney Award contribuíram significativamente para os assuntos humanos, abrangendo desde a psicanálise clínica, as atividades artísticas e a neurociência até o feminismo e um espectro de questões sociopolíticas.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2814133/The_Sigourney_Award_2025___Recipients.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1231576/Sigourney_Logo.jpg

FONTE The Sigourney Award