O presidente da COP28 discursa na histórica primeira reunião do Conselho do Fundo de Perdas e Danos, instando as Partes a aproveitar o progresso com um fundo totalmente funcional que proporcione um impacto socioeconômico positivo e duradouro

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, 1 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- O presidente da COP28, Dr. Sultan Al Jaber, discursou hoje na 'Primeira Reunião do Conselho do Fundo para responder a perdas e danos' e instou as Partes a "estabelecer o progresso" e proporcionar um "impacto socioeconômico duradouro e positivo" para ajudar os mais vulneráveis às alterações climáticas.

Durante o seu discurso, o Dr. Al Jaber disse que embora a celebração de um acordo para operacionalizar o Fundo na COP28 tenha sido um "grande avanço para o progresso climático", é necessário fazer mais.

O Presidente da COP28 disse: "Vamos garantir que aproveitamos este progresso com um fundo totalmente funcional. Um Fundo que é aprovado na COP29 em Baku, um Fundo que desembolsa fundos pouco depois e um Fundo que proporciona um impacto socioeconômico duradouro e positivo nas próximas décadas."

Perdas e danos foram colocados pela primeira vez na agenda da COP em 1991 e que "embora tenham demorado mais de três décadas para estabelecer este Fundo, as alterações climáticas não pararam. Todas as regiões do mundo estão agora vulneráveis... os impactos das alterações climáticas são um perigo claro e presente para vidas e meios de subsistência em todo o mundo."

Sua Excelência Abdulla Balalaa, Ministro Adjunto dos Negócios Estrangeiros para a Energia e Sustentabilidade e representante dos EAU no Conselho, afirmou: "As partes fizeram história no primeiro dia da COP28 ao operacionalizar os acordos de financiamento e o Fundo para perdas e danos após 30 anos. Este resultado refletiu a solidariedade mundial entre todas as Partes para apoiar os países em desenvolvimento que são particularmente vulneráveis. O Conselho desempenha um papel importante no cumprimento deste mandato de forma ambiciosa. Devemos sair desta primeira reunião com bases sólidas e um resultado do qual todos possamos nos orgulhar".

O acordo para operacionalizar e capitalizar o Fundo, que irá ajudar os países em desenvolvimento que são particularmente vulneráveis aos efeitos adversos das alterações climáticas, foi aprovado no primeiro dia da COP28, sendo que a primeira vez que uma decisão tão substantiva foi tomada no primeiro dia de uma COP.

Um total de US$ 792 milhões foram prometidos para acordos de financiamento de perdas e danos, dos quais US$ 662 milhões foram prometidos ao Fundo até à data, incluindo US$ 100 milhões dos EAU.

"Este foi um bom começo. Mas não é suficiente", disse o Dr. Al Jaber. "Apelo a todas as Partes que puderem que apresentem compromissos concretos. Vamos tornar este Fundo robusto, vamos tornar este Fundo eficiente."

O Fundo "deveria ajudar pessoas reais em comunidades vulneráveis a se recuperarem dos impactos climáticos", afirmou. "Deve reconstruir estas comunidades melhor, mais fortes e com mais resiliência. E deve melhorar vidas e meios de subsistência a longo prazo."

"Junto com o Consenso dos EAU, a decisão sobre perdas e danos foi um enorme avanço ao progresso climático", declarou o Dr. Al Jaber e "definiu um novo ritmo na ação climática", tendo o apoio a perdas e danos estado na agenda da COP desde 1991.

A decisão do ano passado de implementar o Fundo se seguiu a uma série de reuniões do comitê de transição ao se preparar para a COP28, incluindo o Comitê de Transição Cinco, realizado em Abu Dhabi após as reuniões anteriores terem chegado a um impasse.

