COP28 主席在損失和損害基金歷史性的首次董事會會議上致辭，敦促各締約方在取得進展的基礎上建立一個充分運作的基金，以產生持久、積極的社會經濟影響

阿聯酋阿布達比2024年5月1日 /美通社/ -- COP28 主席 Sultan Al Jaber 博士今天在「應對損失和損害基金首次董事會會議」上致辭，並敦促締約方「再接再厲」，提供「持久、積極的社會經濟影響」，以幫助最容易受到氣候變遷影響的群體。

Al Jaber 博士在致辭中表示，雖然在 COP28 上達成基金的營運協議堪稱「氣候進展的巨大突破」，但仍有更多的工作需要完成。

COP28 主席表示：「讓我們確保基金能夠充分運作，並在此基礎之上再接再厲。這個基金要在巴庫舉行的 COP29 上獲得批准，發放資金的速度要快，並且能在未來幾十年間帶來持久、積極的社會經濟影響。」

損失和損害基金於 1991 年首次被列入締約方會議議程，「基金花了三十多年的時間才得以建立，但氣候的變遷未曾稍稍停步。世界上的每個地區現在都很脆弱... 氣候變化的影響對世界各地的生命和生計構成了明顯而現實的危險。」

負責能源和永續發展事務的外交部部長助理兼阿聯酋理事會代表 Abdulla Balalaa 閣下表示：「時隔 30 年，締約方在 COP28 的第一天創造了歷史，實現了資金安排並將損失和損害基金投入運作。這項成果體現了全球所有締約方之間團結一致，致力於為特別脆弱的發展中國家提供支援。董事會本著宏大目標，在這項任務的履行方面發揮著重要作用。我們必須在第一次會議期間打下堅實基礎，並取得令我們都感到自豪的成果。」

COP28 的第一天會議就通過了關於基金運作和資本化的協議，該協議將幫助特別容易受到氣候變遷不利影響的發展中國家，這是 COP 首次在第一天就做出如此實質性的決定。

為損失和損害供資安排共認捐了 7.92 億美元，其中 6.62 億美元迄今為止已認捐給基金，包括來自阿聯酋的 1 億美元。

「這是一個良好的開端。但還不夠。」Al Jaber 博士說道，「我呼籲有能力的各方做出具體的承諾。讓這個基金變得強大，變得有效率。」

他表示，基金「應該幫助弱勢社區中的真實民眾從氣候影響中恢復。它應該重建這些社區，使之變得更好，更強大，更具有韌性。從長遠來看，它應該改善生活和生計。」

「與阿聯酋共識一樣，關於損失和損害的決定是氣候進展的巨大突破」，Al Jaber 博士宣稱，並憑藉自 1991 年以來，對損失和損害的支援列入 COP 議程，「在氣候行動方面設定新的步伐。」

去年實施該基金的決定是在 COP28 之前舉行的一系列過渡性委員會會議之後做出的，其中包括在先前的會議陷入僵局後，在阿布達比舉行的第五次過渡委員會會議。

SOURCE COP28