O Presidente da COP28 insta os governos a "pensarem maior e agirem de forma mais ousada" nos planos climáticos nacionais que estejam alinhados com o Consenso dos EAU no Diálogo Climático de Petersberg

BERLIM, 26 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Discursando no segmento de alto nível do Diálogo Climático anual de Petersberg, com a participação do Chanceler Olaf Scholz, do Presidente Ilham Aliyev do Azerbaijão e de vários Ministros do Clima e das Relações Exteriores, O presidente da COP28, Dr. Sultan Al Jaber, exortou os governos a "pensar maior e agir com mais ousadia" nos planos climáticos nacionais.

O Presidente da COP28 destacou como o Consenso dos EAU emergiu como o ponto de referência definidor para a ambição climática global e o desenvolvimento sustentável desde a sua criação no Dubai no ano passado.

"O Consenso dos EAU representa um marco histórico na diplomacia climática, precisamente porque alcançou avanços intersectoriais em toda a agenda climática", declarou o Dr. Al Jaber. "Juntos, estabelecemos um caminho claro para a transição energética, apoiado pela ciência, e focado na estrela norte de 1,5."

O Dr. Al Jaber continuou: "Concluímos as primeiras metas globais de energia renovável. Alcançamos inovações para a natureza, estabelecendo um prazo de 2030 para acabar com o desmatamento. Fizemos avanços nas finanças, encerrando um impasse de 30 anos em termos de perdas e danos e começando a preencher um fundo que é fundamental para a justiça climática. Também incluímos pela primeira vez setores pouco reconhecidos, como alimentação e saúde, na agenda da COP. E fizemos tudo isto num contexto de tensões geopolíticas, provando que o multilateralismo ainda funciona e que a unidade pode superar a polarização. Em suma, enviamos uma mensagem de esperança, otimismo e inclusão que não poderia ser mais importante hoje."

A Troika das Presidências da COP - a iniciativa inovadora que visa melhorar a continuidade entre a COP 28, COP29 e COP30 e impulsionar a implementação do Consenso dos EAU - está a pressionar os governos a serem "mais ambiciosos" na sua próxima ronda de Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs), disse o Dr. Al Jaber disse. Os governos devem estabelecer planos de redução de emissões para toda a economia e também produzir planos de adaptação nacionais "bem financiados" para proteger a natureza e transformar os sistemas alimentares, disse ele.

"A minha mensagem aos governos é simplesmente pensar maior e agir com mais ousadia", disse o Dr. Al Jaber aos delegados. "Envie uma mensagem clara antecipadamente com seu próximo NDC que coloque a infraestrutura verde no centro de seus planos de desenvolvimento."

O Presidente da COP28 também defendeu "políticas inteligentes que impulsionem as indústrias a avançar e incentivem o sector privado a investir", acrescentando que "estamos a falar de uma transformação de todo o sistema que representa a maior oportunidade para o desenvolvimento socioeconómico desde a primeira revolução industrial". . Simplificando, o mundo será um lugar melhor após esta transformação. Mas isso não acontecerá sem um investimento significativo e um aumento no financiamento climático".

Al Jaber destacou quatro prioridades principais de investimento: infraestrutura, tecnologia, pessoas e o Sul Global. Em infra-estruturas, o mundo precisa de investir pelo menos 6 biliões de dólares para cumprir a meta de 11 terawatts de capacidade de energia renovável para 2030, afirmou o Dr. Al Jaber, com um "nível semelhante de investimento" em redes energéticas desatualizadas ou inexistentes, especialmente nos países em desenvolvimento. países.

A inteligência artificial "pode ser um divisor de águas", multiplicando a eficiência e ajudando a resolver os desafios de intermitência colocados pelas energias renováveis, disse o Presidente, acrescentando que também poderia minimizar o uso de água. "Quanto mais rapidamente aplicarmos a IA nos setores com utilização intensiva de energia e água, mais rapidamente os seus benefícios poderão ser ampliados", declarou.

Todos os países devem também investir nas suas populações, desenvolvendo novas competências para a nova economia verde, enquanto o Dr. Al Jaber reiterou a necessidade de aumentar o investimento no Sul Global. "Neste momento, mais de 120 países em desenvolvimento atraem menos de 15% do investimento global em tecnologia limpa", disse ele. "Os bancos multilaterais de desenvolvimento devem tornar o financiamento mais disponível, acessível e acessível."

O Dr. Al Jaber disse que a transição energética levaria tempo e "aconteceria em ritmos diferentes em lugares diferentes e não podemos desligar o sistema energético atual até que o novo seja construído". Também deve ser justo, equitativo e responsável, em linha com as metas estabelecidas no Consenso dos Emirados Árabes Unidos.

Durante o Diálogo sobre o Clima, a Troika das Presidências da COP também organizou um Majlis, uma forma de reunião enraizada nas tradições de longa data dos Emirados, para discutir a transição energética.

FONTE COP28