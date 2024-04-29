COP28 主席在彼得斯堡氣候對話上敦促各國政府在符合《阿聯酋共識》的國家氣候計劃上「大膽想像，積極行動」

柏林2024年4月29日 /美通社/ -- COP28 主席 Sultan Al Jaber 博士在年度彼得堡氣候對話的高級別會議上發表講話，敦促各國政府在國家氣候計劃上「大膽想像，積極行動」。本次會議的出席者包括德國總理 Olaf Scholz、阿塞拜疆總統 Ilham Aliyev 及多位氣候和外交部長。

COP28 主席強調了《阿聯酋共識》如何從去年在杜拜達成以來，已成為全球氣候雄心和永續發展的決定性參考點。

Al Jaber 博士宣稱：「《阿聯酋共識》是氣候外交的一個歷史性里程碑，代表了在整個氣候議程中取得了跨部門的突破。 我們共同為能量轉型制定了以科學為依據，以 1.5°C 為指導方針的明確路徑 。」

Al Jaber 博士繼續說道：「我們確定了有史以來的第一個全球可再生能源目標。我們在保護大自然方面首開先河，設定了 2030 年終止森林砍伐的最後期限。 我們在融資方面取得了突破，結束了在損失和損害問題上長達 30 年的僵局，並開始填補對氣候正義至關重要的基金。我們也首次將食品和衛生等未得到充分認識的部門納入 COP 議程中。我們在地緣政治緊張局勢的背景下完成這一切，證明多邊主義仍然有效，團結起來可以克服兩極分化。簡而言之，我們傳遞了希望、樂觀和包容性的訊息，這在今天至關重要。」

Al Jaber 博士表示，COP Presidencies Troika 這項突破性倡議旨在增強 COP 28、COP29 和 COP30 之間的連續性，並推動《阿聯酋共識》的實作 ，目前正在推動各國政府在下一輪國家自定貢獻 (NDC) 中「更加雄心勃勃」。他表示，各國政府應制定全經濟範圍減排計劃，並制定「資金充足」的國家適應計劃，以保護自然和改造糧食系統。

Al Jaber 博士告訴與會代表：「我向各國政府傳遞的訊息很簡單，就是大膽想像，積極行動。儘早透過下一輪 NDC 傳遞清晰的訊息，將綠色基礎設施置於發展計劃的中心。」

COP28 主席還倡導「推動產業發展，並激勵私營部門投資的明智政策」，並補充說「我們正在談論的是全系統轉型，這是自第一次工業革命以來社會經濟發展的最大機遇」 。簡而言之，轉型後的世界將變得更加美好。但如果沒有大量投資並提高氣候融資水準，這一切將不會發生。」

Al Jaber 博士強調了四個關鍵的投資重點：基礎設施、技術、人員和全球南方地區。 Al Jaber 博士表示，在基礎設施方面，世界需要至少投資 6 萬億美元，才能實現 2030 年 11 太瓦可再生能源容量的目標，同時還需要「相似水平的投資」，以解決能源網過時或不存在的問題，尤其在發展中國家/地區。

主席表示，人工智慧透過成倍提高效率並幫助解決可再生能源帶來的間歇性挑戰，「可以改變遊戲規則」，並補充說還可以最大限度地減少用水量。他宣稱：「越快地將人工智慧應用於能源和水密集型行業，就能越快擴大其效益。」

所有國家/地區也應投資於本國人民，為新的綠色經濟開發新技能，而 Al Jaber 博士則重申需要增加對全球南方的投資。他說道：「目前，120 多個發展中國家/地區吸引的投資不到全球清潔技術投資的 15%。 多邊開發銀行必須提供更多可獲得、可負擔的融資。」

Al Jaber 博士表示，能源轉型將需要時間，「將在不同的地方會以不同的速度發生，在建成新的能源系統之前，我們不能斷開目前的能源系統。」轉型也必須符合《阿聯酋共識》中設定的目標，做到公正、公平和負責任。

在氣候對話期間，COP Presidencies Troika 也主辦了 Majlis 會議（一種植根於阿聯酋悠久傳統的會議） 來討論能源轉型問題。

SOURCE COP28