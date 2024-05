O principal streamer sul-coreano KOCOWA+ faz parceria com a empresa internacional de plataforma de estilo de vida de entretenimento HYBE, para trazer aos fãs conteúdo dos fenômenos mundiais BTS e SEVENTEEN

Os fãs poderão assistir a vários shows de grupos icônicos internacionais, como IN THE SOOP, NANA TOUR with SEVENTEEN e muito mais, a partir de maio

LOS ANGELES, 6 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- Sendo o lar da maior biblioteca de conteúdo sul-coreano fora da Coreia do Sul, com mais de 10.000 horas de conteúdo K-Pop para seus fãs, incluindo apresentações de K-Pop ao vivo, por trás das cenas e dramas centrados em artistas, variedades e 'reality shows', o KOCOWA+ expandiu suas ofertas para fãs de K-Pop em parceria com a HYBE. O KOCOWA+ trará 18 novos shows para sua plataforma, incluindo 'megastars' internacionais como BTS e SEVENTEEN, a partir de maio. Agora os espectadores podem assistir todos os seus artistas favoritos, como BLACKPINK, EXO, NCT, Red Velvet, NEW JEANS, aespa, BTS, SEVENTEEN e muito mais, no KOCOWA+.

"Como destino final do entretenimento sul-coreano, o conteúdo K-Pop é uma parte extremamente importante de nossas ofertas para nosso público apaixonado. A parceria com a lendária HYBE e a adição da SEVENTEEN e mais conteúdo da BTS à nossa lista é um ajuste natural. Estamos entusiasmados em trazer mais entretenimento de classe mundial a nossos fãs!" CEO/CPO da KunHee Park.

Para comemorar esta parceria e o recente retorno da SEVENTEEN, o KOCOWA+ irá adicionar seis shows favoritos dos fãs com a banda a partir de maio. Os shows irão incluir seu mais recente programa de viagens chamado "NANA TOUR with SEVENTEEN", shows com suas apresentações icônicas como "SEVENTEEN 'Ode To You' in Seoul", "IN THE SOOP SEVENTEEN", um 'reality show' que segue a banda em uma viagem de R&R no 'soop' (que significa 'floresta' em coreano).

Eles também têm "SEVENTEEN in CARAT LAND", que apresenta a banda conhecendo seus adorados grupos de fãs CARATs e apresentações ao vivo.

Estes serão os primeiros shows da HYBE a estrear no KOCOWA+, seguidos por 12 shows adicionais apresentando ícones pop do século XXI da BTS. De filmes a apresentações icônicas e documentários filmados ao redor do mundo, os espectadores poderão mergulhar em cada detalhe da vida de seus artistas.

Sobre a HYBE:

HYBE Corp. (HYBE), renomeada como Big Hit Entertainment em março de 2021, é uma empresa internacional de plataforma de entretenimento e estilo de vida que busca expansão ilimitada para inovar o setor musical. Desde então, a HYBE vem expandindo seu sistema multimarcas, incluindo BIGHIT MUSIC, BELIFT LAB, SOURCE MUSIC, PLEDIS Entertainment, KOZ ENTERTAINMENT, ADOR, HYBE LABELS JAPAN, NAECO, enquanto a HYBE AMERICA também gerencia suas gravadoras afiliadas, incluindo Big Machine Label Group e Quality Control. Além do negócio de gravadoras, a HYBE estabeleceu uma estrutura integrada com seu negócio de soluções que cria shows, conteúdo de vídeo, jogos eletrônicos, histórias originais e varejo, bem como um negócio de plataforma por meio da Weverse, uma plataforma mundial de fã-clube. Composta por seus escritórios internacionais baseados na Coreia do Sul, Japão, EUA e México, a empresa trabalha para trazer mudanças inovadoras em todo o setor musical internacional.

Sobre a wA e o KOCOWA+:

wA é uma empresa internacional conjunta entre a wavve, SK Square Americas e as principais emissoras sul-coreanas KBS, MBC e SBS. A WA lançou o KOCOWA+, uma plataforma de transmissão digital de vídeo por assinatura nas Américas, em 2017, com os principais públicos nos EUA, Canadá, México e Brasil, UE, Reino Unido e Oceania. O KOCOWA+ oferece uma linha robusta com mais de 50.000 horas de dramas, filmes, 'reality' e conteúdo K-Pop sul-coreanos em vários idiomas em sua plataforma direta. Para mais informação, acesse www.kocowa.com.

