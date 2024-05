KOCOWA+, el principal streamer coreano, se asocia con HYBE, una plataforma global de entretenimiento, para ofrecer a los fans contenidos de los fenómenos mundiales BTS y SEVENTEEN.

Los fanáticos podrán disfrutar de varios espectáculos de grupos icónicos mundiales como IN THE SOOP, NANA TOUR con SEVENTEEN, y más a partir de mayo

LOS ÁNGELES, 6 de mayo de 2024 /PRNewswire/ -- Como sede de la mayor biblioteca de contenido coreano fuera de Corea y más de 10 000 horas de contenido K-Pop para sus fans, incluidas actuaciones en directo de K-Pop, detrás de las cámaras y dramas centrados en artistas, variedades y reality shows, KOCOWA+ ha ampliado su oferta para los fans del K-Pop asociándose con HYBE. KOCOWA+ incluirá 18 nuevos programas a su plataforma, incluidas megaestrellas mundiales como BTS y SEVENTEEN, a partir de mayo. Ahora los espectadores podrán ver a todos sus artistas favoritos, como BLACKPINK, EXO, NCT, Red Velvet, NEW JEANS, aespa, BTS, SEVENTEEN y muchos más, en KOCOWA+.

KOCOWA+ añade espectáculos de BTS y SEVENTEEN a su amplia biblioteca de K-Pop.

"Como destino por excelencia del entretenimiento coreano, los contenidos de K-Pop son una parte importantísima de nuestra oferta a nuestra apasionada audiencia. Asociarnos con el legendario HYBE y agregar DIECISIETE y más contenido de BTS a nuestra lista es algo natural. ¡Estamos encantados de ofrecer más entretenimiento de clase mundial a nuestros fanáticos!" CEO/CPO de KunHee Park.

Para celebrar esta asociación y el reciente regreso de SEVENTEEN, KOCOWA+ añade 6 conciertos favoritos de los fans con la banda a partir de mayo. Los programas incluirán su último programa de viajes llamado "NANA TOUR with SEVENTEEN", programas con sus actuaciones icónicas en el escenario como "SEVENTEEN 'Ode To You' in Seoul", "IN THE SOOP SEVENTEEN" una serie de telerrealidad que sigue a la banda en un viaje de R&R en el 'soop' (que significa 'bosque' en coreano).

También tienen "SEVENTEEN in CARAT LAND", que presenta a la banda conociendo a su adorado grupo de fans CARATs, y actuaciones en vivo.

Estos serán los primeros espectáculos de HYBE que se estrenarán en KOCOWA+, seguidos de otros 12 espectáculos con los iconos del pop del siglo XXI, BTS. Desde películas hasta actuaciones icónicas, pasando por documentales rodados en todo el mundo, los espectadores podrán sumergirse en todos los detalles de la vida de sus artistas.

Acerca de HYBE:

HYBE Corp. (HYBE), rebautizada como Big Hit Entertainment en marzo de 2021, es una empresa global de plataformas de entretenimiento que busca expandirse sin límites para innovar en la industria musical. Desde entonces, HYBE ha ido ampliando su sistema multisello, que incluye BIGHIT MUSIC, BELIFT LAB, SOURCE MUSIC, PLEDIS Entertainment, KOZ ENTERTAINMENT, ADOR, HYBE LABELS JAPAN, NAECO, mientras que HYBE AMERICA también gestiona sus sellos afiliados, entre los que se incluyen Big Machine Label Group y Quality Control. Además del negocio de sellos, HYBE estableció una estructura integrada con su negocio de soluciones que crea conciertos, contenidos de video, juegos, historias originales y venta al por menor, así como un negocio de plataformas a través de Weverse, una plataforma global de fandom. La empresa, que cuenta con oficinas en Corea, Japón, Estados Unidos y México, trabaja para introducir cambios innovadores en la industria musical mundial.

Acerca de wA y KOCOWA+:

wA es una empresa global conjunta de wavve, SK Square Americas y las principales cadenas coreanas KBS, MBC y SBS. wA lanzó KOCOWA+, una plataforma de streaming de video por suscripción en América, en 2017, con audiencias principales en Estados Unidos, Canadá, México y Brazi, UE, Reino Unido y Oceaia. KOCOWA+ ofrece en su plataforma directa más de 50 000 horas de dramas, películas, realities y K-Pop coreanos en varios idiomas. Para más información, visite www.kocowa.com .

