O que diferencia a Medtec China de outras Feiras de Fabricantes de Dispositivos Médicos

XANGAI, 9 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A criação de um dispositivo médico de sucesso requer engenharia precisa, materiais confiáveis e uma cadeia de suprimentos resiliente. É um grande desafio encontrar os parceiros certos para concretizar a sua visão. A feira Medtec China resolve esse problema. Como uma das principais feiras de desenvolvimento de dispositivos médicos, ela se destaca como um importante encontro dedicado inteiramente à pesquisa, design e fabricação de dispositivos médicos.

Este evento altamente aguardado acontece de 1 a 3 de setembro de 2026, no Shanghai New International Expo Center (Salões N1-N4). Você pode garantir seu ingresso antecipado gratuito inscrevendo-se entre 1º de abril e 30 de agosto. Se você esperar até a abertura das portas, a inscrição no local custará 100 RMB por pessoa. Inscreva-se ainda hoje para solicitar seu ingresso gratuito, acessar inovações de ponta e se conectar com os líderes globais que estão moldando o futuro da tecnologia de saúde.

Um Foco Puro em P&D e Fabricação

Muitas feiras do setor da saúde destinam-se principalmente a compradores de hospitais e usuários finais clínicos. Elas exibem produtos médicos acabados prontos para uso nos pacientes. A Medtec China adota uma abordagem completamente diferente. Ela se concentra exclusivamente na cadeia de suprimentos upstream.

Este evento atende diretamente a engenheiros, gerentes de compras, especialistas em controle de qualidade e especialistas em regulamentação. Ao percorrer o pavilhão da exposição, não se veem leitos hospitalares prontos nem aparelhos de ressonância magnética.

Cobrindo toda a cadeia de suprimentos

A Medtec China reúne todo o ecossistema de fabricação sob o mesmo teto. Você pode adquirir todos os elementos necessários para o ciclo de desenvolvimento do seu produto. A feira apresenta uma matriz de produtos altamente detalhada.

Essa ampla cobertura significa que você pode resolver vários desafios de fornecimento em uma única visita. Você pode avaliar os fornecedores de matéria-prima pela manhã e testar máquinas de embalagem automatizadas à tarde.

Fábrica Inteligente e Soluções de Automação

Dimensionar sua linha de produção com segurança requer automação de precisão. A Medtec China destaca o equipamento de que você precisa para construir uma fábrica mais inteligente. Você pode assistir a demonstrações ao vivo de controles de acionamento robóticos e sistemas de inspeção visual automatizados. Ver essas máquinas operando ajuda você a entender exatamente como elas se integrarão às suas instalações existentes.

Planeje sua visita e transforme sua cadeia de suprimentos

Dê o próximo passo para ampliar sua capacidade de fabricação de dispositivos médicos. Revise os requisitos do seu próximo projeto, identifique os gargalos da sua cadeia de suprimentos e garanta seu registro. Junte-se a milhares de profissionais do setor em setembro e encontre as soluções exatas de que você precisa para impulsionar seu próximo avanço na área médica.

FONTE Medtec China