Planejando uma visita em grupo à Medtec China: um guia do comprador corporativo

XANGAI, 11 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- construção de uma cadeia de suprimentos segura requer contribuições diretas das equipes de engenharia de produto, controle de qualidade e compras executivas. Enviar todo o seu grupo para a exposição Medtec China garante que todos os departamentos se alinhem perfeitamente nas decisões cruciais de fabricação.

Como o principal evento de pesquisa, desenvolvimento e fabricação de dispositivos médicos, esse encontro oferece o ambiente ideal para compradores corporativos avaliarem fornecedores globais. Marque seu calendário para 1 a 3 de setembro de 2026 no Shanghai New International Expo Center (Salões N1 a N4). Você pode garantir ingressos gratuitos para reservas antecipadas registrando sua equipe entre 1º de abril e 30 de agosto. Se você esperar até o início do evento, a inscrição no local custará 100 RMB por pessoa.

A vantagem estratégica de participar como uma equipe

Quando você entra em uma enorme exposição médica em Xangai, a escala do evento pode facilmente sobrecarregar um único comprador. Abrangendo vários salões de exposições enormes, o piso apresenta milhares de matérias-primas avançadas, displays de máquinas pesadas e soluções de software de conformidade.

Divida e conquiste o espaço da exposição

Um único comprador simplesmente não pode avaliar um novo fornecedor de polímero biocompatível enquanto assiste simultaneamente a uma demonstração ao vivo de braços de montagem robóticos do outro lado do centro de convenções. Ao enviar uma equipe especializada, você pode dividir e conquistar. Enquanto seu gerente de compras negocia preços em massa para tubos de extrusão, seu engenheiro mecânico líder pode inspecionar ferramentas inteligentes de automação de fábrica em um pavilhão completamente diferente.

Avaliação multifuncional de fornecedores

Um engenheiro deve verificar as tolerâncias mecânicas, um especialista em controle de qualidade precisa revisar as certificações ISO 13485 e um comprador deve avaliar as quantidades mínimas de pedidos. Quando sua equipe avalia um fornecedor juntos no estande, você pode fazer todas essas perguntas críticas simultaneamente. Essa abordagem unificada evita as intermináveis cadeias de e-mails e atrasos internos que normalmente afetam o fornecimento internacional.

Como coordenar uma visita corporativa perfeita

Definir metas claras de sourcing em grupo

Antes de reservar qualquer voo ou hotel, realize uma reunião abrangente de planejamento pré-viagem. Identifique os gargalos específicos que atualmente diminuem a velocidade de suas linhas de produção. Crie uma lista mestra de componentes necessários e delegue metas exatas de fornecimento a membros específicos da equipe.

Gerenciar Logística e Cadastros Antecipadamente

Certifique-se de que todos os membros do seu grupo se registrem durante a janela gratuita para madrugadores para evitar taxas desnecessárias no local. Ao reservar viagens, garanta acomodações em hotéis o mais próximo possível do Shanghai New International Expo Center.

FONTE Medtec China