O que o tempo não regenera é tema de nova campanha da Merz Aesthetics® Brasil

Focada na linha Radiesse® Collection, a ação "O tempo merece cuidado" quer discutir a importância de pensar no bem-estar

SÃO PAULO, 6 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- O tempo é um conceito amplo, cujo entendimento varia entre culturas e sociedades. Para os gregos, o tempo era um híbrido entre o que podemos mudar e o que é fixo, pré-determinado pela natureza. Em nova campanha, a Merz Aesthetics® Brasil propõe um olhar contemporâneo sobre a ideia de tempo como algo que merece atenção.

Focada na linha Radiesse® Collection, a ação “O tempo merece cuidado” quer discutir a importância de pensar no bem-estar

Com o slogan "O tempo merece cuidado", a campanha discute a importância de momentos que criam memórias como o tempo com seus filhos, com seu amor e com você mesma. Giovana Pacini, presidente da empresa no país, destaca que a ideia promove reflexões sobre como estamos usando o nosso tempo.

"A correria da vida atual consome muito do nosso tempo e esquecemos do que é simples e nos faz feliz. Com proposta de falarmos sobre coisas que o tempo não regenera, queremos voltar os olhares para esses momentos de cuidado", conta a executiva.

A ação relaciona o efeito regenerador1 de Radiesse® Collection, linha de bioestimuladores de colágeno da Merz Aesthetics, com a ideia de tempo. Biologicamente, com o passar dos anos a pele sofre diversas mudanças: perde-se colágeno2, que estrutura os tecidos; células como os fibroblastos3 – que sintetizam a proteína – e os proteoglicanos4 – que hidratam a pele – reduzem sua atividade; e a flacidez aumenta, pela redução da elastina.

"A analogia tensiona esse efeito de Radiesse Collection, que é capaz de regenerar funções da pele, não somente tratando sinais do envelhecimento, mas melhorando a firmeza5, os contornos6 e a hidratação4 da pele, com o que não é possível recuperar. O tempo que você não aproveitou em outras áreas não volta mais. Na pele, o tratamento pode ajudar", explica Giovana.

Além dos materiais digitais, a campanha se desdobra em ações de marketing de influência, com a embaixadora da Merz Aesthetics® na América Latina, Claudia Raia , e um episódio especial do podcast Mil e uma TrETAS , de Thaila Ayala e Julia Faria com seus filhos. Giovana pontua que a farmacêutica quer expandir essa discussão e as parcerias são canais fundamentais para isso.

"Estamos passando por uma nova era na estética e na sociedade. Paramos de enxergar padrões como ideais e agora pensamos em cuidados da pele como saúde. A campanha também traz essa visão porque saúde e bem-estar estão totalmente correlacionados. Cuidar de si e passar mais tempo com quem a gente ama é fundamental", finaliza.

Copyright © 2024 Merz Farmacêutica Comercial LTDA. All rights reserved. MERZ, MERZ AESTHETICS e o MERZ LOGO são marcas comerciais e/ou marcas registradas da Merz Pharma GmbH & Co. KGaA nos EUA e/ou outros certos países. RADIESSE é uma marca comercial e/ou marca registrada da Merz North America, Inc. nos EUA e/ou outros certos países. ASSETR-252-05/24

Radiesse Collection refere-se a família de produtos Radiesse® Duo (Reg. MS. n° 80829430004) e Radiesse® (+) Lidocaine (Reg. MS. n° 80829430003).

1. Figueredo, Vinícius O., et al. "Efficacy and safety of 2 injection techniques for hand biostimulatory treatment with diluted calcium hydroxylapatite." Dermatologic Surgery 46 (2020): S54-S61. | 2. COLEMAN, Kyle M. et al. Neocollagenesis after injection of calcium hydroxylapatite composition in a canine model. Dermatologic Surgery, v. 34, p. S53-S55, 2008. | 3. YUTSKOVSKAYA, Yana; KOGAN, Evgenjia; LESHUNOV, Eugene. A randomized, split-face, histomorphologic study comparing a volumetric calcium hydroxylapatite and a hyaluronic acid-based dermal filler. Journal of drugs in dermatology: JDD, v. 13, n. 9, p. 1047-1052, 2014. | 4. González, Noelani, and David J. Goldberg. "Evaluating the Effects of Injected Calcium Hydroxylapatite on Changes in Human Skin Elastin and Proteoglycan Formation." Dermatologic Surgery 45.4 (2019): 547-551 | 5. EVIATAR, Joseph; LO, Christopher; KIRSZROT, James. Radiesse: advanced techniques and applications for a unique and versatile implant. Plastic and reconstructive surgery, v. 136, n. 5, p. 164-170, 2015. | 6. YUTSKOVSKAYA, Yana Alexandrovna; KOGAN, Evgeniya Alexandrovna. Improved Neocollagenesis and Skin Mechanical Properties After Injection of Diluted Calcium Hydroxylapatite in the Neck and Décolletage: A Pilot Study. Journal of drugs in dermatology: JDD, v. 16, n. 1, p. 68-74, 2017

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2405730/merz_maes.jpg

FONTE Merz Aesthetics® Brasil