O sistema de armazenamento de energia TENER da CATL é apresentado na EES Europe 2024, mostrando uma tecnologia inovadora

O sistema de armazenamento de energia TENER alcança degradação zero em potência e capacidade ao longo de cinco anos por meio de tecnologias avançadas de SEI biônico e eletrólito de automontagem, ajudando a garantir estabilidade e segurança a longo prazo ao resolver os riscos de reatividade do metal de lítio e de fuga térmica.

Utilizando as células da série L da CATL com uma densidade de energia de 430Wh/L, o TENER possui uma capacidade de 6,25 MWh em um contêiner de 20 pés, aumentando a densidade de energia por unidade de área em 30% e reduzindo a pegada geral da estação em 20%.

A CATL também implantou um sistema de gerenciamento de qualidade dedicado e de ponta a ponta para o TENER, que inclui desenvolvimento de tecnologia, testes de prova, monitoramento de operação e análise de falhas de segurança. O sistema de gerenciamento define metas de segurança para diferentes cenários e desenvolve tecnologias para atendê-las. A CATL monitora permanentemente a operação do sistema com medidas de alerta antecipado e monitoramento de riscos baseados em IA para verificar e otimizar continuamente suas metas de projeto de segurança.

Com seu excepcional desempenho de segurança em todas as áreas, degradação zero por cinco anos e capacidade robusta de 6,25 MWh, o TENER está pronto para conduzir a tecnologia global de armazenamento de energia a uma nova era de alta eficiência e ampla adoção.

Suporte aos clientes em todo o mundo

"É com grande satisfação que anuncio que a Rolls-Royce e a CATL firmaram uma cooperação estratégica para levar a inovadora linha de produtos TENER da CATL para a União Europeia e o Reino Unido", afirmou Perry Kuiper, vice-presidente sênior de vendas em Soluções de Energia Sustentável da Rolls-Royce Power Systems. "Essa parceria não só reforça nosso compromisso de fornecer soluções de armazenamento de energia de ponta, confiáveis e eficientes, mas também fortalece nossa capacidade de promover a transição energética com uma infraestrutura sustentável e robusta."

"O produto TENER é um salto de qualidade na tecnologia de baterias. Ele oferece melhor desempenho, eficiência e sustentabilidade", disse Marco Roeleveld, CEO da Alfen. "Estamos entusiasmados com o potencial do TENER e como ele pode complementar nossas próprias soluções, desde as soluções de rede inteligente até os sistemas de armazenamento de energia."

Aproveitando uma rede global de mais de 700 estações de serviço, a CATL explora as vantagens sinérgicas dos parceiros de logística e o amplo suporte do ecossistema para oferecer serviços profissionais, eficientes e confiáveis no exterior. Essa infraestrutura robusta garante para cada parceiro um gerenciamento perfeito da cadeia de suprimentos, soluções personalizadas e suporte técnico contínuo.

A CATL firmou e fortaleceu parcerias com os principais participantes mundiais do setor, como NextEra, Fluence, Wartsila, Tesla, Powin e FlexGen, executando mais de 1.000 projetos de armazenamento de energia em mais de 40 países e regiões com suas tecnologias avançadas de energia, até o momento.

Em 2023, pelo terceiro ano consecutivo, a CATL foi a primeira colocada em participação de mercado na entrega global de baterias de armazenamento de energia. A empresa detém uma participação de mercado de 40% com 69 GWh entregues. A CATL ampliará a cooperação com outros parceiros para incentivar a transição energética e contribuir para os esforços globais de neutralidade de carbono.

Comprometida com o futuro sustentável da Europa

A dedicação da CATL vai além do fornecimento de soluções de energia - ela tenta promover o bem-estar das comunidades em que atua. Em 2023, a empresa doou 1,5 milhão de florins para a construção de uma sala de sal medicinal em Debrecen, 20.000 euros para a Clínica Pediátrica da Universidade de Debrecen e 30.000 euros para o tratamento de um menino húngaro que tinha uma doença genética. Todos esses feitos reforçam o compromisso da CATL em apoiar o desenvolvimento sustentável da Europa.

Consciente da importância de nutrir futuros talentos, a CATL também tem apoiado intensamente as carreiras dos funcionários e as iniciativas educacionais. Uma parceria estratégica com o Centro de Treinamento Vocacional em Debrecen em 2024 teve como objetivo adequar o treinamento vocacional às necessidades do setor, assegurando o desenvolvimento de profissionais preparados, motivados e altamente qualificados para o futuro.

A gestão ambiental é um dos pilares do ethos da CATL. A empresa está executando um projeto de reflorestamento na Turíngia. Em 2023, a CATL ajudou a plantar 4.800 árvores - um indicativo de seu compromisso e dedicação inabaláveis para restaurar e fortalecer o mundo natural, aumentando a biodiversidade e apoiando a resiliência das florestas.

O compromisso inabalável da CATL com a sustentabilidade está prestes a produzir um impacto duradouro na Europa, promovendo um futuro em que o progresso esteja harmoniosamente entrelaçado com a prosperidade ambiental e social.

