再創佳績！寧德時代天恆儲能系統海外發佈

羅爾斯羅伊斯（Rolls-Royce）在發電和能源行業擁有數十年經驗，去年年底，雙方就簽署了超10GWh存儲容量的長期供貨協議。不僅如此，雙方已在歐盟區域完成多個EnerOne產品線項目的交付，並簽訂了多個EnerC+產品線的項目合作。

此次簽約將增強雙方在實施大型複雜電網級電池儲能系統（BESS）項目方面的能力，並有望加速推動英國和歐盟地區能源轉型，打造更加可持續性的能源基礎設施建設。

除此之外，以色列最大的集成商BLEnergy也宣佈與寧德時代合作，共同開發模塊化儲能解決方案。

Alfen首席執行官Marco Roeleveld表示：「寧德時代天恆在電池技術方面實現了飛躍，帶來了更強勁的性能、效率和可持續能力。我們對天恆的潛力充滿期待。」

寧德時代全球儲能市場份額達40%，並且擁有超500個站點的全球服務網絡；目前，已與NextEra、Fluence、Wartsila、Powin和FlexGen等眾多行業內頂級企業建立了合作關係，在40多個國家和地區成功實施超1000個儲能項目。未來，寧德時代將憑借創新技術與更多合作夥伴深化合作，推動全球能源轉型，為實現全球可持續發展不懈努力。

SOURCE Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL)