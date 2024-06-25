再創佳績！寧德時代天恆儲能系統海外發佈

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Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL)

25 6月, 2024, 12:40 CST

德國慕尼黑2024年6月25日 /美通社/ -- 6月22日，歐洲最大的國際電池和儲能系統展會ees Europe圓滿閉幕。寧德時代攜寧德時代天恆儲能系統、EnerOne+、EnerA、神行超充樁等產品亮相展會，期間超3.6萬人次到訪寧德時代展台。

展會上，世界領先的工業技術公司羅爾斯羅伊斯（Rolls-Royce）宣佈與寧德時代達成戰略合作，將把寧德時代天恆儲能系統引入歐盟和英國市場，目前寧德時代天恆儲能系統已集成至羅爾斯羅伊斯（Rolls-Royce）mtu EnergyPack QG解決方案中。

CATL booth ees Europe (PRNewsfoto/Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL))
CATL booth ees Europe (PRNewsfoto/Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL))
Hank Zhao, CTO of ESS Europe, CATL (PRNewsfoto/Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL))
Hank Zhao, CTO of ESS Europe, CATL (PRNewsfoto/Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL))
Perry Kuiper, SVP Sales of Sustainable Power Solutions at Rolls-Royce Power Systems (PRNewsfoto/Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL))
Perry Kuiper, SVP Sales of Sustainable Power Solutions at Rolls-Royce Power Systems (PRNewsfoto/Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL))
Marco Roeleveld, Chief Executive Officer of Alfen (PRNewsfoto/Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL))
Marco Roeleveld, Chief Executive Officer of Alfen (PRNewsfoto/Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL))
CATL booth ees Europe (PRNewsfoto/Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL)) Hank Zhao, CTO of ESS Europe, CATL (PRNewsfoto/Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL)) Perry Kuiper, SVP Sales of Sustainable Power Solutions at Rolls-Royce Power Systems (PRNewsfoto/Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL)) Marco Roeleveld, Chief Executive Officer of Alfen (PRNewsfoto/Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL))

羅爾斯羅伊斯（Rolls-Royce）在發電和能源行業擁有數十年經驗，去年年底，雙方就簽署了超10GWh存儲容量的長期供貨協議。不僅如此，雙方已在歐盟區域完成多個EnerOne產品線項目的交付，並簽訂了多個EnerC+產品線的項目合作。

此次簽約將增強雙方在實施大型複雜電網級電池儲能系統（BESS）項目方面的能力，並有望加速推動英國和歐盟地區能源轉型，打造更加可持續性的能源基礎設施建設。

除此之外，以色列最大的集成商BLEnergy也宣佈與寧德時代合作，共同開發模塊化儲能解決方案。

Alfen首席執行官Marco Roeleveld表示：「寧德時代天恆在電池技術方面實現了飛躍，帶來了更強勁的性能、效率和可持續能力。我們對天恆的潛力充滿期待。」

寧德時代全球儲能市場份額達40%，並且擁有超500個站點的全球服務網絡；目前，已與NextEra、Fluence、Wartsila、Powin和FlexGen等眾多行業內頂級企業建立了合作關係，在40多個國家和地區成功實施超1000個儲能項目。未來，寧德時代將憑借創新技術與更多合作夥伴深化合作，推動全球能源轉型，為實現全球可持續發展不懈努力。

SOURCE Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL)

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