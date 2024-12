ORDOS, China, 27 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- Um novo capítulo em energia sustentável está se desenrolando no interior da Mongólia, com o guindaste todo-terreno de 4.000 toneladas desenvolvido independentemente pela XCMG, o XCA4000, ocupando o centro das atenções no canteiro de obras do Parque Industrial de Carbono Zero de Ordos. Esse guindaste gigantesco tornou-se parte integrante do projeto de demonstração de armazenamento solar e eólico integrado de 500 MW do parque, reforçando seu papel no pioneirismo da infraestrutura sustentável.

O XCMG XCA4000 realiza um grande feito com a instalação da turbina eólica de torre híbrida mais alta do mundo (PRNewsfoto/XCMG Crane)

O Parque Industrial de Carbono Zero de Ordos é uma joint venture entre o Governo Municipal de Ordos e o Envision Technology Group, sendo a primeira zona industrial de carbono zero em operação total no mundo. Ela se orgulha de ter um fornecimento de eletricidade 100% renovável, com 80% da energia proveniente diretamente de fontes renováveis, como eólica, solar e armazenamento, e os 20% restantes provenientes de energia renovável comprada da rede.

A introdução do guindaste de 4.000 toneladas da XCMG estabelece um marco significativo na transição energética global. O XCA4000 foi desenvolvido especialmente para a instalação de grandes turbinas eólicas com alturas de cubo de até 190 metros e potência máxima de saída de até 15 MW. O guindaste é acionado por um motor a diesel Weichai de 566 kW e, para ajudar na capacidade de manobra, todos os 11 eixos do transportador de 29,7 metros de comprimento são direcionáveis, sendo que oito deles também são motorizados.

Em sua operação mais recente, o XCA4000 elevou uma nacele e uma unidade de acionamento de 117 toneladas, juntamente com pás de 35 toneladas e 118 metros de comprimento, a uma altura de 190 metros - o equivalente a um prédio de 60 andares. O XCA4000 teve um desempenho irrepreensível na execução de cada etapa do processo: elevação, rotação, alinhamento e posicionamento, com eficiência e precisão notáveis, recebendo elogios do proprietário do projeto e dos construtores.

"O guindaste de 4.000 toneladas é fácil de operar, apesar de seu comprimento de 11 eixos", disse Yang, o operador do guindaste, que ficou admirado com a dirigibilidade flexível do guindaste. "Os vários modos de direção deixam a direção excepcionalmente flexível. Durante a instalação de uma turbina eólica de torre híbrida de 12,5 MW, atualmente a mais alta em terra, ele concluiu os dois içamentos em pouco mais de vinte minutos cada."

O guindaste de 4.000 toneladas da XCMG comprova o compromisso da empresa com soluções de ponta, inteligentes e ecológicas que atendem ao mercado internacional. Ao enfrentar os desafios da instalação de turbinas eólicas de altíssima potência, a XCMG continua a apoiar o crescente setor global de energia renovável e demonstra a dedicação da China com o progresso ambiental.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2587796/XCMG_XCA4000_Achieves_Milestone_with_Installation_of_World_s_Tallest_Hybrid_Tower_Wind_Turbine.jpg

FONTE XCMG Crane