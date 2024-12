La XCMG XCA4000 franchit un nouveau cap avec l'installation de l'éolienne à tour hybride la plus haute du monde

ORDOS, Chine, 27 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Un nouveau chapitre de l'énergie verte s'ouvre en Mongolie intérieure alors que la grue tout-terrain de 4 000 tonnes développée indépendamment par XCMG, la XCA4000, se trouve sous les feux de la rampe au site de construction du parc industriel zéro carbone d'Ordos. Cette énorme grue fait désormais partie intégrante du projet de démonstration éolien-solaire-stockage intégré de 500 MW du parc, renforçant ainsi son rôle de pionnier en matière d'infrastructures durables.

XCMG XCA4000 Achieves Milestone with Installation of World’s Tallest Hybrid Tower Wind Turbine

Le parc industriel zéro carbone d'Ordos est une entreprise commune entre les autorités municipales d'Ordos et le groupe Envision Technology. Il s'agit de la première zone industrielle zéro carbone entièrement opérationnelle au monde. Le parc bénéficie d'un approvisionnement en électricité 100 % verte, 80 % de l'énergie provenant directement de sources propres telles que le vent, le soleil et le stockage, et les 20 % restants étant fournis par de l'énergie verte achetée par le réseau.

L'introduction de la grue XCMG de 4 000 tonnes marque une étape importante dans la transition énergétique mondiale. La XCA4000 est conçue avant tout pour l'installation de grandes éoliennes dont la hauteur de moyeu peut atteindre 190 mètres et la puissance maximale 15 MW. La grue est propulsée par un moteur diesel Weichai de 566 kW. Pour faciliter la manœuvre, les 11 essieux de la grue de 29,7 mètres de long sont tous directeurs, et huit d'entre eux sont également moteurs.

Lors de sa dernière opération, la XCA4000 a soulevé une nacelle et un train d'entraînement de 117 tonnes, ainsi que des pales de 35 tonnes mesurant 118 mètres de long, à une hauteur de 190 mètres, soit l'équivalent d'un immeuble de 60 étages. La XCA4000 a parfaitement exécuté chaque étape du processus : levage, rotation, alignement et positionnement, avec une efficacité et une précision remarquables, ce qui lui a valu les éloges du maître d'ouvrage et des entrepreneurs.

« La grue de 4 000 tonnes est facile à utiliser malgré sa longueur de 11 essieux », déclare M. Yang, l'opérateur de la grue, qui s'est émerveillé de la souplesse de la direction de la grue. « Les multiples modes de conduite rendent la direction exceptionnellement flexible. Lors de l'installation d'une éolienne à tour hybride de 12,5 MW, actuellement la plus haute sur terre, elle a effectué les deux levées en un peu plus de vingt minutes chacune ».

La grue de 4 000 tonnes de XCMG témoigne de l'engagement de l'entreprise en faveur de solutions haut de gamme, intelligentes et écologiques au service du marché international. En relevant les défis de l'installation d'éoliennes à très haute puissance, XCMG continue de soutenir le secteur mondial de l'énergie verte en pleine croissance et démontre l'engagement de la Chine en faveur des progrès environnementaux.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2587778/XCMG_XCA4000_Achieves_Milestone_with_Installation_of_World_s_Tallest_Hybrid_Tower_Wind_Turbine.jpg