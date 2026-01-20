Oasis Hallandale apresenta um destino de 10 acres que combina residências de luxo, varejo e bem-estar em uma comunidade conectada

PRAIA DE HALLANDALE, Flórida, 20 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Oasis Hallandale está redefinindo o coração da praia de Hallandale com um desenvolvimento transformador de 10 acres de uso misto que combina vida, design e conectividade de luxo. A poucos minutos dos aeroportos de Miami e Fort Lauderdale, do Aventura Mall e das praias de Sunny Isles e Hallandale, ela oferece o melhor estilo de vida do sul da Flórida. À medida que a região se prepara para sediar grandes eventos da Copa do Mundo, a Praia de Hallandale está chamando mais atenção por seu valor e apelo. Os moradores podem ficar perto da ação enquanto desfrutam de uma comunidade acolhedora e orientada para o bairro que equilibra emoção com tranquilidade.

Antena Oasis Hallandale

Projetado pela internacionalmente aclamada Arquitectonica, o projeto apresenta seis níveis de recreação exclusiva, bem-estar e espaços sociais. Composto por duas torres elegantes com 500 residências de luxo, o Oasis Hallandale oferece casas que variam de 900 a 4.750 pés quadrados, com preço de $ 750.000 a $ 5,02 milhões. Cada residência é caracterizada por janelas do chão ao teto, elegantes varandas de vidro, acabamentos italianos importados e layouts abertos modernos, com casas selecionadas com lavabos, closets e designs de dois andares.

Os residentes desfrutam de acesso a mais de 70.000 pés quadrados de comodidades adaptadas para todas as idades e estilos de vida. Os destaques incluem um deck de piscina em estilo resort com duas piscinas, cabanas, um spa com banheira de hidromassagem e mergulho frio, além de áreas para crianças, um splash pad e uma área de recreação infantil ao ar livre. As comodidades focadas no bem-estar apresentam um centro de fitness de última geração, gramado para ioga e um mini campo de futebol coberto, enquanto as opções de entretenimento abrangem cinemas internos e externos, um simulador de esportes e vários lounges sociais. O paisagismo exuberante, o deck integra trilhas sombreadas, áreas de churrasco, fogueiras e espaços verdes serenos para uma verdadeira experiência interna e externa.

Além de suas residências, o Oasis Hallandale inclui um distrito comercial totalmente operacional que reúne 60.000 pés quadrados de varejo e restaurantes e 35.000 pés quadrados de espaço de escritório em cinco edifícios baixos. O mix de inquilinos com curadoria inclui KC Market, DaVinci Café, Oasis Fit, Oasis Dental, Dr. Branovan ENT e Delice Med Spa, logo dando as boas-vindas ao conceito de restaurantes finos da Itália fora de Londres, Signor Sassi.

À medida que a Hallandale Beach entra em uma era de crescimento sem precedentes, impulsionada por empreendimentos de classe mundial, como o Shell Bay by Auberge Resorts e o Diplomat Hotel, o Oasis Hallandale está no centro dessa transformação. A Hallandale está agora evoluindo para um núcleo urbano vibrante definido por acessibilidade, facilidade de locomoção e valor.

Oferecendo preços mais acessíveis em comparação com os mercados costeiros vizinhos, a Hallandale oferece um valor excepcional para compradores internacionais que buscam um equilíbrio entre luxo e estilo de vida a poucos minutos do oceano. Com sua mistura de design, conveniência e conexão, o Oasis Hallandale incorpora o futuro do destino que vive no sul da Flórida.

