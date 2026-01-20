Oasis Hallandale presenta un destino de 10 hectáreas que combina residencias de lujo, venta minorista y bienestar en una comunidad conectada

HALLANDALE BEACH, Florida, 20 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Oasis Hallandale está redefiniendo el corazón de Hallandale Beach con un transformador desarrollo de uso mixto de 10 acres que combina vida de lujo, diseño y conectividad. A solo unos minutos de los aeropuertos de Miami y Fort Lauderdale, Aventura Mall y las playas de Sunny Isles y Hallandale, ofrece el mejor estilo de vida del sur de la Florida. A medida que la región se prepara para organizar importantes eventos de la Copa Mundial, Hallandale Beach está atrayendo cada vez más la atención por su valor y atractivo. Los residentes pueden permanecer cerca de la acción mientras disfrutan de una comunidad acogedora y orientada al vecindario que equilibra la emoción con la tranquilidad.

Antena Oasis Hallandale

Diseñado por Arquitectonica, de renombre internacional, el proyecto presenta seis niveles de recreación, bienestar y espacios sociales exclusivos. Compuesto por dos elegantes torres con 500 residencias de lujo, Oasis Hallandale ofrece casas que van desde 900 a 4,750 pies cuadrados, con un precio de $ 750,000 a $ 5.02 millones. Cada residencia se caracteriza por ventanas del piso al techo, elegantes balcones de vidrio, acabados italianos importados y modernos diseños abiertos, con casas selectas con baños de polvo, vestidores y diseños de dos pisos.

Los residentes disfrutan de acceso a más de 70,000 pies cuadrados de servicios adaptados para todas las edades y estilos de vida. Los aspectos más destacados incluyen una terraza de piscina estilo resort con dos piscinas, cabañas, un spa con bañera de hidromasaje y una inmersión en frío, junto con áreas para niños, una almohadilla para salpicaduras y una zona de juegos al aire libre para niños. Los servicios centrados en el bienestar cuentan con un gimnasio de última generación, un campo de yoga y un mini campo de fútbol en el interior, mientras que las opciones de entretenimiento abarcan cines en el interior y al aire libre, un simulador de deportes y múltiples salones sociales. El exuberante paisaje, la terraza integra senderos sombreados, áreas de barbacoa, fogatas y espacios verdes serenos para una verdadera experiencia interior-exterior.

Más allá de sus residencias, Oasis Hallandale incluye un distrito comercial completamente operativo que reúne 60,000 pies cuadrados de tiendas y restaurantes y 35,000 pies cuadrados de espacio de oficinas en cinco edificios de poca altura. La mezcla de inquilinos curada incluye KC Market, DaVinci Café, Oasis Fit, Oasis Dental, Dr. Branovan ENT y Delice Med Spa, que pronto darán la bienvenida al concepto de alta cocina de Italia en Londres, Signor Sassi.

A medida que Hallandale Beach entra en una era de crecimiento sin precedentes, impulsado por desarrollos de clase mundial como Shell Bay by Auberge Resorts y el renovado Diplomat Hotel, Oasis Hallandale se encuentra en el centro de esta transformación. Hallandale ahora se está convirtiendo en un vibrante núcleo urbano definido por la accesibilidad, la posibilidad de caminar y el valor.

Con precios más asequibles en comparación con los mercados costeros vecinos, Hallandale ofrece un valor excepcional para los compradores internacionales que buscan un equilibrio entre lujo y estilo de vida a pocos minutos del océano. Con su combinación de diseño, comodidad y conexión, Oasis Hallandale encarna el futuro de la vida de destino en el sur de Florida.

Contacto para los medios: Alice Teodoro, [email protected]

