Oddin.gg lança Penalty Arena, experiência inovadora focada em pênaltis reais e pronta para a Copa do Mundo

SÃO PAULO, 19 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Oddin.gg anuncia o lançamento oficial do Penalty Arena, nova experiência de apostas ao vivo baseada em cobranças de pênaltis reais, que será apresentada ao mercado internacional durante a ICE Barcelona 2026, maior feira global da indústria de jogos, apostas e tecnologia aplicada ao entretenimento, que acontece de 19 a 21 de janeiro. O produto chega ao mercado com forte apelo para a Copa do Mundo de Futebol de 2026, posicionando-se como uma solução estratégica para operadores que buscam ampliar engajamento, frequência de apostas e diferenciação em períodos de alta demanda.

O Penalty Arena tem tudo para conquistar o público brasileiro, apaixonado por futebol e pelos esports. Nosso ecossistema de jogos já é um dos maiores do mundo, com 115 milhões de jogadores, faturamento anual superior a R$ 1,3 bilhão e crescimento estimado superior a 20% ao ano. "O futebol sempre foi o grande motor das apostas no Brasil, e com a Copa do Mundo de 2026 se aproximando, essa conexão tende a ficar ainda mais forte. O Penalty Arena reflete a forma como a Oddin.gg pensa inovação: transformar momentos-chave do jogo em novas oportunidades de engajamento. É uma solução desenhada para atender operadores de todos os portes no Brasil, ajudando o mercado a evoluir de forma sustentável", afirma Mauricio Lima, Gerente de Negócios da Oddin.gg.

O Penalty Arena combina autenticidade esportiva, interação social e velocidade de apostas em um formato inédito. Em um estúdio controlado, um goleiro profissional tenta defender cobranças de pênaltis reais, realizadas por uma máquina, sempre na presença de um árbitro humano.

Antes de cada chute, os jogadores participam ativamente votando no setor do gol para onde a bola deve ser direcionada. A opção mais votada define o alvo final da cobrança, antes da abertura das apostas.

"Não é apenas apostar no resultado. O jogador influencia diretamente o que acontece em campo. A decisão coletiva se transforma em uma ação física real, totalmente transparente e verificável", explica Mauricio Lima.

Todas as ações do Penalty Arena acontecem no mundo real. Não há simulação nem uso de RNG. Cada evento é registrado, auditável e verificado por árbitro humano, seguindo os padrões de compliance da Oddin.gg.

