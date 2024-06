OKLAHOMA DÁ INÍCIO ÀS COMEMORAÇÕES DO CENTENÁRIO DA ROTA 66

CIDADE DE OKLAHOMA, 17 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Oklahoma Route 66 Centennial Commission (Comissão do Centenário da Rota 66 de Oklahoma) orgulhosamente apresentou o logotipo oficial para as comemorações do Centenário da Rota 66 de Oklahoma durante um evento de lançamento em 13 de junho no Capitólio do Estado de Oklahoma. Este evento inaugural marca o início de uma série de celebrações que antecedem o 100º aniversário da icônica Rota 66 em 2026.

O vice-governador Matt Pinnell, presidente da Comissão, enfatizou o papel fundamental de Oklahoma nessas celebrações em todo o país. "Oklahoma tem orgulho de liderar as celebrações do Centenário da Rota 66 em todo o país", disse o vice-governador Pinnell. "Estamos preparando o terreno para uma série de eventos inesquecíveis pela Mother Road (Estrada Mãe) que mostrará sua herança e história únicas. Com mais de 640 km dirigíveis da Rota 66 - o maior trecho de rodovia de qualquer estado - Oklahoma é o destino mundial para a melhor experiência da Rota 66."

O evento também celebrou o anúncio dos cinco ex-governadores de Oklahoma - George Nigh, David Walters, Frank Keating, Brad Henry e Mary Fallin - como presidentes honorários.

A cerimônia culminou com o lançamento do logotipo do Centenário da Rota 66 de Oklahoma, projetado por Lauren Cooper, formada em maio de 2024 pela Universidade de Oklahoma. O projeto de Cooper, uma colaboração com a OU Gaylord College of Journalism and Mass Communication, incorpora os elementos icônicos da Rota 66 com contrastes e tipografia inovadores, capturando o espírito de Oklahoma da estrada histórica.

Este lançamento dá início a uma série de celebrações em todo o estado que incluirão comícios de carros, festivais de música e visitas guiadas destinadas a impulsionar o turismo, beneficiar as empresas locais e revigorar as economias locais. A Comissão convida todos a participarem nestes eventos e nas promoções centenárias que receberão atenção internacional.

"Junte-se a nós na celebração do legado da Rota 66 e caminhe para um futuro vibrante. A jornada começa em Oklahoma ", incentivou Pinnell.

Para mais detalhes sobre as próximas celebrações do Centenário da Rota 66 de Oklahoma, visite www.route66-centennial.com e siga as redes sociais.

Sobre a Oklahoma Route 66 Centennial Commission

Fundada em 2019 e apoiada pela Oklahoma Historical Society, a Comissão planeja eventos para destacar o significado histórico e cultural da rodovia. Reconhecida como um estado e como uma National Scenic Byway (Rota Panorâmica Nacional), a Rota 66 de Oklahoma apresenta inúmeras propriedades listadas no Registro Nacional de Lugares Históricos, ressaltando seu profundo legado.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2439267/Route66_100_Logo.jpg

