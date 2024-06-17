奧克拉荷馬州為 Route 66 百周年慶典揭幕

俄克拉荷馬州2024年6月17日 /美通社/ -- 奧克拉荷馬州 Route 66 百周年委員會於 6 月 13 日在奧克拉荷馬州議會舉行的揭幕活動期間，自豪地公布了奧克拉荷馬州 Route 66 公路百周年慶典的官方標誌。這揭幕活動標誌著一系列慶祝活動開始，為 2026 年具代表性的 66 號公路 100 周年紀念作準備。

委員會主席、奧克拉荷馬州長兼中尉 Matt Pinnell，強調奧克拉荷馬州在這些全國慶祝活動中的關鍵作用。「奧克拉荷馬州自豪地引領全國 Route 66 百周年慶祝活動的路線。」政府州長 Pinnell 說。「我們將沿著母親之路舉辦一系列教人難忘的活動，展示其獨特的底蘊和歷史。奧克拉荷馬州擁有 400 多英里可駕車行駛的 Route 66，是所有州份中公路里程最長的，是世界上體驗 Route 66 的終極目的地。」

此活動還宣布及慶祝，由五位現存在的奧克拉荷馬州州長 — George Nigh、David Walters、Frank Keating、Brad Henry 和 Mary Fallin — 擔任榮譽主席。

由奧克拉荷馬大學 (University of Oklahoma，OU) 2024 年 5 月畢業生 Lauren Cooper 設計的奧克拉荷馬州 Route 66 百年標誌揭幕將儀式推向高潮。Cooper 的設計，是與 OU Gaylord College 的新聞與大眾傳播學院合作完成的，將 Route 66 的標志性元素與創新的對比和排版相結合，體現了奧克拉荷馬州的歷史大道精神。

這次揭幕展開了一系列全州慶祝活動，其中包括汽車集會、音樂節和導賞團，旨在促進旅遊，使當地企業受益並振興當地經濟。委員會邀請大家參加這些活動，並參與將受到國際關注的百年紀念宣傳活動。

「與我們一起慶祝 Route 66 的傳統，邁向充滿朝氣的未來，這旅程在奧克拉荷馬州開始，」Pinnell 鼓勵道。

有關即將到來的奧克拉荷馬州 Route 66 百周年慶祝活動的更多詳細資訊，請瀏覽 www.route66-centennial.com 並關注社交媒體。

關於奧克拉荷馬州 Route 66 百周年委員會

成立於 2019 年，獲奧克拉荷馬州歷史學會 (Oklahoma Historical Society) 支持，此委員會為突出這高速公路的歷史和文化意義。奧克拉荷馬州 Route 66 獲評為州份和國家風景大道，其眾多景點被列入《國家歷史名勝古跡名錄》(National Register of Historic Places)，彰顯出深厚的歷史底蘊。

SOURCE The Oklahoma Department of Commerce